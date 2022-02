Kremlin tiedottajan tytär kertoi vastustavansa sotaa Ukrainassa – pian päivitys katosi

Lisa Peskovan päivitys Instagramissa ehti olla näkyvillä hetken ennen kuin se poistui. Moni ehti kuitenkin ottaa siitä ruutukaappauksen.

Jopa jotkut Venäjän eliittiin kuuluvat ovat ilmaisseet vastustavansa Ukrainan sotaa. Yksi heistä vaikutti olevan Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin tytär Lisa Peskova, kertoo The Guardian.

Peskova julkaisi Instagramissa mustan kuvan, jossa luki teksti: ”Ei sodalle.”

Viesti oli kovin erilainen kuin hänen isänsä julkisuuteen antamat lausunnot. Esimerkiksi torstaina Peskov sanoi toimittajille, ettei kukaan puhunut Ukrainan miehittämisestä ja oli ”hyväksymätöntä,” että sellaista sanaa käytettiin puhuttaessa Venäjän operaatiosta Ukrainassa. Peskovin mukaan Venäjän sotilasoperaatio tähtäsi ”natsien” hävittämiseen Ukrainasta ja Kiovan sotilaallisen potentiaalin ”neutraloimiseen”.

Peskova poisti myöhemmin Instagramin tarinoissa julkaistun päivityksensä, Meduza uutisoi.

Sosiaalisessa mediassa päivitys kuitenkin leviää yhä.

Peskova on viettänyt paljon aikaa Euroopassa, opiskellen lakia Pariisissa ja työskennellen Euroopan parlamentissa olleen oikeistolaisen Aymeric Chaupraden harjoittelijana, BBC kertoi vuonna 2019.

Peskova on aiemminkin ottanut kantaa poliittisiin aiheisiin. Hän on esimerkiksi todennut, ettei vastusta samaa sukupuolta olevia pariskuntia, toisin kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Lisa Peskova kuvassa vasemmalla.

Peskova on myös sanonut, että Venäjä on hyvä vain ”rikkaille perheille” kuten hänen perheelleen, kun taas Eurooppa on mukautunut paremmin tavallisten ihmisten elämään, Daily Mail uutisoi vuonna 2016.

– Pidän kovasti eurooppalaisten ikätovereideni ajatustavasta, heidän asenteesta elämää kohtaan, Peskova sanoi.

– Tunnen oloni paremmaksi eurooppalaisessa ympäristössä. Mutta, jos lähden, se ei tarkoita, ettenkö rakastaisi Venäjää.

Peskova ei ole ainoa Venäjän eliittiin kuuluva, joka on ilmaissut vastustavansa sotaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tunnetaan Putinin äänitorvena.

Venäjän entisen presidentin Boris Jeltsinin tytär Tatjana Jumasheva, joka toimi Putinin vuoden 2000 vaalikampanjan neuvonantajana, julkaisi saman viestin kuin Peskova.

Myös esimerkiksi Venäjän rikkaimpiin oligarkkeihin kuuluvan Roman Abramovitshin tytär Sofia Abramovitsh jakoi Instagramin tarinoissaan alla olevan päivityksen, jossa lukee ”Putin haluaa sodan Ukrainan kanssa.” Päivityksessä Putinin alla lukee Venäjä, mutta tämä on yliviivattu.

”Suurin ja menestyksekkäin valhe Kremlin propagandassa on se, että suurin osa venäläisistä tukisi Putinia,” päivityksessä sanotaan.

Myös useat venäläiset julkkikset ovat ottaneet kantaa sotaa vastaan. Esimerkiksi tv-juontaja, näyttelijä ja muusikko Ivan Urgant päivitti Instagramissa: ”Pelkoa ja kipua. Ei sotaa.” Venäjän suosituin räppäri Oxxxymiron puolestaan julkaisi vihaisen videoviestin, jossa sanoi vastustavansa sotaa Ukrainaa vastaan.

– Mielestäni se on katastrofi ja rikos.

