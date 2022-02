Kuinka kauan Ukrainan puolustus vielä kestää? Paine kasvaa, ja uhka­kuvia on useita

Venäjä on läntisten arvioiden mukaan jäänyt jälkeen tavoitteistaan ”erikoisoperaatiossa” Ukrainan alistamiseksi. Sotilaallinen paine Ukrainaa kohtaan kuitenkin kasvaa.

Venäjän varhain torstaiaamuna aloittama hyökkäys ei toistaiseksi ole kyennyt murtamaan Ukrainan puolustusta. Altavastaaja on kestänyt yllättävän hyvin: Ukrainan asevoimat ja kansalliskaarti ovat ilmeisesti pystyneet aiheuttamaan maahantunkeutujille kovia tappioita.

Tämä arvio taistelutilanteesta on oikeastaan ainoa, joka voidaan turvallisesti tehdä lauantai-iltapäivällä, sodan kolmantena päivänä. Paremman arvion tekeminen on hyvin hankalaa, sillä tarkkoja ja riippumattomista lähteistä varmistettavissa olevia tietoja Ukrainan puolustuskyvystä ei julkisuudessa ole saatavilla.

Sekä hyökkääjä että puolustaja tarjoilevat sen sijaan omaa versiotaan taistelukentän todellisuudesta. Se kuuluu sodan luonteeseen. Klassisen sanonnan mukaan totuus on sodan ensimmäinen uhri.

Venäjän puolustusministeriön edustaja Igor Konashenko esimerkiksi kertoi lauantaina, että Venäjä olisi iskenyt jo yli 800 ukrainalaista sotilaskohdetta ”taistelukyvyttömäksi”.

Konashenkon mukaan iskukohteisiin olisi kuulunut 14 sotilaslentokenttää, 19 johtokeskusta, 24 S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, 48 tutka-asemaa ja kahdeksan Ukrainan merivoimien alusta. Omista tappioistaan venäläiset eivät virallisesti kerro.

Ukrainalaiset sotilaat tarkastelivat lauantaina tuhoa, joka syntyi torjuntataistelussa Kiovassa. Tämä Venäjän joukkojej yritys tunkeutua kaupunkiin pystyttiin torjumaan.

Ukraina puolestaan kertoi lauantaina omasta puolestaan, että taisteluissa on kuollut 3 500 venäläistä sotilasta ja 200 on jäänyt vangiksi. Tuhottu on 14 lentokonetta, kahdeksan helikopteria, 102 panssarivaunua ja yli 530 muuta sotilasajoneuvoa.

Näitä tietoja ei voi vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Lue lisää: Paine kasvaa Kiovassa – Zelenskyi vakuuttaa kaupungin olevan ukrainalais­joukkojen hallinnassa

Arvostetun IISS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Franz-Stefan Gady esitti omia arvioitaan Ukrainan puolustuskyvystä lauantaina Twitterissä näin:

”(Ukrainan) puolustus on pitänyt; sen ilmavoimat pystyy edelleen lentämään; ilmapuolustus on osittain ehjä; joukot kaivautuvat asemiin Kiovassa. Mieliala on korkealla. Ei merkkejä välittömästä romahduksesta. Edessä on hyvin verinen päivä/yö, ikävä kyllä. (Venäjä) lisää massiivisesti sotilaallista painetta.”

Gadyn mukaan Venäjä on edellä Ukrainaa sekä määrällisesti että laadullisesti.

”Tästä saattaa silti tulla Venäjän verisin sota sitten Neuvostoliiton Afganistaniin tekemän invaasion/miehityksen. Nyt on tosin vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä”, Gady twiittasi.

Gady twiittasi myös itävaltalaisen ye-everstin Markus Reisnerin esittämän arvion Ukrainan puolustuksen pahimmista uhkakuvista.

Niitä on kolme:

1. Kiovan puolustuksen romahtaminen. Pääkaupungin jääminen Venäjän käsiin olisi katastrofi Ukrainalle.

2. Ukrainan itäosissa olevien ukrainalaisjoukkojen jääminen mottiin. Venäläiset voimat ovat edenneet Itä-Ukrainassa Krimiltä pohjoiseen, Venäjän rajoilta lounaaseen ja Donetskin ja Luhanskin kapina-alueilta koilliseen.

3. Läntisen huoltoreitin katkeaminen. Ukraina on saanut tarvikkeita Puolan rajan yli, ja Ukrainan joukkojen uudelleen ryhmittymisen estyminen.

” Vastustaja tuntee Ukrainan heikkoudet varsin hyvin.

Ukrainan asevoimat oli ennen sotaa varteenotettava vastus Venäjälle – ainakin numeroiden perusteella. Noin 200 000 sotilaan ammattiarmeijan lisäksi Ukrainalla on aseissa noin 60 000 sotilaan kansalliskaarti, noin 70 hävittäjälentokonetta (MiG-29 ja Su-27), taisteluhelikoptereita sekä noin 900 000 sotilaan ja vapaaehtoisen maanpuolustajan reservi.

Ukrainan maavoimissa on neljä panssariprikaatia, ja käytössä on yhteensä noin 850 taistelupanssarivaunua (T-64, T-72, T-80 ja T-84).

Yksi Ukrainan ongelmista on se, että suuri osa sen kalustosta on neuvostoliittolaista ja venäläistä perua. Vastustaja tuntee Ukrainan heikkoudet varsin hyvin.

Mutta kuinka paljon Ukrainan voimasta ja kalustosta on yhä taistelukelpoista? Kuinka suuri ammusten ja huoltotarvikkeiden kulutus on ollut? Onko niistä jo puutteita? Nämä ovat hyviä kysymyksiä, joihin ei julkisista lähteistä löydy vastauksia.

Länsimailta saatu aseapu on kaikesta päätellen ollut tärkeässä osassa Ukrainan puolustustaistelussa. Lauantain tietojen mukaan yhteensä 27 valtiota on luvannut antaa Ukrainalle lisää sotilaallista ja lääkinnällistä apua.

Terävintä kärkeä aseavussa ovat panssarintorjuntaohjukset ja Stinger-lähi-ilmatorjuntaohjukset, joita Ukraina on saanut muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta ja Virosta.

Aseapuun kuuluneiden Javelin-panssarintorjuntaohjusten kerrotaan tehneen pahaa jälkeä torjuntataisteluissa. Sosiaalisen median runsaassa kuva-aineistossa näkyy muun muassa tuhottuja venäläisiä T-80- ja T-90-taisteluvaunuja, joiden torni on lentänyt kokonaan irti rungosta räjähdyksen voimasta.

Javelin on tehokas ase paitsi panssarivaunuja, myös matalalla lentäviä tai laskeutuneita helikoptereita vastaan. Javelin iskee maaliinsa ylhäältä, jossa panssarointi on heikointa. Torjuntakeinoksi Venäjä on rakentanut panssarivaunuihinsa suojaksi eräänlaisia kattoverkkoja, joiden toivotaan räjäyttävän Javelinin ennen kuin se läpäisee vaunun panssarointia.

Ukraina on saanut Britannialta kuvan NLAW-panssarintorjuntaohjuksia.

Britannian lähettämät NLAW-ohjukset ovat Javelineja heikkotehoisempia, mutta nekin ovat varteenotettava uhka Venäjän panssarivoimille. NLAW ei pysty läpäisemään modernien taisteluvaunujen etupanssaria, mutta takaa tai sivusektorista ammuttuna se on pätevä torjunta-ase.

” Herra Putin on aliarvioinut armeijamme voiman, ja hän on aliarvioinut myös Ukrainan kansan tahdon puolustaa maata antamatta periksi.

Lue lisää: Britannia: Iso osa venäläis­joukoista jokusen kymmenen kilometrin päässä Kiovasta

Ukrainan Saksan-suurlähettiläs Andrij Melnik toivoi lisää apua brittiläisen Sky Newsin haastattelussa lauantaina.

– Herra Putin on aliarvioinut armeijamme voiman, ja hän on aliarvioinut myös Ukrainan kansan tahdon puolustaa maata antamatta periksi. Se on viesti myös kumppaneillemme Saksalle, Britannialle ja muille liittolaisille: tukekaa meitä kaikin tavoin näinä dramaattisina päivinä, Melnik sanoi.

– Saksa voisi auttaa meitä enemmänkin, lähettämällä puolustusaseita. Tarvitsemme lisää torjuntaohjuksia, kuten Stingereitä ja Javelineja, jotta voisimme pysäyttää tämän aggression, estää herra Putinia saartamasta Kiovaa ja varmistaa, että Kiovan ja Tshernobylin ydinvoimalaitoksen ilmatila pysyy puhtaana.

Melnik toivoi myös lännen julistamaa lentokieltoaluetta Ukrainaan. Siihen länsimaata eivät kuitenkaan suostu, sillä se veisi länsiyhteisön suoraan sotaan Venäjää vastaan.