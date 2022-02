Ukrainan rajalla kaaos: naiset ja lapset voivat joutua odottamaan rajalla jopa 70 tuntia

YK:n pakolaisjärjestön mukaan jo 368 000 ukrainalaista on lähtenyt maasta. Rajan yli pääsee pääosin naisia ja lapsia, sillä 18–60-vuotiaat ukrainalaiset miehet eivät saa lähteä.

Jonot Ukrainan länsirajoilla ovat pitkät. Vähintäänkin tuhannet ukrainalaiset jonottavat pois kotimaastaan, jota Venäjä moukaroi ohjuksilla, pommeilla ja tykistötulella. Monilla alueilla tiellä kulkee panssariajoneuvoja.

Maan länsirajan ylityspisteet ovat monille tie pakoon, mutta jonot rajalla ovat pitkät. EU:n viranomaisten mukaan rajanylitystä Puolaan voi joutua odottamaan 70 tuntia ja rajanylitystä Slovakian seitsemän tuntia, kirjoittaa Guardian.

Rajapisteet ovat täynnä naisia ja lapsia. 18–60-vuotiaat asekykyiset miehet eivät saa ylittää rajaa, sillä Ukrainassa on yleinen liikekannallepano ja miehille maastapoistumiskielto. Raportit rajalta kertovat, että monet miehet ovat saattaneet perheensä rajalle.

Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ja valokuvaaja Antti Hämäläinen odottivat lauantaina rajalla kahdeksan tuntia. He ylittivät Ukrainan ja Slovakian rajan Uzhorodin ylityspisteellä.

Rajalla oli kilometrien autojono. Jalankulkijoita oli satoja.

– He ovat pisara miljoonien sotapakolaisten virrassa. Euroopassa. Vuonna 2022, Marttinen kirjoittaa.

Marttinen kertoo kuulleensa, että rajalla päästettiin läpi noin sata ihmistä tunnissa. Rajalta jäi käsitys, että Ukrainan rajavartijat vaikeuttivat tahallaan omien kansalaistensa poistumista rajalta, Marttinen kertoo.

Ihmiset olivat paossa hyvin kevyillä kantamuksilla. Joukossa oli paljon lapsia.

Vapaaehtoiset jakoivat teetä, keksejä, leipää ja pizzaa, Marttinen kertoo.

Vapaaehtoiset jakavat syötävää ja juotavaa.

Slovakian puolella vapaaehtoiset jakoivat ruokaa ja juomaa sekä kuljetuksia eteenpäin. Harva kuitenkaan tietää, mihin jatkaa matkaa.

Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen kertoi tilanteen olevan samankaltainen Ukrainan ja Puolan rajalla Shehynin ylityspaikalla. Jono oli satoja metrejä pitkä, ja monet olivat kulkeneet yötä myöten pitkiä matkoja jalan pienten lasten kanssa. Rajalla he seisoivat jonossa, joka ei liikkunut. 6-vuotias nukkui matkalaukun päällä.

Myös Turtiainen kirjoittaa, että pullonkaula oli Ukrainan oma tarkastuspiste.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Antti Paronen kertoo, että syyt rajavartijoiden käytökseen ovat epäselviä.

– Aivan mahdotonta ottaa kantaa. Tähän voi liittyä poliittisen päätöksen linja, tai rajaviranomaisen linjaus, kun ohjausta ei ole tullut, niin ei päästetä ketään läpi. Aivan mahdotonta sanoa, nämä ovat ääripäät, hän sanoo.

Syystä tai toisesta lopputuloksena jonot ovat pitkät. Myös Ukrainan juna-asemat ovat tupaten täynnä länttä kohti junalla pyrkiviä.

Jotkut joutuvat lähettämät lapsensa pois maasta ilman vanhempiaan. Ukrainalainen Natalija Ablejeva vei ukrainalaisisän kaksi lasta rajan taakse turvaan. Maastapoistumiskiellon takia isä ei voinut lähteä. Ablejeva ei tuntenut perhettä etukäteen, mutta hän halusi auttaa.

– Heidän isänsä yksinkertaisesti luovutti lapset minulle, luotti minuun ja antoi minulle heidän passinsa, jotta voisin tuoda heidät tänne, Ablejeva kertoi Guardianille Unkarin rajalla.

Lasten ukrainalainen äiti tuli Italiasta rajalle lapsiaan ja Ablejevaa vastaan.

YK on arvioinut, että jopa neljä tai viisi miljoonaa ihmistä lähtee Ukrainasta sotaa pakoon. YK:n pakolaisjärjestö arvioi yhden aikaan sunnuntaina, että maasta oli paennut jo 368 000 ihmistä.

– Näiden maiden hallitukset toivottavat pakolaiset toivottavat pakolaiset tervetulleeksi. Nyt on tärkeää osoittaa vastuuntuntoa konkreettisilla keinoilla, YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi kirjoittaa Twitter-tilillään.

Ukraina on Euroopan suuria valtioita. Maan väkiluku on noin 44 miljoonaa.

Ihmisiä on paennut Puolaan, Unkariin, Moldovaan, Slovakiaan ja Romaniaan. Puola on kertonut, että maahan on saapunut viime päivinä Ukrainasta 156 000 ihmistä. Lauantain aikana Puolaan saapui Ukrainasta 77 300 ihmistä.

Monet Euroopan maat ovat kertoneet tukevansa pakolaisia.