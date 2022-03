Ukrainan sodan koskettavat tarinat: Vitali ja Iryna antoivat henkensä, myös rakkaus kukoistaa hädän keskellä

Ukrainan mediassa ja sosiaalisessa mediassa on ylistetty sotatapahtumien ja arjen sankareita.

Ukrainan sankari numero 1 viiden päivän sodan jälkeen on Vitali Skakun, 25.

Hän ei ole näkemässä saamaansa kunniaa, sillä Ukrainan armeijan mukaan hän uhrasi itsensä vapaaehtoisesti hidastaakseen Venäjän joukkojen etenemistä Henitsheskissä Etelä-Ukrainassa Asovanmeren rannalla.

Vitali Skakun, 25, räjäytti sillan – ja itsensä.

Krimiltä liikkeelle lähteneet venäläisjoukot tankkeineen olivat etenemässä kohti paikallista siltaa, joka yhdistää niemimaan mantereeseen, kun pioneeritaitoiset ukrainalaissotilaat saivat käskyn miinoittaa sen. Merijalkaväkeen kuulunut Skakun oli yksi heistä.

Sotilaat saivat työnsä valmiiksi, kun venäläiset ilmestyivät paikalle. Tapahtumien tarkka kulku ei ole tiedossa, ja tarina voi olla Ukrainan oman sotapropagandan värittämä, mutta armeijan lausunto Skakunin toimista kuului näin:

– Silta oli miinoitettu, mutta hän ei onnistunut pääsemään pois sieltä.

– Aseveljien mukaan Vitali otti heihin yhteyttä ja sanoi räjäyttävänsä sillan. Heti sen jälkeen tapahtui räjähdys.

Skakun menehtyi räjähdyksessä. Tiettävästi hänen uhrauksensa tapahtui heti sodan ensimmäisenä päivänä torstaina, ja sen kerrottiin hidastaneen venäläisten etenemistä niin, että ukrainalaiset saivat koottua joukot organisoituun vastarintaan.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi ylisti Skakunin tekoa puheessaan perjantaina ja myönsi tälle Ukrainan sankarin arvonimen tunnustuksena teosta.

Ukrainalaisten sankarittareksi Skakinin rinnalle on nostettu monissa sosiaalisen median viesteissä Iryna Tsvila, joka sai surmansa taistelussa Kiovan ulkopuolella lauantaina.

Aiemmin Itä-Ukrainan rintamalla palvelleen naisen kuolemasta kertoi Twitter-viestissään ukrainalainen filosofi ja Ukraine World -uutissivuston päätoimittaja Volodymyr Yermolenko.

– Ystäväni kuoli tänään, Irina Tsvila. Uskomattoman rohkea ja ystävällinen henkilö, Yermolenko kirjoitti.

– Katsokaa tuota hymyä.

Tsvila oli esiintynyt yhtenä kirjoittajana Yermolenkon toimittamassa kirjassa, jossa kerrottiin ukrainalaisveteraanien tarinoita kahdeksan vuotta jatkuneesta Itä-Ukrainan sodasta.

Tsvilan kuoleman yksityiskohdat eivät ole tiedossa. Toisissa sosiaalisen median postauksissa on kerrottu, että myös hänen miehensä Dmytro olisi kuollut Kiovan puolustustaistelussa, mutta tätä ei tiettävästi ole vahvistettu.

Ukrainalaissotilaista on ylistetty myös Käärmesaaren puolustajia, jotka kieltäytyivät antautumasta ylivoimaisen vihollisen edessä ja haistattelivat heille.

Miesten uskottiin kuolleen venäläisten hyökkäyksessä, mutta sittemmin paljastui, että he ovat todennäköisesti yhä elossa.

Täysin vahvistamaton on legenda ukrainalaislentäjästä, joka olisi pudottanut viisi venäläiskonetta. Yhtä kaikki, myös legendat tuovat toivoa ukrainalaisille vaikeassa tilanteessa.

Presidentti Zelenskyi on piirtänyt itsensä jo lähtemättömästi Ukrainan historiaan peräänantamattomuudellaan, joka on nostanut hänet ihailluksi johtajaksi.

Myös monet aivan tavalliset ukrainalaiset ovat osoittaneet urheutta liittymällä puolustajiin, kun kotimaa on uhattuna.

Jo sodan ensimmäisinä päivinä kerrottiin vapaaehtoisten joukkovärväytymisestä.

Kaduilta palvelukseen. Aseistautuneet ukrainalaismiehet vartioivat yhtä Kiovaan johtavaa päätietä viime perjantaina.

Buzzfeed News tapasi lauantaina Kiovan ulkopuolella tiesulkua vartioineen 50-vuotiaan Aleksandrin, joka oli aseistautunut Remington-haulikolla. Venäjällä syntynyt mies asui Donetskissa vuoden 2014 miehitykseen asti.

– Tunsin itseni aina venäläiseksi, mutta 2014 totesin, että olen ukrainalainen. Näin (Venäjän) aggression, näin mitä Venäjä yritti tehdä Ukrainalle. Totesin itselleni: se oli siinä, en ole venäläinen. Sinä päivänä minusta tuli ukrainalainen.

Entinen naisten muotiliikkeen omistaja kuvaili itseään karskisti ”venäläismiehittäjien metsästäjäksi”.

Hän kertoi ettei ollut aiemmin koskaan laukaissut asetta, mutta oli nyt valmis vastustamaan synnyinmaataan.

– Tietenkin jos vastaan tulee tankki, tässä maastossa emme voi mitään ja pitää juosta. Mutta jos se on mitä tahansa pienempää, me taistelemme.

Ukraina kielsi pian konfliktin alkamisen jälkeen kaikkia 18–60-vuotiaita miehiä poistumasta maasta, koska heitä tarvitaan puolustustehtäviin.

Telegraph julkaisi sunnuntaina lehden ukrainalaisen avustajan haastattelun, jossa tämä kertoi tunnelmistaan, vaikka hänen perheensä oli matkustanut Puolaan turvaan.

– Pelkään enemmän pelkuriksi leimautumista kuin kuolemaa, automaattiaseen kanssa esiintynyt 51-vuotias Andriy Kononenko sanoi.

Miesten maastapoistumiskielto on johtanut myös sydäntäsärkeviin tilanteisiin, kun isät ovat hyvästelleet pakomatkalle lähteviä perheitään. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita vahvistamattomia videoita eri tilanteista rajoilla ja liikenneasemilla.

Uutiskuvissa Ukrainan rajoilta näkyy, että turvaa hakevat pääasiassa naiset ja lapset.

Natalija Ablejeva, 58, lohdutti lasta, jonka isä oli jättänyt Ukrainan ja Unkarin rajalle viime lauantaina. Isä ei saanut poistua maasta, mutta halusi lapsensa turvaan.

Tuoreella Reutersin julkaisemalla videolla puolestaan ukrainalaispoika kertoo kyyneleet silmissä, kuinka isä jäi puolustamaan Kiovaa muiden lähtiessä.

Ukraina kutsui kaikki vapaaehtoiset naiset palvelukseen jo aiemmin, kun Venäjän uhka rajalla alkoi kasvaa. Naisten asepalvelus oli ollut mahdollista aiemminkin, ja arviolta yhteensä 36 000 naista palvelee asevoimissa.

New York Timesin palkittu kuvajournalisti Lynsey Addario ikuisti viikonloppuna pysäyttävän kuvan ukrainalaisnaisista, jotka ilmoittautuivat palvelukseen ja saivat aseet Kiovassa.

Addarion Instagram-päivityksen mukaan kuvassa keskellä on ukrainalainen opettaja Julia. Hän ei kyennyt pidättelemään kyyneliään noustessaan muiden mukana ajoneuvoon, joka lähti viemään heitä kohti tuntematonta.

Ukrainan armeijalla on pikavärvätyille erityinen palveluspaikka puolustusvoimissa, nimeltään Alueelliset puolustusjoukot. Rauhan aikana ne toimivat armeijan reservinä.

Sodassa näiden joukkojen ensisijainen tehtävä on esimerkiksi turvata erilaisia yhteiskunnalle tärkeitä kohteita, jotta varsinaisen asepalveluksen suorittaneet vapautuvat taistelutehtäviin.

Sota vaatii paljon myös kotirintamalta. Sota-arjen sankareita on esitelty sosiaalisessa mediassa, kun vapaaehtoiset ovat lähteneet auttamaan lähimmäisiään tai tukemaan armeijan ponnisteluja.

Vapaaehtoiset valmistivat naamiointiverkkoja Ukrainan asevoimien kaluston suojaamiseen Uzhhorodissa Länsi-Ukrainassa.

Yhteiskunnan ydintoimintojen on toimittava sodankin aikana. Yksi koskettavimmista ilmiöistä on ihmisten elämän siirtyminen pommisuojiin, joissa perustarpeista on pystyttävä pitämään huolta.

Ukrainalaisen kuvajournalistin Serhii Baksheevin raportti pommisuojasynnytyksistä on yksi hätkähdyttävimmistä. Kuvat voi katsoa tästä linkistä.

– Koettelemuksista huolimatta he hymyilevät yhä, ukrainalaistoimittaja Olga Tokariuk ylisti twiitissään.

Uuden elämän lisäksi myös rakkaus voi kukoistaa keskellä sotaa.

Uutiskanava CNN kertoi perjantaina pariskunnasta, joka meni naimisiin kirjaimellisesti ilmahälytysten keskellä Kiovassa.

Yaryna Arievan ja Svjatoslav Fursin oli määrä järjestää häänsä vasta toukokuussa, mutta Venäjän hyökkäys sai heidät aikaistamaan vihkimistä pikavauhtia, koska tulevaisuus on epävarma.

Vastanaineet Svjatoslav Fursi ja Yaryna Arieva kertoivat olevansa valmiita käyttämään aseitaan, jos niin määrätään.

Heti vihkimisen jälkeen he liittyivät Alueellisiin puolustusjoukkoihin tukeakseen yhdessä maataan.

– Ehkä he (venäläiset) vain lähtevät ja me voimme juhlia normaalisti. Toivon, että kaikki palaisi normaaliksi ja me saisimme oman maamme, oman turvallisen maamme onnellisina ilman venäläisiä, Arieva lausui CNN:lle.