Taistelu Kiovasta on alkanut – Venäjä yrittää ratkaista sodan valtaamalla Ukrainan pääkaupungin

Brittiministerin mukaan Kiovaan on tunkeutunut Venäjän erikoisjoukkoja, mutta panssarien tukemat päävoimat eivät vielä ole aloittaneet hyökkäystä pääkaupunkiin.

Venäjän sodanjohdon kalkyyli on todennäköisesti nyt tämä: otetaan Kiova, kaadetaan Ukrainan hallitus ja katkaistaan vastustajalta pää. Sitten voidaan odottaa, että ukrainalaisjoukot muualla maassa laskevat aseensa, ja sotatoimet voidaan lopettaa voittoon.

Mutta sujuuko sota niin kuin Venäjä haluaa? Ukraina on ilmeisesti kyennyt kovempaan vastarintaan kuin Moskovassa laskettiin. Läntisten lähteiden mukaan hyökkääjät ovat jäljessä tavoitteistaan.

Kiovassa käydään taisteluja – ohjus iskeytyi kerros­taloon

Britannian asevoimaministeri James Heappey kertoi aamulla Sky Newsin haastattelussa, että Kiovaan on ilmeisesti tunkeutunut venäläisiä erikoisjoukkoja ja laskuvarjosotilaita. Ne taistelevat pienissä, erillisissä taskuissa kaupungin alueella.

– Panssaroidut päävoimat ovat yhä jonkin matkan päässä kaupungista. Se on todistus vastarinnasta, johon Ukrainan asevoimat on pystynyt viimeisen kahden vuorokauden aikana, Heappey kertoi.

Sota on tullut pääkaupunkiin. Savu nousi Kiovassa lauantaiaamuna otetussa kuvassa.

Katutaistelujen ääniä kuultiin muun muassa Pyhän Sofian katedraalin luota ja kaupunkiin lännestä johtavan Peremohyn eli Voiton puistokadun suunnalta. Puistokadulta julkaistiin myös kuva-aineistoa, jossa ukrainalaiset sotilaat näyttivät tutkivan taistelussa tuhoutunutta kuorma-autoa.

Ydinkeskustaan Maidanin aukiolle sijoitettu livekamera tallensi myös kovan tulituksen ääniä, mutta laukaukset kuuluivat ilmeisesti usean kilometrin etäisyydeltä.

– Kivääritulta kuuluu Peremohyn aukion, rautatieaseman ja Khmelnitsky-kadun läheisyydestä, kertoi Ukrainska Pravda -verkkolehti lauantaiaamuna.

– Samaan aikaan Ukrainan maavoimat raportoi, että Beresteiskan metroaseman läheisyydessä sijaitsevaan sotilastukikohtaan kohdistui hyökkäys, lehti kertoi.

Lehden mukaan ukrainalaiset torjuivat hyökkäyksen.

”101. prikaati tuhosi kolonnan: kaksi autoa, kaksi ammuksia kuljettanutta kuorma-autoa ja panssarivaunun”, raportoi maavoimat Ukrainska Pravdan mukaan.

Ukrainan sodanjohto kertoi lisäksi, että ilmapuolustus olisi ampunut alas suuren venäläisen Iljushin Il-76 -kuljetuskoneen, joka oli tuomassa vahvistusjoukkoja Ukrainaan.

Ukrainalaisia tietoja ei heti voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi aamulla videon, jonka mukaan hän on edelleen pääkaupungissa.

– Minä olen täällä. Me emme laske aseitamme, Zelenskyi vakuutti.

Zelenskyi varoitti kansalaisia verkossa leviävästä väärästä tiedosta, jonka mukaan Ukraina olisi antautumassa.

– Puolustamme valtiotamme. Totuus on meidän aseemme. Totuus on se, että tämä on meidän maamme ja täällä ovat meidän lapsemme. Puolustamme kaikkia niitä.

Presidentti Zelenskyi ei poistu Kiovasta: "Ukraina ei laske aseitaan"

Zelenskyi on jo varautunut siihen, että hyökkääjät saavat Kiovan haltuunsa, arvioi filosofian tohtori, eversti evp Martti J. Kari lauantaina Twitterissä ja kolumnissaan Keskisuomalaisessa.

Karin mukaan presidentti perusti kansallisen turvallisuusneuvoston sotakabinetin tilalle ylipäällikön johtoesikunnan eli Stavkan.

”Stavka valmistautuu työskentelemään hajautettuna, mikä viittaa siihen, että Zelenskyi arvioi venäläisten aloittavan Kiovan valtauksen lähipäivinä”, Kari twiittasi vastauksenaan ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan twiittiin.

Ukrainan johto vakuutteli perjantaina ja lauantaina kansalaisille, että Kiova on edelleen ”100-prosenttisesti” hallituksen valvonnassa. Lausunnon antoi presidentinkanslian neuvonantaja Mykhailo Podoliak.

Venäjä jatkoi yön aikana ohjusiskuja Kiovaan. Sosiaalisessa mediassa levisi muun muassa video, jossa paksu savupatsas nousi valtiollisen Arsenal-asetehtaan alueelta Kiovassa. Räjähdysten ääniä kuului pääkaupungissa läpi yön, ja viranomaiset kehottivat asukkaita pysymään suojassa.