Venäjän kerrotaan hyökänneen jo siviilikohteisiin Ukrainassa. Ainakin noin 100 000 ukrainalaisen tiedetään jättäneen kotinsa.

Ukrainan sota koskettaa ennen kaikkea tavallisia kansalaisia. Monet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Ainakin 100 000 ukrainalaisen arvioidaan jättäneen kotinsa sodan alettua maassa varhain torstaiaamuna. Useat siviilit maan pääkaupungissa Kiovassa viettivät yönsä metroasemilla ja pommisuojissa, kertovat ainakin BBC ja Reuters.

Rajanylityspaikat Länsi-Ukrainassa ovat auki, mutta pahasti ruuhkautuneet. Maasta pois halutessa tiedossa voi olla jopa 10 kilometrin kävely, kun autojonot ovat niin pitkiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky syytti videopuheessaan perjantaiaamuna Venäjää siviilialueiden pommittamisesta.

– He sanoivat, että siviilikohteet eivät ole heidän kohteenaan. Se on valetta. He eivät ole erotelleet, millä alueella he operoivat, presidentti sanoi puheessaan.

Ihmisiä pommisuojissa Kiovassa torstaina 24.helmikuuta.

Ukrainassa paikan päältä raportoiva IS:n toimittaja Mikko Marttinen kertoi torstaina, että hän tapasi huoltoasemalla perheen, joka oli jo toista kertaa evakossa.

– Pakenivat 2014 Donetskista Harkovaan, nyt pois Harkovasta. Tekivät päätöksen [torstaina] aamulla viideltä, kun tykkituli alkoi. ”Ainoa toivomme on, että Eurooppa auttaa pysäyttämään Putinin”, perheen isä Artem sanoi.

Ihmisiä pommisuojassa Kiovassa.

Marttinen ja Ilta-Sanomien kuvaaja Antti Hämäläinen pakenivat varhain eilen aamulla itäukrainalaisesta Kramatorskin kaupungista Keski-Ukrainaan sodan alettua.

– Tilanne oli käsittämätön: me pakenimme tuhansien muiden kanssa vieraan vallan hyökkäystä eurooppalaisessa maassa, Marttinen kirjoittaa Ilta-Sanomien kommentissa.

Lue lisää: Kommentti: Pakomatka läpi Itä-Ukrainan alkoi aamuviiden tulituksen jälkeen – tältä tuntuu olla paikassa, jossa syttyy sota

Ylen toimittaja Suvi Turtiainen twiittasi perjantaiaamuna Puolan rajalta, että Euroopan uusi pakolaiskriisi on käynnissä. Hän kertoo, että lukuisat perheet ovat kävelleet läpi yön kohti Puolaa ja ihmisten määrä on suuri.

– Puhuin ukrainalaiselle Tanjalle, joka käveli rajalle viisi tuntia 6-vuotiaan tyttärensä Janan kanssa läpi yön, Turtiainen kirjoittaa.

Hän lisäsi, että liike suuntautuu sekä rajoille, että niiltä poispäin: ukrainalaismiehet eivät saa poistua maasta, sillä maassa on annettu yleinen liikekannallepano. Miehet tuovat perheet rajalle ja palaavat itse takaisin.

Poika istui Kiovan metroasemalla.

Useiden pakolaisten kerrotaan saavuttaneen myös Unkarin rajan, kertoo Reuters.

Nainen pakenee Ukrainasta Unkariin Beregsuranyn rajanylityspaikalla.

Helsingin Sanomat puolestaan tavoitti suomalaisen sellistin, Lukas Stasevskijin, puhelimitse Kiovasta. Kertomansa mukaan hän ei nukkunut silmäystäkään viime yönä.

– En ole nukkunut minuuttiakaan. Räjähdyksiä on täällä Kiovassa riittänyt. Meidän kaupunginosassamme, lähellä Solomjanskyijn aluetta, ei ollut kuitenkaan ilmahälytystä, joten pysyimme asunnossamme, Stasevskij kertoi HS:lle.

Reuters uutisoi, että Ukrainan sisäministeriön mukaan Venäjän joukot olisivat iskeneet viimeisen 24 tunnin aikana ainakin 33 siviilikohteeseen Ukrainassa. Tulitusta on kuultu jo hallituskortteleissa maan pääkaupungissa Kiovassa.

Tiedot loukkaantuneista vaihtelevat, ja useat asiantuntijat ovat varoittaneet, että viestintään tulisi suhtautua tällä hetkellä kriittisesti.

Useiden uutislähteiden mukaan Kaakkois-Kiovassa syttyi perjantaina palamaan kerrostalo, The Guardianin mukaan jopa kaksi kerrostaloa, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen kaupunkiin perjantaiaamuna. Venäläiskone putosi kerrostaloja päin ukrainalaisjoukkojen ammuttua koneen alas.