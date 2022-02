”Taistelu käydään täällä, minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä” – Tällainen on Ukrainan uhmakas presidentti, joka on noussut maailmalla sankariksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on noussut maansa vastarinnan kaulakuvaksi etenkin uhmakkaalla asenteellaan Venäjän hyökkäystä vastaan.

Lauantaina Volodymyr Zeleneskyi torjui Yhdysvaltain tarjouksen evakuoida hänet turvaan Kiovasta, jota venäläisjoukot yrittävät valloittaa.

– Taistelu käydään täällä. Minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä, vastasi Zelenskyi Yhdysvalloille.

Presidentin Twitter-viesti on levinnyt kautta maailman ja häntä ylistetään sankarina.

Zelenskyi vakuuttaa, ettei Ukraina laske aseitaan vaan puolustautuu. Zelenskyin mukaan liikkeellä on paljon vääriä tietoja, joiden mukaan hän olisi käskenyt armeijaa laskemaan aseensa ja evakuoinnit olisivat käynnissä. Guardianin mukaan Zelenskyin video on kuvattu Kiovan keskustassa.

– Olen täällä, Zelenskyi sanoo videolla.

– Emme laske aseitamme vaan puolustamme maatamme, koska meidän aseemme on totuus. Ja totuus on, että tämä on kotimme, meidän lapsemme ja me puolustamme tätä kaikkea

– Siinä se, tämän halusin kertoa teille. Kunnia Ukrainalle! päätti Zelenskyi viestinsä.

Zelenskyin on kerrottu olevaan Venäjän ”ykköskohde”, joka halutaan syrjäyttää vallasta tai jopa surmata.

– Tiedustelumme saamien tietojen mukaan minut on merkattu kohteeksi numero yksi, ja perheeni kohteeksi kaksi, kertoi Zelenskyi torstaina.

Zelenskyi, 44, nousi Ukrainan presidentiksi 2019 voitettuaan yllättäen vaalit. Ennen valintaansa Zelenskyillä ei ollut minkäänlaista poliittista taustaa tai kokemusta vaan hänet tunnettiin suosittuna tv-koomikkona.

Zelenskyin suuri kansansuosio Ukrainassa pohjaa ennen muuta suosittuun tv-sarjaan Kansan palvelija, jossa Zelenskyi esittää Ukrainan presidentiksi päätyvää umpirehellistä opettajaa, josta tulee puolivahingossa Ukrainan uusi presidentti. Sarjassa presidentti-Holoborodko taistelee väsymättä korruptiota vastaan ja elää itse vaatimattomasti ajaen jopa polkupyörällä töihin.

Zelenskyi tapasi presidentti Sauli Niinistön Kiovassa vuonna 2019.

Zelenskyi valmistui lakimieheksi, mutta siirtyi viihdealalle, jossa toimi tuotantoyhtiöiden johdossa.

Presidentti on naimisissa arkkitehti ja käsikirjoittaja Olena Zelenskan kanssa. Heillä on kaksi lasta.

RBK-kanavan mukaan tv-komedian kuvitteellisen presidenttiroolin keksimisestä ja kehittelystä on vastannut suurelta osin juuri Olena Zelenska.

– Olen yksi tv-sarjan käsikirjoituksen tekijöistä. Mutta Holoborodko ei ole yksi yhteen Zelenskyin kanssa, Olena Zelenska on kertonut julkisuuteen.

Kun Zelenskalta kysyttiin, mitä yhteisiä piirteitä hänen miehellään on tv-sarjan presidentin kanssa, vastaus kuului:

– Volodymyr on paljon käytännönläheisempi elämässään kuin hänen roolihahmonsa. Mutta on tietenkin myös yhteisiä piirteitä: rehellisyys, kunnollisuus sekä hänen ihmisläheisyytensä, joka ei aina ole perusteltua, mutta se on vain minun mielipiteeni, Olena Zelenska sanoi.

Asiantuntijoiden mukaan Zelenskyin poliittinen menestys pohjaa paljolti vuoden 2014 protesteihin. Kuukausia kestäneet protestit Venäjä-mielistä presidenttiä Viktor Janukovytshia vastaan äityivät vallankumoukseksi 2014. Seuraavissa vaaleissa vallankahvaan nousi länsimielisempi hallinto.

Tyytymättömyys poliittiseen eliittiin ja korruptioon kuitenkin kasvoi vuoteen 2019 mennessä mahdollistaen politiikan ulkopuolisen nousun korkeimmalle paikalle.

Zelenskyi nousi laajemmin maailman tietoisuuteen jo 2019, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli yrittänyt painostaa Zelenskyitä selvittämään haastajaansa Joe Bideniin ja tämän poikaan liittyviä väitettyjä hämärätoimia. Ukraina-skandaali johti lopulta Trumpin virkasyytteeseen valtakunnanoikeudessa.

Zelenskyi on taustaltaan venäjänkielinen eikä hänen ukrainan kielen taitonsa ole loistava. Tämän vuoksi moni venäjänkielinen on uskonut, että Zelenskyi takaisi heille paremmat oltavat kuin hänen eldeltäjänsä, voimakkaan kansallismielisenä ukrainalaisena profiloitunut Petro Poroshenko.

Vaalikamppailun aikana Ukrainassa tuli julki myös useita tietovuotoja, joiden perusteella Zelenskyin taustajoukot kyseenalaistettiin.

Epäiltiin, että hän on omaehtoisessa maanpaossa olevan miljardööri Ihor Kolomoiskyin sätkynukke-ehdokas – eli oligarkki-Poroshenkon valta vaihtuisi Zelenskyin myötä vain toisenlaiseen oligarkkileiriin.

Zelenskyi oli ennen invaasiota yrittänyt lievittää jännitystä Venäjän kanssa, mutta useiden ukrainalaisten mielestä asiat vain menivät huonompaan suuntaan.

Maata riivannut korruptio ja talouslama jatkuivat ja kansa alkoi olla tyytymättömiä. Venäjän hyökkäyksen myötä Zelenskyin asema maansa johtajana on saanut aivan uuden suunnan.