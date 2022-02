Von der Leyenin mukaan Putinin kyky rahoittaa sotakoneistoaan halutaan lamauttaa.

EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat sopineet sulkevansa tiettyjä venäläisiä pankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Maat kertoivat puolenyön jälkeen sunnuntaina Suomen aikaa sopineensa uusista taloudellisista pakotteista Venäjää kohtaan sen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vuoksi. Toimista ovat sopineet EU, Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Italia ja Kanada.

– Euroopan unioni ja sen kumppanit työskentelevät lamauttaakseen (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin kyvyn rahoittaa sotakoneistoaan, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoessaan uusista toimista.

Von der Leyen sanoi esittävänsä ehdotukset EU-johtajille, jotka voivat pyytää niihin muutoksia.

Lue lisää: EU-komission johtaja esittää: Osa venäläis­pankeista suljettava Swift-maksu­järjestelmän ulko­puolelle

Uudet pakotteet kohdistuvat kaikkiin niihin pankkeihin, joille kansainvälinen yhteisö on aiemmin asettanut pakotteita, sekä tarvittaessa muihin instituutioihin, sanoi Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan.

– Tarkoituksena on katkaista nämä instituutiot kansainvälisistä rahoitusvirroista, mikä rajoittaa massiivisesti niiden maailmanlaajuista toimintaa, Saksan lausunnossa sanottiin.

Osana uusia toimia aiotaan myös jäädyttää Venäjän keskuspankin kansainväliset varat, joiden arvoksi arvioidaan uutistoimisto AFP:n mukaan yli 600 miljardia dollaria.

– Tämä jäädyttää sen liiketoimet ja tekee keskuspankille omaisuutensa likvidoimisesta mahdotonta, von der Leyen sanoi.

"Kultaisia passeja" rajoitetaan

Länsimaat aikovat myös estää Vladimir Putinin hallintoon kytköksissä olevia varakkaita venäläisiä hankkimasta niin sanottuja kultaisia passeja eli ostamasta muiden maiden kansalaisuuksia itselleen tai perheenjäsenilleen.

Pakotteiden täytäntöönpanoa varten muodostetaan transatlanttinen työryhmä.

– Vielä tänään ilmoittamiemme toimenpiteiden lisäksi olemme valmiita ryhtymään lisätoimiin saadaksemme Venäjän vastuuseen hyökkäyksestään Ukrainaa vastaan, maat päättävät yhteislausumansa.

Venäjän mahdollinen sulkeminen Swift-järjestelmän ulkopuolelle on herättänyt paljon keskustelua. Swift-sulkua on pidetty tehokkaana toimena, koska järjestelmä on hyvin keskeinen pankeille ja rahoituslaitoksille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vedonnut EU:hun, että Venäjä suljettaisiin Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Saksa, Italia, Unkari ja Kypros ovat kuitenkin olleet aiemmin Swift-sulun suhteen vastahakoisia.

Nyt julkistetuissa toimissa Swift-sulku on rajattu tiettyihin pankkeihin.