Kommentti: Sinkki­arkkuja on jo matkalla Venäjälle – kuinka pitkälle Putin on valmis menemään sodassa?

Venäjän asevoimien tappiot alkavat olla jo tuntuvia, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ukrainan puolustus on ilmeisesti kyennyt aiheuttamaan venäläisjoukoille kirveleviä tappioita. Kuvan kaatunut on ukrainalaistietojen mukaan Venäjän asevoimien sotilas, joka menetti henkensä Harkovassa.

Katselin kerran Moskovan metrossa maastopukuista Afganistanin sodan veteraania, joka kerjäsi rahaa. Kallosta puuttui osa, sillä päälaessa näkyi iso painauma. Hän liikkui pyörätuolissa pitkin metrovaunua ja piti mölisevää ääntä. Se oli surullinen näky.

Nyt näen sosiaalisessa mediassa videokuvia, joissa näkyy kaatuneita venäläisiä sotilaita, verilammikoita ja tuhottuja panssariajoneuvoja. En ole kuva-analyysin ekspertti, mutta videot näyttävät vakuuttavilta ja aidoilta.

Britannian puolustusministerin Ben Wallacen tuore arvio Venäjän tappioista on pysäyttävä. Wallacen mukaan Ukrainaan hyökänneet venäläisjoukot olisivat menettäneet jo yli 450 sotilasta – saavuttamatta tärkeimpiä tavoitteitaan sodan ensimmäisenä vuorokautena.

Mistä Wallace sen tietää? Länsiyhteisön tiedustelulähteistä, oletettavasti, ja tietojen vaihdosta Ukrainan viranomaisten kanssa.

Läntinen sotilastiedustelu osasi kertoa etukäteen, että Venäjän hyökkäys oli tulossa. Voisi kuvitella, että tiedustelun tekniset silmät näkevät myös sen, millaisiin taisteluihin hyökkääjät ovat joutuneet.

Ukraina puolestaan on kertonut viralliset luvut omista tappioistaan: 137 kuollutta siviiliä ja sotilasta, 316 haavoittunutta. Taistelujen laajuudesta ja kovuudesta voi kuitenkin päätellä, että näissä luvuissa ei ole mukana kaikkia uhreja.

Sota on aina tragedia, myös taisteluun käsketyille sotilaille, molemmin puolin. Useimmiten he ovat nuoria miehiä. Vaikka he selviäisivätkin naarmuitta, he eivät palaa kotiin entisellään. Se on jo nähty, tuhansien vuosien historian aikana.

Ulkopuoliset eivät voi tietää, millaisiin tappioihin Venäjä on varautunut. Laskelmia Kremlin strategeilla on varmasti.

Sinkkiarkkujen paluumarssi kotimaahan ei kuitenkaan koskaan ole eduksi poliittisille päättäjille. Ei etenkään silloin, kun kyseessä on kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäyssota. Vladimir Putin voi kutsua tätä sotaa miksi tahansa, mutta se ei muuta tosiasioita.

Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka pitkälle Putin on valmis menemään. Varmasti ainakin siihen saakka, kunnes hän on kaatanut Kiovan hallituksen. Siihenkin asti uhraukset ovat ankaria.

Itä-Ukrainan sotaa käytiin suhteellisen hiljaisella liekillä kahdeksan vuotta. Henkensä menetti näinä vuosina yli 14 000 ihmistä.

Venäjän sotilasviranomaiset salailivat omia tappioitaan Itä-Ukrainassa muun muassa peittelemällä kuolleiden ja haavoittuneiden lukumäärää ja estämällä mediaa raportoimasta sotilashautajaisista. Tappiot olivat tabu, sillä Venäjä ei myöntänyt olleensa sodan osapuoli.

” Haudataanko Ukrainassa kaatuneet nyt avoimesti, sankareina, ja suurin isänmaallisin juhlallisuuksin?

Entä nyt sitten? Tähän hyökkäykseen Venäjä lähti torvien ja fanfaarien soidessa, suojelemaan ukrainalaisia Kiovan ”natsihallinnolta” ja sen toteuttamalta ”kansanmurhalta”.

Haudataanko Ukrainassa kaatuneet nyt avoimesti, sankareina, ja suurin isänmaallisin juhlallisuuksin? Mitä kaatuneiden isät, äidit, siskot, veljet ja morsiamet ajattelevat uhrauksista? Olivatko ne oikeutettuja?

Tätä voimme pohtia, kun savu hälvenee.