Ukrainan ex-presidentti Poroshenko Kiovan kadulla kivääri kädessä

Petro Poroshenko sanoi CNN:n haastattelussa, että Vladimir Putin julisti sodan koko maailmalle.

CNN haastatteli perjantaina Kiovassa kadulla Ukrainan entistä presidenttiä Petro Poroshenkoa, joka kutsui Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia "yksinkertaisesti hulluksi".

Poroshenko oli kadulla aseistautuneena ja puolustusjoukkojen ympäröimänä. CNN:n mukaan hänellä oli kivääri kädessään.

– Kaikkien pitäisi ymmärtää, että Putin ei julistanut sotaa Ukrainaa vastaan. Putin julisti sodan koko maailmalle, Poroshenko sanoi.

– Hän on yksinkertaisesti hullu. Hän on yksinkertaisesti paha tullessaan tänne tappamaan ukrainalaisia.

Poroshenko toimi presidenttinä 2014–2019. Hän nousi presidentiksi vallankumouksen jälkeen keväällä 2014.

Ukraina tarvitsee länneltä apua ja tiukkoja pakotteita kuten Venäjän potkimista Swift-maksujärjestelmästä, Poroshenko sanoo.

Hänen mukaansa Putin ei tule koskaan valloittamaan Ukrainaa.

– Riippumatta siitä, montako sotilasta hän tappaa, montako ohjusta hänellä on, montako ydinasetta hänellä on, me ukrainalaiset olemme vapaita ihmisiä, joilla on mahtava eurooppalainen tulevaisuus, hän sanoi.