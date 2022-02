Everstiluutnantti Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta analysoi Venäjän hyökkäysstrategiaa ISTV:n erikoislähetyksessä.

Venäjän hyökkäys tähtää koko Ukrainan haltuun ottamiseen, ei välttämättä miehittämiseen, arvioi ISTV:n erikoislähetyksessä vieraillut everstiluutnantti Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän on Venäjä-tutkimusryhmän johtaja.

– Tavoite on saada merkittävät kriittiset kohdat Ukrainasta hallintaan, jotta he voivat sen jälkeen lähteä muuttamaan valtion rakennetta.

Venäjä on iskenyt Ukrainan asevoimien logistisiin kohteisiin ja johtamispaikkoihin ilmasta. Venäjä on myös aloittanut kuudesta eri suunnasta maahyökkäyksen Ukrainaan.

– Luhanskin ja Donetskin alueen maahyökkäys käytännössä sitoo Ukrainan asevoimien joukot rintamaan, jolloin ne eivät pääse irtautumaan sieltä. Pohjoisesta Valko-Venäjän suunnasta on käynnistetty hyökkäys kahta puolta Dnepr-jokea kohti Kiovaa, mikä antaa viitteitä siitä, että Venäjän tavoitteena olisi saartaa Kiova, Pesu sanoo.

Everstiluutnantti Simo Pesu sanoo, että Ukrainan asevoimat on onnistunut alkuvaiheessa hidastamaan Venäjän hyökkäystä ja päässyt osin myös vastahyökkäyksiin.

– Jokainen tunti on Ukrainalle tärkeä, samalla se on pois hyökkääjältä. Jos hyökkääjä ei saavuta tavoitettaan suunnittelemassaan ajassa, se joutuu siirtymään varasuunnitelmaan. Ja koko ajan syntyy lisää viivettä.

Pesu kuitenkin muistuttaa, että vasta hyvin pieni osa Venäjän joukoista on taistelukosketuksessa.

– Heillä on mahdollisuus avata uusia suuntia tai vahventaa jotain suuntaa. Tämä on hankalaa Ukrainan asevoimille, sillä ne on sidottu Donetskin ja Luhanskin alueelle. Vastustajalla on reservejä hyvinkin runsaasti vielä jäljellä.

Everstiluutnantti Pesu analysoi, että taisteluhelikoptereilla on tällä hetkellä iso merkitys Venäjän hyökkäyksessä, kuten myös tulitukikoneilla.

– Kun joukot siirtyvät eteenpäin, ne käyttävät ilmatukea, aina kun on mahdollisuus. Venäjä käyttää myös dronekalustoa hyvin paljon, jotta se pystyy ilmasta seuraamaan tilannekuvaa.

Pesun mukaan vielä on vaikea arvioida, mikä hyökkäyssuunnista on ratkaiseva. Yksi kiila median ja sosiaalisen median tietojen perusteella näyttäisi olevan Tshernobylin suunnasta Kiovaan.

– Periaate on se, että kun hyökkäys lähtee jostain etenemään, niin sitä lähdetään vahvistamaan.

– Keskeistä olisi katkaista Kiovan sisäänajotiet, jolloin he pääsisivät kontrolloimaan, kuka kaupunkiin tulee ja kuka sieltä pääse pois.

Yksi Venäjän strateginen tavoite voi olla myös huoltoyhteyksien katkaiseminen Donetskin ja Luhanskin alueella olevilta Ukrainan joukoilta, Pesu miettii.

Pesu vertaa Venäjän hyökkäyksen liikkeitä Georgian tapahtumiin vuonna 2008.

– Venäjä löi Georgian asevoimat kahdesta suunnasta. Sen jälkeen he työnsivät asevoiman niin, että he uhkasivat Georgian pääkaupunkia ja itä-länsi-suunnassa olevia logistisia yhteyksiä. He jättivät sotilastukikohtia Georgian sisälle niin pitkäksi aikaa, kunnes saatiin sopimus aikaiseksi, että Georgia suostuu vaatimuksiin, hän muistelee.

Pesu muistuttaa, että Venäjä on pyrkinyt poliittisilla toiminnallaan eristämään Ukrainaa jo kahdeksan vuoden ajan länsimaista.

– Venäjä näkee Yhdysvallat kilpailijanaan Ukrainassa. Kahden suurvallan joukkojen kohtaaminen on tosi vaarallista. Yhdysvallat toimii varmasti hyvin varovaisesti, ettei heidän tai Naton joukoilla tulisi taistelukosketus venäläisten kanssa. Yhtä lailla venäläiset varmasti välttävät kosketusta.

Yhdysvallat pystyy vaikuttamaan kuitenkin antamalla tiedustelutietoa ja konsulttiapua Ukrainalle.

Sotataidon asiantuntija Pesu arvioi, että Venäjä on halunnut kertoa valmistautuvansa sotaan.

– Koko ajan on nostettu eskalaation tasoa lineaarisesti eli ei ole luotu strategista yllätystä. Se yllätys, mikä sodassa tarvitaan tulee sitä kautta, ettei tiedetä, mistä joukot tunkeutuvat seuraavan kerran.

