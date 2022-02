Donald Trump selitti Putin-lausuntojaan: ”Ongelma ei ole se, että Putin on viisas”

Donald Trump avasi näkemyksiään Ukrainan sodasta Floridassa järjestetyssä konservatiivien konferenssissa.

Orlando, Florida

Entinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui republikaani- ja konservatiivipoliitikkojen vuosittaisessa konferenssissa (CPAC) Floridan Orlandossa lauantaina.

Keskiviikkona Trump oli kommentoinut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan konservatiivisessa radio-ohjelmassa kuvailemalla Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimia ”nerokkaiksi”.

– Sanoin itsekseni: ”Miten fiksua tämä onkaan!” Ja hän tulee Ukrainaan ja on rauhanturvaaja. Siinä on suurin rauhanturvajoukko. Voisimme käyttää sellaista omalla etelärajallamme. Se on suurin rauhanturvajoukko, jonka olen ikinä nähnyt. Siellä oli suurin koskaan näkemäni määrä armeijan tankkeja.

Nyt Trump hieman selitti sanojaan.

– Toimittaja kysyi minulta, onko Putin fiksu. Vastasin, että totta kai hän on fiksu. Hän katsoo strategisesti Amerikkaa ja muita Nato-maita, jotka eivät uhkaa minkäänlaisilla seuraamuksilla.

Trumpin mukaan talouspakotteet ovat heikko tapa vastata Venäjän aikeisiin hyökätä Ukrainaan.

– Ongelma ei ole se, että Putin on viisas – totta kai hän on viisas –, vaan se, että meidän johtajamme ovat niin tyhmiä, Trump sanoi, ja sai Orlandon tuhatpäiseltä yleisöltä raikuvat aplodit.

Trumpin mukaan yksikään presidentti ei ole ollut yhtä kova Venäjää kohtaan kuin hän. Samalla hän kuitenkin totesi tulleen hyvin toimeen Putinin kanssa, kuten myös Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa.

Donald Trump puhui republikaani- ja konservatiivipoliitikkojen vuosittaisessa konferenssissa (CPAC) Orlandossa.

Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätös hyökätä Ukrainaan on seurausta siitä, että Yhdysvalloilla on nyt heikko presidentti eli Joe Biden. Trump katsoo Bidenin ja samalla koko Yhdysvaltojen arvovallan romahtaneen, kun Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista muuttui kaaokseksi.

– Minun ollessa presidentti Venäjä kunnioitti Amerikkaa, kuten koko muukin maailma kunnioitti, Trump sanoi.

– Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että presidentti Putin päätti häikäilemättömästi hyökätä Ukrainaan todistettuaan Amerikan säälittävää vetäytymistä Afganistanista. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kauhea asia, se on häväistys, jota minä en olisi koskaan sallinut tapahtuvan, Trump sanoi.

Trump käänsi puheen Ukrainasta liittymään hänen usein toistamaan valheelliseen väittämäänsä siitä, että vuoden 2020 presidentinvaalit olisivat olleet varastetut.

– On kaikille selvää, että Ukrainaan hyökkäystä ei olisi koskaan tapahtunut, ellei 2020 vaaleja olisi varastettu.

Trumpin mukaan maailma oli rauhallinen paikka ja Amerikka nautti suurempaa kunnioitusta maailmalla kuin koskaan.

– Minun johdollani Amerikka oli voimakas, juonikas ja viisas, Trump sanoi.

Trumpin mukaan Ukrainan tilanne on katastrofaalinen ja hän kehotti rukoilemaan ukrainalaisten puolesta.

Silti hän syyttää demokraatteja siitä, että nämä ovat niin huolissaan Ukrainan rajojen loukkaamattomuudesta. Trumpin mukaan amerikkalaisten pitäisi olla enemmän huolissaan omista rajoistansa, eikä kaukaisten vieraiden valtioiden rajojen loukkaamattomuudesta.

Trumpin mukaan amerikkalaisten pitäisi keskittyä oman etelärajansa turvaamiseen.

– Bidenin hallinto on huolissaan hyökkäyksestä vieraaseen maahan, joka sijaitsee tuhansien mailien päässä. Amerikan presidentin pitäisi olla huolissaan myös maahantunkeutumisesta omaan maahamme.

Kuva kesäkuulta 2019, jolloin Vladimir Putin sekä Donald Trump tapasivat toisensa G20-maiden kokouksessa Japanin Osakassa.

Ex-presidentti otti esiin puhelunsa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa vuonna 2019. Trump oli tuolloin vihjannut vetävänsä Yhdysvaltojen aseellisen tuen Ukrainalta, mikäli ukrainalaiset eivät kaiva tietoja tuolloin presidenttiehdokkaana olleesta Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista.

Tapaus johti Trumpin ensimmäiseen virkasyytteeseen. Syyte ei johtanut viraltapanoon, sillä republikaanienemmistöinen senaatti vapautti Trumpin syytteestä.

Tämä ei ollut kuitenkaan Trumpin näkemys tapahtumista.

– Se oli täydellinen huijaus, Trump sanoi.

– Soitin Zelenskyille onnitellakseni häntä. Hän sanoi, että sinä et ole tehnyt todellakaan mitään väärää.

Trump ylisti presidentti Zelenskyin rohkeutta nykyisessä tilanteessa, ja yleisö antoi raivokkaat aplodit.