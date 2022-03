Kovimmat Trump-fanit kertovat, miksi he yhä kannattavat ex-presidenttiä ja mitä he ajattelevat Ukrainan sodasta

Floridan Orlandossa järjestettyyn CPAC-konferenssiin kokoontuivat kovimmat Trumpin kannattajat. Ilta-Sanomat kysyi ihmisiltä, mikä saa heidät edelleen fanittamaan Trumpia ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä.

Haluaisitko hankkia aseen muotoisen kimaltelevan glitter-käsilaukun? Tai presidentti Joe Bidenia pilkkaavan t-paidan? Tai sitten ihan perinteisen punaisen Make America Great Again -lippalakin?

Kaikkea tätä oli myynnissä konservatiivisten republikaanien CPAC-kokouksessa Orlandossa viime viikonloppuna. Yleisöstä näki, että ostoksilla oli myös käyty ahkerasti. Lisäksi yleisön joukossa näkyi monia naisia, joiden tyyli on kampausta myöten kopioitu Melania Trumpilta.

Käsilaukkuja sai myös aseen muotoisina. Aseenkanto-oikeus on konservatiiveille olennaisen tärkeä arvo.

Vuosittaisesta CPAC-konferenssista on tullut kiihkeimpien Trump-fanien kokoontumisajot. Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin Floridan huvila Mar-a-Lago sijaitsee kivenheiton päässä mahtailevan komeasta Rosen Shingle Creek -hotellista, jonne kokoontuivat esiintymään kaikista konservatiivisin ja Trump-uskollisin republikaanisiipi, pääpuhujana itse Trump.

Yleisölipun tilaisuuteen oli ostanut noin viisituhatta ihmistä.

Presidentti Donald Trumpia kuuntelemaan tullut väkijoukko joutui jonottamaan turvatarkastukseen, jossa kuljettiin metallinpaljastimen läpi.

– Paskapuhetta! tiuskaisee 18-vuotias newyorkilainen Menachem Blum, kun häneltä kysyy Donald Trumpiin kohdistuvista monista syytteistä.

Lue lisää: Tuomari määräsi Trumpin todistamaan omaan yritykseensä kohdistuvassa rikos­tutkinnassa

Lue lisää: Kirjanpito­firma jätti Trumpin yhtiön – kehotti vetämään takaisin tilin­päätökset 10 vuoden ajalta

Nuori mies tiivistää ytimekkäästi sen, mitä moni muukin Trumpin kannattaja täällä ajattelee. Heidän mielestään Trumpin sekä liike- että virkatoimiin presidenttinä kohdistuvat syytteet ovat vain poliittista ajojahtia. Syytteet eivät ole horjuttaneet näiden ihmisten uskoa sankariinsa.

Menachem Blum, 18, kannattaa Trumpia, koska hän on nähnyt kotikaupunkinsa New Yorkin muuttuneen huonompaan suuntaan. Rikolliset pitää saada kuriin.

Mikä Trumpista sitten tekee niin arvostetun kannattajiensa joukossa?

– Presidentti Trump asettaa Amerikan aina ensimmäiseksi.

Näin sanoo suurta tähtilippua kantava Joe the Box . Hän on tapahtumajärjestäjä America First Warehouse -yrityksessä, joka järjestää isänmaallisia tapahtumia ja tuottaa patrioottista sisältöä.

– Levitän totuuden sanaa, Joe the Box kertoo.

Mikä se totuus sitten on?

– Minun totuuteni on se, että hallitus on korruptoitunut. Vaalimme väärennettiin, Joe the Box sanoo viitaten vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Trump on jatkanut valheellisen väittämän esittämistä siitä, että vaalit varastettiin häneltä.

– Joe Biden on vitsi. Olen varma, että koko maailma nauraa meille tällä hetkellä. Nauravatko suomalaisetkin? Joe the Box kysyy.

Joe the Box puhuu America First -kanavan haastattelussa.

Joe the Box on vakuuttunut, että marraskuun välivaaleissa konservatiivit ottavat ”maansa takaisin amerikkalaisille”. Tärkein asia on rajojen turvaaminen.

– Biden on huolissaan vain Ukrainan rajasta. Trump ei olisi antanut Venäjän hyökkäyksen koskaan edes tapahtua. Mutta tärkeintä minulle on meidän rajamme.

Joe the Box ei ole täällä ajatuksineen yksin. CPAC-yleisön keskuudessa järjestetyssä gallupissa tärkeimmäksi konservatiivien teemoiksi nousivat vaalien rehellisyys, rajojen turvaaminen ja perustuslailliset oikeudet, joka käsittää yleisen aseenkanto-oikeuden. 99 prosenttia ei hyväksynyt Joe Bidenin toimia presidenttinä.

Myynnissä olevissa lippalakeissa on vahvaa viestiä. ”Save America” (Pelastakaa Amerikka), ”Trump Won (Trump voitti) ja ”Let’s Go Brandon” (tämä lause on kiertoilmaus alatyyliselle ilmaisulle "Fuck Joe Biden", Haista v***u Joe Biden).

Ulkopolitiikka mahtui kolmen tärkeimmän teeman joukkoon 22 prosentilla yleisöstä.

Yleinen mielipide Ukrainan tilanteesta vaikutti olevan, että sota on todella ikävä asia, mutta tärkeämpää Amerikalle on sen omat rajat ja niiden turvallisuus.

Yleisön joukossa oli omaksuttu laajasti Trumpin ajama käsitys, että Putin ei olisi uskaltanut hyökätä Ukrainaan, mikäli Trump olisi ollut presidenttinä.

” Laitan koko ajan viestiä, että yrittäkää selvitä ja pysyä hengissä. Haluan vielä nähdä teidät.

Näin ajattelee myös Save Ukraine- eli Pelastakaa Ukraina -kylttiä pitelevä ukrainalainen Kateryna Lieshok.

– Toivon, että ihmiset taistelisivat, jotta Trump nousisi taas presidentiksi. Me tarvitsemme häntä. Maailma on sekaisin.

Ukrainalainen Katerina Lieshok uskoi juuri suomalaisten ymmärtävän ukrainalaisten tuskaa tällä hetkellä.

Lieshok on kotoisin kylästä, joka on Tshernobylin ja Kiovan välissä. Kotikylässä käydään tällä hetkellä taisteluita. Isä on kertonut, että kaduilla ammutaan. Lieshok toivoo saavansa jonkinlaisen viestin vanhemmiltansa, että he ovat kunnossa.

– On vaikeaa olla täällä erossa heistä. Laitan koko ajan viestiä, että yrittäkää selvitä ja pysyä hengissä. Haluan vielä nähdä teidät, Lieshok sanoo ja kyyneleet alkavat virrata hänen kasvoillansa.

– Ne pommittavat meidän sairaaloitamme ja lastentarhojamme.

Lieshok haluaisi Yhdysvaltojen ja muun maailman tekevän paljon enemmän, talouspakotteet eivät riitä.

– Olkaa niin kilttejä ja auttakaa meitä!

Lieshok näprää hermostuneena kännykkäänsä ja hätkähtää viestin merkkiääntä. Isä on elossa. Hän makaa kodin lattialla, jotta ikkunoista läpi mahdollisesti lentävät luodit eivät vahingoittaisi häntä.

” Suhtautuisin Trumpin kommentteihin hieman varauksellisesti. Kenties hänellä on tietoa Putinista, jota meillä muilla ei ole

Donald Trump puhumassa CPAC-konferenssissa.

Ohion osavaltiosta kongressiin pyrkivä J.R. Majewski on Afganistanin veteraani. Hän palveli ilmavoimissa. Hänen mietteensä Ukrainan sodasta ja Yhdysvaltojen osallistumisen asteesta ovat kaksijakoiset.

– Kukaan ei halua sotaa. Haluaisin nähdä Naton osallistuvan enemmän Ukrainan tilanteeseen. Jos Nato osallistuu täysillä, silloin ymmärtäisin myös Yhdysvaltojen mukana olemisen. Mutta jos Yhdysvallat ainoana maana sekaantuu aina muiden maiden sotiin, se on mielestäni huono asia, kaikille osapuolille.

J.R. Majewski pyrkii kongressiin Ohiosta.

Majewskilla on kahdenkymmenen vuoden kokemus ydinvoimaloista, ja hänen tärkein tavoitteensa kongressissa olisi tehdä Yhdysvalloista omavarainen energian suhteen.

– Nyt Euroopassa nähdään mitä tapahtuu, kun siellä on suljettu ydinvoimaloita.

Majewskin käyntikortissa on kuva, jossa hän kättelee presidentti Trumpia. Majewski vaikuttaa hieman kiusaantuneelta, kun häneltä kysyy mielipidettä Trumpin Putinia ylistäviin kommentteihin.

– Suhtautuisin Trumpin kommentteihin hieman varauksellisesti. Kenties hänellä on tietoa Putinista, jota meillä muilla ei ole, Majewski sanoo.

– Minusta Trump oli fantastinen presidentti. Hän on vähän särmikäs tyyppi, mutta niin olen minäkin, joten ymmärrän häntä. Olen tavannut Trumpin, ja hän on hyvin ystävällinen mies, mikä ei aina julkisuudessa valitettavasti välity.

Lue lisää: Donald Trump selitti Putin-lausuntojaan: ”Ongelma ei ole se, että Putin on viisas”

Lue lisää: Kommentti: Trump kutsui Putinin valloitusta nerokkaaksi – republikaanit ovat Ukrainasta sekaisin kuin seinäkello

Potkut Dr. Faucille. Floridalainen Jeff Reinhard on pukeutunut t-paitaan ja lippalakkiin, joissa vaaditaan potkuja Valkoisen talon tartuntatautiasiantuntijalle. Anthony Faucista on tullut mörkö koronarajoituksia ja rokotuksia vastustaville ihmisille.

Lue lisää: Anthony Fauci on Yhdysvaltojen hallinnon korkeapalkkaisin työntekijä – saisi historiallisen suuren eläkepaketin mutta ei aio jäädä eläkkeelle

” Kukaan ei puhu rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin Dr. Fauci on syyllistynyt.

Reinhard kertoi, että hänen veljensä menehtyi covid-19-tautiin. Reinhard on vihainen tavasta, jolla hänen veljeään hoidettiin. Hänen mukaansa hänen veljeltään kiellettiin vaihtoehtoiset hoitomuodot ja lääkitykset, jotka Reinhardin mukaansa olisivat voineet parantaa hänen veljensä.

Nämä hoitomuodot ja lääkkeet eivät ole saaneet Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyntää eivätkä kuulu tartuntatautivirasto CDC:n koronanhoitosuunnitelmaan.

– Ihmiset tässä maassa kuolevat koronaan, vaikka heidän ei tarvitsisi. Syyllinen on Fauci ja hänen protokollansa, Reinhard sanoo.

– Olen ollut raivoissani siitä, että kukaan demokraateissa tai republikaaneissa ei puhu siitä lääketieteellisestä tyranniasta, joka tässä maassa vallitsee. Kukaan ei puhu rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin Dr. Fauci on syyllistynyt. Trump sentään puhui aiheesta eilen, mikä oli mahtavaa.

Reinhard on tyytyväinen käytyyn keskusteluun CPAC:ssa.

CPAC:ssa pidettiin puhetilaisuus, jossa vaadittiin potkuja Faucille ja perusteellista tutkintaa koronarokotusten vaaroista. Reinhard on todella tyytyväinen käytyyn keskusteluun CPAC:ssa.

Yhdessä puheenvuorossa todettiin, että jos Ukrainaan halutaan lähettää amerikkalaisia, sinne voisi lähettää ainakin yhden: Antony Faucin.

Tuhatpäinen yleisö nauroi ja hurrasi.