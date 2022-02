IS Ukrainassa: Pappi siunasi reserviläiset ennen kuljetusta sinne jonnekin

Ukrainassa on julistettu yleinen liikekannallepano. Lähdön hetkellä ilmeet ovat vakavia.

Vynnitsja

Pihalla seisoo rivi eri-ikäisiä miehiä arkivaatteissaan. Jokaisella on kädessään passi ja paperiarkki. Heidän edessään seisoo ortodoksipappi epitrakiili kaulassaan. Vieressä odottaa linja-auto.

Toimitusta katselee joukko omaa vuoroaan odottavia miehiä ja muutama vakavailmeinen nainen.

Papin siunauksen jälkeen joukko astuu linja-autoon. Se kuljettaa miehet heidän keskiukrainalaiselta kotipaikkakunnaltaan sotilastukikohtaan. Sinne jonnekin.

Paikalla ei saanut ottaa valokuvia, minkä vuoksi juttu on kuvitettu aihekuvin toisista paikoista.

Ukrainalaisia sotilaita rautatieasemalla Kiovassa.

Ukraina tarvitsee kaikkia kynnelle kykeneviä taisteluun Venäjää vastaan. Maa julisti torstaina yleisen liikekannallepanon. Samalla asevelvollisia miehiä kiellettiin poistumasta maasta.

Kutsuntakeskuksen varakomentaja, kapteeni Vasyl on väsynyt. Hän kertoo työskennelleensä tauotta kellon ympäri liikekannallepanon julistamisesta lähtien.

– Liikekannallepano koskee 18–60-vuotiaita miehiä, mutta koska heidän pitää palvella 365 päivää, otamme vain alle 59-vuotiaita. Tässä vaiheessa ehtona on, että he ovat suorittaneet asepalveluksensa, Vasyl kertoo.

– Miehet saivat kutsun puhelimitse. Kaikki ovat paikalla. Voidaan sanoa, että 99,9 prosenttia.

Vasylin mukaan miesten motivaatio on korkealla.

– He haluavat palvella maataan, eivät vain puhua.

Miehille ei tehdä lääkärintarkastusta. Vasylin mukaan vain selvästi mielenterveydellisistä ongelmista tai esimerkiksi alkoholismista kärsivät karsitaan.

– Tarvitsemme kaikkia, jotka voivat pitää asetta kädessään tai kääntää rattia. Tärkeintä on, että he ajattelevat kirkkaasti ja heidän sydämessään on tahto puolustaa maata.

Kutsuntakeskuksen seinänvierellä vuoroaan odottaa vakava keski-ikäinen mies. Hän oli aamulla hyvästellyt vaimonsa ja aikuisen lapsensa.

– Tunnen oloni niin rauhalliseksi, kuin tässä tilanteessa voi, mies vakuutti.