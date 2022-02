Tämä on tilanne Kiovassa kello 3.00

Sodassa tiedetään kuolleen lähes 200 ukrainalaista.

UKRAINAN Presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina, että maan joukot ovat kyenneet pitämään hallussaan pääkaupunki Kiovan. Vastarinnan murtaakseen venäläissotilaat ovat turvautuneet tykkituleen ja ohjuksiin. Amerikkalaismediat CNN ja New York Times raportoivat sunnuntaina kello 1.00 paikkeilla voimakkaista räjähdyksistä 20–30 kilometrin päässä Kiovan keskustasta.

CNN:n paikalla oleva henkilöstö kertoo nähneensä, miten joukko ukrainalaissotilaita ampui varoituslaukauksia ja repi sen jälkeen kaksi epäiltyä venäläissoluttautujaa näiden autoista ulos kadulle. Asevoimat olivat aiemmin vastaanottaneet vahvistamattomia tiedustelutietoja venäläisistä laskuvarjomiehistä, joiden varalta kaupungin pohjois- ja eteläosat yhdistävä silta Dneprjoen yllä nostettiin ylös.

Yhdysvaltain tietojen mukaan yksikään kaupunki ei ole toistaiseksi päätynyt venäläisten haltuun. Aiemmin suurvalta on laskenut Kiovan puolustuskyvyn päivissä. Koillis-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan ennakoitiin luhistuvan jo ensimmäisen hyökkäyspäivän aikana.

Yhdysvaltain hallituksen virkamiehet arvioivat Venäjän kohdanneen odottamaansa suurempaa vastarintaa. Lisäksi etenemistä ovat vaikeuttaneet logistiset haasteet. Ongelmia on ollut esimerkiksi ammusten ja polttoaineen toimituksissa. Hallituslähteet epäilevät, ettei Venäjällä ole kunnollisia suunnitelmia pitkittyvän konfliktin varalle.

Hyökkääjät ovat kohdanneet odotuksia suurempia menetyksiä sekä rintamamiehissä että panssari- ja ilmakalustossa. Lauantaisessa pressitilaisuudessa Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal syytti venäläisiä sotarikoksista, joihin nämä ovat hänen mukaansa turvautuneet saadakseen sodan nopeammin päätökseen. Shmyhal väitti Venäjän pommittaneen päiväkoteja, asuinalueita ja lapsia kuljettaneita linja-autoja.

Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmä on osoittautunut myös Yhdysvaltain oman tiedustelutiedon ennusteita tehokkaammaksi. Venäjä ei ole toistaiseksi onnistunut luomaan ylivoimaa maan ilmatilassa. Tämä kaventaa mahdollisuuksia paikantaa ja osua maakohteisiin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan venäjän joukkoja on komennettu laajentamaan hyökkäystä kaikista suunnista. Eteneminen pysäytettiin väliaikaisesti Ukrainan ja Venäjän välisiä neuvotteluja varten.

YK:n mukaan tällä viikolla Ukrainasta on paennut 150 000 ihmistä. Monet ovat suunnanneet länsirajalta Puolan puolelle. Pakolaisia on virrannut sekä junalla, jalan että yksityisautoilla. Pako on aiheuttanut maan teillä vakavia ruuhkia.

Ukrainan terveysministeriön mukaan konfliktissa oli kuollut lauantaina lähes 200 ihmistä. Kolme kuolleista oli lapsia. Loukkaantuneita oli 1 115, joista lapsia oli 33.