Ukrainan kansalaisia kehotetaan muun muassa kaatamaan puita liikkumisen vaikeuttamiseksi, tekemään pommeja ja toimimaan iltahämärässä.

Ukrainan puolustusvoimat on kehottanut maansa kansalaisia nousemaan vastarintaan, kertoo BBC.

– Ei ole väliä, onko käytössänne aseita ja ammuksia, vai ei. Käyttäkää kaikkia mahdollisia tapoja taistellaksenne, puolustusvoimista kehotetaan.

Ihmisiä on ohjeistettu kaatamaan puita liikkumisen vaikeuttamiseksi, käyttämään kotitekoisia palopommeja, tuhoamaan keskeisiä matkakeskuksia, toimimaan iltahämärässä ja poistamaan liikennemerkkejä.

Myös Ukrainalainen tieyritys on Ukravtodor on kertonut poistavansa kaikki liikennemerkit, jotta venäläisjoukkojen olisi vaikeampi edetä maassa. Asiasta kertoo The Guardian.

– Vihollisellamme on huonot yhteydet, he eivät voi navigoida maastossa. Autetaan heitä pääsemään suoraan helvettiin, kirjoittaa Ukravtodor Facebook-päivityksessään.