Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev ilmoitti, että Venäjä voi takavarikoida ulkomaalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden omaisuutta vastineeksi lännen sotapakotteille.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana istuva Vladimir Putinin entinen sijaispresidentti Dmitri Medvedev vihjailee, että Venäjä voi ottaa käyttöön ankaria talouspakotteita ulkomaalaisia yrityksiä ja yksittäisiä henkilöitä kohtaan.

Medvedevin mukaan länsi pelottelee Venäjää nyt sillä, että kaikkien Venäjän kansalaisten ja venäläisyritysten omaisuus voidaan takavarikoida.

– Sellaiseen täytyy vastata täysin symmetrisesti. Ulkomaalaisten henkilöiden ja yritysten omaisuus on takavarikoitava maittain, Medvedev ehdottaa uutistoimisto Ria Novostin mukaan. Uutistoimisto Tass ja Reuters kertovat asiasta myös englanniksi.

Medvedev esittää monenlaisia vastatoimia VKontaktessa kirjoittamassaan pitkässä postauksessa.

Kirjoituksen sävy on ironinen ja sarkastinen. Medvedev kertoo ensin kirjoittavansa kyseisiä rivejä liki paniikissa, minkä jälkeen listaa erilaisia lännen pakotekeinoja todeten ne kaikki merkityksettömiksi ja pelkäksi pelotteluksi, sillä niillä ei ole hänen mukaansa Venäjään ja sen päätöksiin mitään vaikutusta.

Kirjoituksessaan Medvedev ehdottaa lisäksi, että Venäjä voisi kansallistaa sellaista omaisuutta, jonka haltija on kirjoilla vihamielisissä ulkomaalaisissa maissa kuten Yhdysvalloissa tai Euroopan unionin maissa sekä ”joissakin anglosaksisissa maissa”.

Medvedevin mukaan Venäjällä on kokemusta tämäntyyppisestä lainsäädännöstä ja yksi tähän soveltuva ankara laki on jo valmiina.

– Kaikki kiinnostava alkaa vasta nyt, hän kirjoitti.

Medvedev joutui itse Euroopan unionin uudelle pakotelistalle Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vuoksi, kuten joutuivat myös presidentti Putin, pääministeri Mihail Mishustin ja ulkoministeri Sergei Lavrov.

– Muuten, tiedoksi, että sen paremmin minulla kuin minun perheenikään jäsenillä ei ole ulkomaalaisia pankkitilejä eikä minkäänlaista omaisuutta ulkomailla, Medvedev ilmoittaa kirjoituksessaan.

Medvedevin mukaan lännen käyttöön ottamat pakotteet ovat hyvä asia siinä mielessä, että Venäjälle tarjoutuu tilaisuus tehdä lopullisesti selväksi suhteensa näihin maihin.

Venäjä ei Medvedevin mukaan erityisesti kaipaa diplomaattisuhteita länsimaihin. Lisäksi hänen mukaan Venäjälle sopii, että luovutaan myös ydinohjuksia rajoittavasta uudesta Start -sopimuksesta, jota vastikään jatkettiin Putinin ja Joe Bidenin kesken.

Perjantaina Euroopan neuvosto ilmoitti, että se estää Venäjän edustajilta jälleen kerran osallistumisen toimintaansa vastalauseena Venäjän aloittamalle Ukrainan sodalle.

Medvedevin mukaan Euroopan neuvoston jäsenoikeuksien jäädyttäminen tarjoaa nyt Venäjälle hyvä tilaisuuden erota koko järjestöstä ja palauttaa samalla maahan käyttöön kuolemantuomion.

– Tämä olisi hyvä mahdollisuus palauttaa muutamia tärkeitä instrumentteja, joilla voidaan ehkäistä erityisen vaarallisia rikoksia maassamme. Kuten esimerkiksi kuolemantuomio vaarallisille rikollisille, Medvedev kirjoitti.

Lue lisää: Venäjä pohtii jo kuoleman­tuomion palauttamista – ihmisoikeusjärjestö kiellettiin ”masennusta” ja ”valtion hajaannusta” aiheuttavana

Kuolemantuomio on yhä olemassa Venäjän laeissa, mutta niiden täytäntöönpano on ollut jäädytettynä juuri eurooppalaisten ihmisoikeusvaatimusten vuoksi. Venäjän julkisuudessa on näkynyt viime aikoina useita vihjailuja siihen suuntaan, että maa saattaisi palauttaa kuolemantuomion takaisin käyttöön.

Lue lisää: Kommentti: Putin uskoo oman henkensä olevan vaarassa – ”Kun voimaa on, järkeä ei tarvita”

Medvedevin kuolemantuomiopuheita voi pitää myös suoranaisena pelotteluna Ukrainan nykyjohtoa ja presidentti Volodymyr Zelenskyitä kohtaan.

Kun Putin ilmoitti hyökkäyksestään Ukrainaan, hän kertoi Venäjän yhdeksi tavoitteeksi sen, että Venäjä ottaa kiinni ”kansanmurhaan” syyllistyneet ukrainalaisjohtajat ja vie heidät tuomiolle sekä rangaistaviksi.

Tuoreen päätöksen mukaan Venäjän jäsenyys yleiseurooppalaisessa ihmisoikeusjärjestössä järjestössä säilyy yhä, mutta Venäjä ei saa osallistua päätöksentekoon Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa eikä ministerikomiteassa.

Edellisen kerran Venäjän jäsenoikeudet jäädytettiin Krimin kaappauksen jälkeen 2014. Venäjän jäsenoikeudet palautettiin kuitenkin 2019, kun Suomi oli Euroopan neuvoston puheenjohtajana.

Suomi ajoi tuolloin ulkoministeri Timo Soinin johdolla Venäjän jäsenoikeuksien palauttamista Euroopan neuvostoon, koska sen uskottiin edesauttavan Venäjän ihmisoikeuksia ja venäläisten mahdollisuutta valittaa tuomioistaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.