Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan Venäjä käyttää ydinasejoukkojen valmiuden kohottamista neuvotteluasemansa parantamiseen Ukrainan kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi sunnuntaina sotilasjohdon asettamaan Venäjän "strategisen pelotteen" korkeaan valmiustilaan. Tähän kuuluvat muun muassa ydinasejoukot.

Putinin mukaan syynä ovat lännen käyttöön ottamat pakotteet, joita Putin pitää laittomina, ja Nato-maiden "aggressiiviset lausunnot".

– Länsimaat eivät ainoastaan ryhdy epäystävällisiin taloudellisiin toimiin maatamme vastaan, vaan suurten Nato-maiden johtajat antavat aggressiivisia lausuntoja maastamme. Niinpä määrään Venäjän ”pelotevoimat” siirrettäväksi erityiseen valmiuteen, Putin sanoi.

Putin määräsi asiasta kokouksessa puolustusministeri Sergei Shoigun ja pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen sanoo, ettei Putinin määräys tullut hänelle yllätyksenä.

– Itse asiassa odotin, milloin se tapahtuu, koska ydinaseiden käyttötarkoitus Venäjälle on pelon herättäminen vastapuolella. Lisäksi sillä on perinteinen tehtävä estää suurhyökkäys Venäjää vastaan, joka on perua kylmän sodan ajoilta ja tämä ei ole muuttunut, Lavikainen sanoo.

– Sen lisäksi Venäjä on käyttänyt sitä erilaisissa tilanteissa. Muun muassa, kun Venäjä valtasi Krimin, niin myöhemmin ilmoitettiin, että Venäjä oli määrännyt strategiset ohjusjoukkonsa valmiuteen.

Lavikaisen mukaan Venäjä haluaa antaa ymmärtää, että jos konfliktiin puututaan, Venäjä on valmis ydinaseiden käyttöön. Tässä vaiheessa kyse on Lavikaisen mukaan kuitenkin lähinnä viestinnästä.

– Mitään viitteitä siitä, että Venäjällä olisi edes tarvetta käyttää taktisia ydinaseita Ukraina lyömiseen ei ole, koska he eivät ole käyttäneet vielä edes perinteisiä aseitaan siinä mittakaavassa kuin voisivat käyttää.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.

Ukraina on pystynyt käymään Venäjää vastaan organisoitua vastarintaa, eikä sota ole mennyt Venäjän osalta niin hyvin kuin suurvalta olisi toivonut. Lavikainen nostaa esiin sunnuntaina tulleen tiedon siitä, että Ukraina ja Venäjä olisivat aloittamassa neuvottelut Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla.

– Tällöin Venäjä tietysti haluaa saada itselleen parhaan mahdollisen neuvotteluratkaisun. Siinä tilanteessa näkisin, että he käyttävät nyt tätä ydinasekorttiakin.

Lavikainen ei näe, että ydinsodan konkreettinen uhka olisi kohonnut.

– On esitetty arvioita siitä, että Putin olisi irrationaalinen, mutta en ole nähnyt peruskysymyksissä suurta muutosta. Kun mennään taaksepäin hänen sanomisissaan, niin hän on sanonut esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, että Venäjän pitää kehittää muunlaisia kehittyneitä asejärjestelmiä, koska niiden käyttö on poliittisesti hyväksyttävämpää. Hän selvästi tietää, mitä seurauksia ydinaseiden käytöllä on.

