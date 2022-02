Zelenskyi: Venäjän toimissa on merkkejä kansa­murhasta

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän tarkoitus on kostaa ja Venäjä iskee tarkoituksella siviilikohteisiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ottaa sunnuntaiaamuna voimakkaasti kantaa Venäjän toimiin.

Zelenskyin mukaan Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan ovat laittomia ja niissä on merkkejä kansanmurhasta, uutisoi Reuters.

Zelenskyi sanoo, että Venäjä on tarkoituksella valinnut käyttää taktiikoita, jotka vahingoittavat ihmisiä.

– Tämä on terroria. He aikovat pommittaa ukrainalaisia kaupunkejamme entistä enemmän, he aikovat tappaa lapsiamme entistä ovelammin, Zelenskyi sanoi lyhyessä videoviestissä.

Venäjä tekee tämän kostaakseen, hän sanoo.

Hänen mukaansa viime yö oli brutaali, ja Venäjän joukot hyökkäävät kaikkea kohtaan, jopa ambulansseja kohtaan. Zelenskyi sanoo, että Venäjän joukot hyökkäävät myös siviilialueille, joilla ei ole minkäänlaista sotilasinfrastruktuuria.

Venäjän on kerrottu iskeneen asuinkerrostaloihin ainakin Kiovassa ja Harkovassa. Ukrainan mukaan hyökkäyssodassa on kuollut noin 200 ukrainalaista siviiliä.

Ukrainan Zelenskyin mielestä Venäjän äänioikeus pitäisi poistaa YK:n turvallisuusneuvostossa.

Presidentti Zelenskyi kieltäytyi neuvotteluista Venäjän kanssa Valko-Venäjän Gomelissa. Hän sanoo olevansa valmis rauhanneuvotteluihin sellaisissa paikoissa, jotka eivät ole Ukrainaa kohtaan aggressiivisia. Valko-Venäjän Gomelissa niitä ei hänen mukaansa voida käydä, sillä Venäjän on hyökännyt Ukrainaan Valko- Venäjän kautta.

Kreml kertoi sunnuntaiaamuna lähettäneensä neuvotteludelegaation Gomeliin.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Podolyak kommentoi Venäjän tietävän, että delegaation lähettäminen Gomeliin on hyödytöntä. Hänen mukaansa delegaation lähettäminen on Venäjän propagandaa ja Ukraina on valmis ”aitoihin” neuvotteluihin ilman uhkavaatimuksia.