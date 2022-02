Ukrainalaisnaisesta tuli kasvot Venäjän hyökkäyksen aiheuttamalle inhimilliselle kärsimykselle.

VENÄJÄ käynnisti eilen torstaina laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Samana päivänä ukrainalaisnainen ikuistettiin valokuvaan, jossa hän seisoo vaurioituneen kerrostalon ulkopuolella ja katsoo suoraan kameraan kasvot, käsi ja huivi veren tahrimina.

Kuvasta on viime päivinä tullut symboli Vladimir Putinin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamalle inhimilliselle kärsimykselle.

Haavoittuneesta ukrainalaisnaisesta otettua valokuvaa on julkaistu tiedotusvälineissä eri puolilla maailmaa kuvaamaan Ukrainan sodan kauhuja. Perjantaina kuva julkaistiin muun muassa Bild, The Sun, Daily Mirror, Daily Express ja Metro -lehtien kansissa.

Muun muassa The Times ja The Times of Israel kertovat, että kuviin ikuistettu nainen on Harkovan itäpuolelta kotoisin oleva Olena-niminen opettaja. Nainen pakeni kodistaan täpärästi, kun venäläinen ohjus osui hänen kotitaloonsa torstaina.

– En koskaan uskonut, että tällaista voisi tapahtua. En koskaan uskonut, että näin todella tapahtuisi tänä elämänaikana, hän sanoi poistuessaan paikallisesta sairaalasta saamansa hoidon jälkeen.

Hänen kommenteistaan ​​raportoivat ensin Euronews ja uutistoimisto AFP.

The Times kertoo, että hänen vammansa aiheutuivat rikkoutuneista ikkunoista ​​kasvoille lentäneistä lasinsiruista.

– Sillä hetkellä onnistuin vain ajattelemaan, että en ole valmis kuolemaan. Olin shokissa, en tuntenut kipua.

Naisen kotitalo kärsi iskussa isot vahingot.

– Olen vain erittäin onnekas. Minulla täytyy olla erittäin vahva suojelusenkeli, koska pysyin hengissä.

Opettaja on kertonut aikovansa vastustaa Venäjän toimia siviilinä kaikin mahdollisin tavoin.

– Nousen seisomaan, menen ja teen kaikkeni Ukrainan hyväksi, niin paljon kuin pystyn, kaikella voimallani, linjojen takana. Olen vain isänmaani puolella enkä koskaan, missään olosuhteissa, alistu Putinille. On parempi kuolla.