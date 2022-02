Venäjä iski Tshernobyliin – tällainen merkitys valtauksella voi olla

Pääsyy Tshernobylin valtaamiseen oli ilmeisesti sen strateginen sijainti. Kerrottiinko venäläissotilaille vaarasta?

Venäjän joukkojen hyökkäys Tshernobyliin hätkäytti torstaina maailmaa. Miksi iskettiin maailman tunnetuimman ydinvoimaonnettomuuden tapahtumapaikkaan?

Tshernobylissä tapahtui vuonna 1986 onnettomuus, jonka seurauksena yksi sen neljästä reaktorista on valtavan suojakuvun peittämä. Tuhoutuneen reaktorin rakenteissa on paikkoja, joihin meneminen on yhä mahdotonta.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tomi Routamo sanoo, että kolme muuta reaktoria eivät enää ole käytössä. Niiden käytettyä polttoainetta on yhä varastoitu sinne.

Jos alueella taisteltaisiin uudestaan ja radioaktiivista polttoainetta leviäisi ympäriinsä lähialue vaarantuisi.

– Ne olisivat todella säteileviä kappaleita. Työskentelystä ja oleskelusta tulisi hyvin hankalaa, Routamo sanoo.

– Mutta polttoaine on jäähtynyt siellä todella pitkään. Vaikutukset jäisivät aika paikalliseksi. Ainakaan Suomessa ei olisi mitään vaaraa.

Mikä siis oli hyökkäyksen syy?

Tshernobylin onnettomuusvoimalan alue on asuttamaton. Läheinen Prypjatin kaupunki hylättiin täysin vuonna 1986 onnettomuuden satuttua. Tshernobylin kaupungissa on jonkin verran voimala-alueen henkilökuntaa. Suojavyöhykkeen leveys on yli 30 kilometriä.

Tshernobyl sijaitsee Valko-Venäjän rajan lähellä noin 130 kilometriä Kiovasta pohjoiseen.

Tshernobyl tarjosi venäläisille tankeille tien Kiovaan.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas pitää pääsyynä valtaukseen sen sijaintia.

– Se sijaitsee yhdellä niistä neljästä päähyökkäysreitillä, joita Venäjä käyttää Ukrainan valtaamiseen. Reitti johtaa Kiovaan, Palokangas sanoo.

– Näyttää siltä, että maajoukkojen eteneminen Oboloniin liittyy siihen, että Tshernobyl otettiin niin nopeasti haltuun.

Obolon on pääkaupunki Kiovan esikaupunki, jonne Venäjän panssarikiilat ehtivät perjantai-aamuna. Sieltä on noin yhdeksän kilometriä Kiovan keskustaan.

Reitti Tshernobylistä Kiovaan kulkee Hostomelin ohitse. Siellä venäläiset maahanlaskujoukot ja ukrainalaiset taistelivat lentokentästä kiivaasti torstai-iltana. Tiedot siitä, kenen hallussa kenttä nyt on, ovat epävarmoja.

Ukrainalaisjoukot valmistautuvat taisteluun Kiovasta.

Tshernobylin valtauksella on merkitystä myös jatkossa. Sen haltuun saaminen mahdollistaa lisäjoukkojen suuntaamiseen kohti Kiovaa. Aluetta voidaan käyttää huollon järjestämiseen.

Kun venäläisiä joukkoa on paljon paikalla, vastahyökkäys sinne on epätodennäköinen.

– Siellä on myös Pripet-joki, joka on huomattavasti kapeampi ylimenopaikka kuin Dnepr-joki, joka laajenee isoksi kohti Kiovaa mentäessä.

Palokankaan mukaan panssarijoukot pystyvät ylittämään Pripetin helposti.

Palokankaan mukaan myös toinen syy Tshernobylin valtaamiseen on mahdollinen.

– Sitä voidaan käyttää uhkaamiseen tai painostuskeinona hybridisodankäynnin osana.

Tarkoituksena on lamauttaa Ukrainan hallinnon toimintakykyä. Myös länteen voi vaikuttaa tieto, että vaarallinen kohde on Venäjän hallussa.

Palokankaan mukaan sodankäyntiä sääntelevät sopimukset kieltävät hyökkäykset ydinvoimaloiden ja patojen kaltaisiin paikkoihin, vaikka niitä voitaisiinkin pitää sotilaskohteina.

Hän miettii tietävätkö venäläiset rivisotilaat alueen säteilyvaarasta.

– Onhan se tunnettu paikka, joten jos sotilas on sivistänyt itseään, asiasta pitäisi tietää. Mutta mukana voi olla parikymppisiä sopimussotilaita Venäjän toiselta laidalta. Heille säteilyvaarasta ei ole välttämättä kerrottu.

Tshernobylin tuhoutunut reaktori suojattiin valtavalla kuvulla vuosikymmeniä sitten. Alueella liikkuu henkilökuntaa, jotka pitävät ydinsarkofagista huolta. Erityisjärjestelyillä he pystyvät työskentelemään myös kuvun alla.

Nyt tulleiden tietojen mukaan venäläiset olisivat ottaneet henkilökunnan vangeiksi.

Ukrainalaistietojen mukaan säteilyarvot alueella ovat kohonneet.

Stukin Routamon mukaan tämä todennäköisesti johtuu siitä, että alueella liikkuneet raskaat kulkupelit ovat nostaneet pölyä ilmaan. Hänen mukaansa on vaikea sanoa, kuinka vaarallinen altistuminen sotilaita uhkaa ulkona.

– Säteilytasot eivät sinänsä ole mitään hirveän korkeita, mutta kuitenkin monikymmenkertaisia normaaliin tasoon verrattuna, Routamo arvioi.

– Riippuu siitä mitä aineita pölystä irtoaa ja hengitetäänkö sitä ilman suojaimia. Ulkoista pölyä pystytään hoitamaan puhdistautumalla. On pahempi, jos pölyä pääsee elimistön sisään pitkäaikaisesti vaikuttamaan.

Tshernobylin onnettomuus on Mihail Gorbatshovin uudistusten kariutumisen symboli.

BBC:n mukaan Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kutsui Tshernobylin valtausta ”sodanjulistukseksi koko Euroopalle”. Taistelujen vielä jatkuessa hän kuvasi Ukrainan puolustajien ”antavan henkensä, jotta vuoden 1986 tragedia ei toistuisi”.

Tshernobylin onnettomuus oli myös poliittisesti merkittävä tapahtuma. Se paljasti puutteita neuvostoteknologiassa ja huolimattomuutta sen käytössä.

Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin uudistuskampanjat tyssäsivät onnettomuuden jälkeen. Alkoi luisu kohti supervallan romahdusta.

Tshernobyl vaikutti voimakkaasti koko ydinvoiman vastaiseen liikkeeseen 1980-luvun Euroopassa. Sitä kautta sen vaikutus tuntuu yhä myös Länsi-Euroopan energiaratkaisuissa.

Pari vuotta sitten HBO-yhtiön minisarja teki onnettomuudesta tutun uusille sukupolville.