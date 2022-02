Ärtynyt Putin vetosi Ukrainan sotilaisiin: ”Ottakaa valta omiin käsiinne, narkomaanit ja uusnatsit pitävät valtaa Kiovassa”

Presidentti Vladimir Putin vetosi perjantaina ukrainalaisiin sotilaisiin, jotta nämä lakkaisivat tottelemasta Kiovan johtoa. Videolla herättää huomiota Putinin olemus, joka ei vaikuta kovin tyytyväiseltä.

Venäjän valtiollinen televisio julkaisi perjantaina lyhyen videopätkän, jolla presidentti Vladimir Putin puhuttelee suoraan Ukrainan sotilaita.

Putinin olemus videolla on ärtynyt ja vakava. Hän ei myöskään säästele ilmauksissaan, joilla hän kuvailee Ukrainan johtoa.

Putin kehottaa videolla ukrainalaisia sotilaita lakkaamaan tottelemasta Kiovan johtoa.

– Ottakaa valta omiin käsiinne, Putin yllyttää.

– Vaikuttaa siltä, että meidän on helpompi sopia teidän kanssanne kuin tämän narkomaanien ja uusnatsien jengin kanssa, joka on asettunut Kiovaan ja ottanut panttivangikseen koko Ukrainan kansan, Putin sanoo videolla.

(Perjantaina julkisuuteen annettu Putinin videopuheen pätkä näkyy alla.)

Putinin mukaan Venäjän asevoimat ovat ottaneet tähän mennessä Ukrainassa yhteen lähinnä nationalistien kanssa eikä niinkään Ukrainan varsinaisen armeijan kanssa. Putinin mukaan tämä oli odotettavissa, sillä juuri nationalistit kantavat hänen mukaansa suurimman vastuun ”siviiliväestön kansanmurhasta” Donbassin alueella.

Putinin mukaan Venäjällä on todisteita myös siitä, että Ukrainan ”uusnatsit ja banderalaiset” ovat asettautuneet raskaan aseistuksen kanssa muun muassa Kiovan ja Harkovan keskustan asuinkortteleihin kohdistaakseen sieltä käsin iskuja Venäjän joukkoja vastaan.

– Älkää antako banderalaisten ja uusnatsien käyttää teidän lapsianne, vaimojanne ja vanhuksianne elävinä kilpinä, Putin vetoaa puheessaan.

– He toimivat kuten terroristit ylipäätään maailmalla. He piiloutuvat ihmisten pariin, jotta he voisivat vierittää syyn siviiliuhreista Venäjän asevoimille.

Venäjällä nimitetään Ukrainan nykyisiä kansallismielisiä aktivisteja ja äärioikeistolaisia taistelijoita usein banderalaisiksi. Nimitys tulee Stepan Banderasta, joka oli radikaali ukrainalainen itsenäisyys- ja vastarintataistelija. KGB salamurhasi Banderan syanidikaasulla 1959.

Putinin mukaan kaikki Ukrainan tapahtumat ovat ulkoa johdettuja.

– On luotettavaa tietoa siitä, että kaikki tämä tapahtuu ulkomaalaisten konsulttien johdolla, ennen kaikkea amerikkalaisten neuvonantajien, Putin sanoo videolla.

Venäjän median mukaan video on kuvattu Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksen yhteydessä. Putin puhuu videoyhteyden kautta ensin kokouksen osanottajille, mutta kääntyy sitten vetoamaan ukrainalaisiin sotilaisiin.

Putinin olemus videolla ei vaikuta kovin tyytyväiseltä, vaikka hän kehuukin Venäjän sotavoimien ammattimaisuutta, urheutta ja menestystä. Taisteluista tulleiden tietojen mukaan Venäjän sotamenestys Ukrainassa ei ole mitä ilmeisimmin ollut niin hyvää kuin Kremlissä on alkujaan laskettu.

Kremlin nettisivut ovat myös jo toista päivää pimeinä, kuten ovat myös monet muut Venäjän hallituksen sivut. Ei ole varmuutta siitä, mitä sivuille on tapahtunut. Anonymous-nimellä itseään kutsuva hakkeriryhmä on ilmoittautunut julkisuudessa Venäjän johdon nettisivujen häiritsijäksi.

Lue lisää: Venäjä ilmoitti ”rajoittavansa osittain” pääsyä Facebookiin

Lue lisää: Hakkerikollektiivi julistaa ”kyber­sodan” Venäjää vastaan