Ukrainan kerrotaan iskeneen ohjuksin venäläiseen lentotukikohtaan

Millerovon lentotukikohdassa Rostovin alueella on muun muassa Venäjän ilmavoimien Suhoi Su-30SM -monitoimihävittäjiä.

Ohjukset ovat moukaroineet Ukrainaa siitä lähtien, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen varhain torstaiaamuna. Nyt Telegram-viestipalvelussa leviää video, jonka mukaan Ukraina olisi iskenyt takaisin.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Ukraina olisi ampunut venäläiseen Millerovon lentotukikohtaan taktisia Totshka-U-ohjuksia. Ohjus tunnetaan Nato-koodinimellä SS-21 Scarab. Ukrainan asevoimat käyttää versiota, joka voidaan laukaista liikkuvalta alustalta.

Videon Ukrainan ohjusiskusta jakoi Twitterissä muun muassa Lontoon King’s Collegen asiantuntija Rob Lee.

Totshka-U on ballistinen ohjusjärjestelmä. Se on perua 1970-luvulta, mutta uusimmat versiot on kehitetty 1990-luvulla. Ohjus painaa versiosta riippuen 1800–2000 kiloa. Uusimman version kantamaksi kerrotaan noin 185 kilometriä.

Millerovon lentotukikohta sijaitsee Rostovin oblastin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Se on 31. Kaartin hävittäjälennoston kotitukikohta. Kalustona siellä on läntisten lähteiden mukaan muun muassa moderneja Suhoi Su-30SM -monitoimihävittäjiä.

Lue lisää: Asiantuntija kertoo, mihin Venäjä näyttäisi laajassa kuvassa pyrkivän – tarkoittaisi ainakin Itä-Ukrainan menetystä