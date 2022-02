Asiantuntija: ”Puolustusvoimilla ei ole ylimääräisiä aseita” – Aseellista apua Ukrainalle muulla tavoin

Asiantuntijan mukaan on totta, ettei Suomella ole ylimääräisiä aseita antaa. Hänen mukaansa Suomen on mahdollista antaa aseellista apua kahdella eri tavalla.

Suomi on toistaiseksi pidättäytynyt antamasta aseellista apua Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle. Ulkoministeri Pekka Haavisto perusteli sunnuntaina ratkaisua sillä, että Suomi tarvitsee aseita itse.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri on Haaviston kanssa samoilla linjoilla siitä, ettei Suomella ole mittavaa asevarastoa.

– Puolustusvoimilla ei ole ylimääräisiä aseita. Jos niitä lähetetään pois, joku sodan ajan joukko on ilman aseita, Toveri totesi ISTV:n suorassa lähetyksessä maanantaina.

Toveri nosti esille myös Suomen aseman Venäjän naapurimaana.

– Moraalisista syistä ja tuen osoitukseksi olisi syytä antaa jotain. Pitää muistaa se, että Ruotsin on helppo lähettää aseistusta, koska Ruotsilla on turvatakuu: Suomi. Suomi on siinä välissä. He ovat paljon turvallisemmassa geostrategisessa asemassa kuin me.

Yhdysvallat lähetti tammikuun lopussa aseita, ammuksia ja muita tarvikkeita Ukrainalle.

Toveri huomauttaa, että Suomen puolustusselonteoissa on todettu, että Suomi varautuisi konfliktitilanteessa vastaanottamaan muita mailta tukea, mukaan lukien materiaaliapua.

– Jos me itse tätä toivotaan, totta kai olisi suotavaa olisi, että me osoitettaisiin, että vähistäkin annetaan ja keksitään keinoja, millä voidaan apua antaa.

Suomi on lahjoittamassa 2 000 komposiittikypärää, 2 000 luotiliiviä, kaksi ensihoitoyksikköä ja sata paaria. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Suomen toimintaa on kuvailtu riittämättömäksi.

Toverin mukaan se, että Suomi rahoittaa EU:n antamaa aseellista apua on yksi keino antaa Ukrainalle materiaalista lisätukea. EU-maiden ulkoministerit päättivät sunnuntaina Euroopan rauhanrahaston käyttämisestä Ukrainan tukemiseen. Tämän rahaston kautta on tarkoitus antaa Ukrainalle myös aseellista apua.

Toinen vaihtoehto olisi lahjoittaa Suomen aseita Ukrainaan ja paikata myöhemmin vajetta.

– Sitä materiaalia voi antaa Puolustusvoimien varastosta ja meidän oma puolustusteollisuutemme aloittaisi korvaavan tuotannon ja saisimme meidän sodan ajan joukoille sen materiaalin, joka on luovutettu.

Toverin mukaan pitäisi olla selkärankaa auttaa Ukrainaa, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin ”panisikin numeron muistiin”.

– Luulen, että Putinilla on monen muunkin maan osalta numeroita muistissa, Suomi ei varmaankaan ole listan kärkipäässä.

Myös esimerkiksi Kreikka on lähettänyt aseellista apua Ukrainaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoi sunnuntaina, että seiden vieminen Suomesta Ukrainaan on vielä mahdollista ja jopa loogista.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilannetta radikaalisti, sillä Suomi on aina tukenut kansainvälistä oikeutta.

Aaltola nostaa esiin erityisesti itsepuolustusoikeuden, joka on määritelty YK:n peruskirjassa. Sen yhteydessä todetaan, että kollektiivinen avustaminen on sallittua.

– Siinä on selkeä peruste Suomelle edetä. Varsinkin, kun kyse on nyt pienen kansakunnan itsepuolustuksesta ja torjuntataistelusta, niin siinä on Suomella mahdollisuus edetä kansainvälisen oikeuden määrittelemällä tavalla.