Terhi ja Tiia saapuivat Ukrainan rajalle – ainakin kolme äitiä ja kolme lasta pääsevät heidän kyydissään turvaan Suomeen

Terhi Suokas ja Tiia Sairi lähtivät lauantaina Ukrainan rajalle pakettiautolla hakemaan turvapaikkaa tarvitsevia ukrainalaisia Suomeen. Vain hieman vuorokautta myöhemmin pakettiauto on täynnä kyytiläisiä ja sen nokka on suunnattu takaisin kohti Suomea.

Terhi Suokas ja Tiia Sairi lähtivät lauantai-iltana kohti Ukrainan rajaa. Sieltä he poimivat kyytiinsä Ukrainasta paenneita naisia ja lapsia ja tuovat he turvaan Suomeen.

Suomalaiset Terhi Suokas ja Tiia Sairi eivät halunneet jäädä toimettomiksi sodan edessä, vaan päättivät lähettää Suomesta konkreettista apua Ukrainan pakolaisille – itsensä ja pakettiauton. He pakkasivat lauantaina yhdeksänpaikkaisen pakun ja lähtivät Puolan rajalle hakemaan Ukrainasta paenneita perheitä turvaan Suomeen.

Lue lisää: Kohti suurta tuntematonta – Terhi, 39, lähti Suomesta Ukrainan ja Puolan rajalle hakemaan sotaa paenneita turvaan

Kaksikko on taittanut matkaa taukoamatta lauantai-illasta asti. He ovat pysähtyneet vain käymään vessassa tai bensatankilla.

– Kun toinen on ajanut, toinen on levännyt auton takaosassa, Suokas kertoo.

Sunnuntai-iltana kaksikko on päässyt jo lähelle Puolan ja Ukrainan rajaa. Matkaa ensimmäiseen määränpäähän, Dorohuskiin, on noin kolme ja puoli tuntia. Paikkakunnalla on Suokkaan ja Sairin mukaan pieni pakolaisleiri.

– Viemme sinne avustuspaketin, joka meillä on matkassa mukana. Olemme tyhjentäneet nyt paikallisia bensa-asemia, joista olemme hakeneet muun muassa hygieniatarvikkeita ja lapsille pientä tekemistä, Sairi kertoo.

Dorohuskin jälkeen kaksikolla on edessään vielä kaksi etappia, joista he käyvät hakemassa ukrainalaiset, jotka he kuljettavat pakettiautolla Suomeen. Tiedot kyytiin tulevista ihmisistä kaksikko on saanut sosiaalisen median kautta.

– Kaikki kontaktimme ovat toisen käden tietoja. Emme ole olleet suoraan yhteydessä henkilöihin, jotka poimimme kyytiin. Kaksi äitiä ja kaksi lasta ovat odottaneet meitä nyt vuorokauden ajan eräässä puolalaiskodissa, jossa he saivat olla tuloomme asti, Suokas kertoo.

Suokkaan ja Sairin kyytiin nousee Ukrainan rajalta kolme äitiä ja kolme lasta. Yksi paikka pakussa on vielä täyttämättä, mutta kaksikko uskoo, että paikalle löytyy ottaja Dorohuskista.

– Olemme saaneet tietoomme valtavasti apua tarvitsevia ihmisiä. Emme pysty kuitenkaan ottamaan kyytiimme kuin vain seitsemän ihmistä, Suokas huokaa.

Ilta-Sanomat kertoi lauantaina Suokkaan ja Sairin matkasta Puolan rajalle. Jutun julkaisun jälkeen kaksikko on saanut paljon positiivista palautetta, ja muutkin suomalaiset ovat innostuneet heidän tempauksestaan.

– Tuntuu, että tähän ympärille on syntynyt pieni kansanliike. Ihmiset ovat huomanneet, että utopistiselta tuntunut ajatus ei olekaan niin enää utopistinen, kun joku toteuttaa sen. Tiedämme, että monet muutkin suunnittelevat nyt avustusmatkaa Ukrainan rajalle, Suokas kertoo.