Mitä Tshernobylin valtauksesta voi seurata? ”Säteilee vielä todella rajusti”

Venäläisjoukkojen valtaamassa Tshernobylin ydinvoimalaitoksessa on käytöstä poistettua polttoainetta, joka säteilee vielä todella rajusti.

Yhdysvaltain saamien tietojen mukaan venäläisjoukot pitävät Ukrainassa Tshernobylin ydinvoimalan henkilökuntaa panttivankina. Kuva ydinvoilaitoksesta on otettu 8.12.2020.

Venäläisjoukkojen kerrottiin torstaina vallanneen Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevan Tshernobylin ydinvoimalan, jossa sattui yli 30 vuotta sitten yksi historian pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista.

– Tshernobylin ydinvoimalaitoksessa ei ole enää käytössä olevia reaktoreita, mutta siellä on käytöstä poistettua polttoainetta, joka säteilee vielä todella rajusti, Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tomi Routamo kertoo Ilta-Sanomille.

Sotatoimien ulottaminen ydinvoimalaitoksen alueelle aiheuttaa hänen mukaansa riskejä.

– Laitoksen vaurioittamisesta seuraa mahdollinen vaara säteilyn lisääntymiseen aivan lähialueilla. Aivan lähistöllä ei ole enää tosin ollut asukkaita vuonna 1986 sattuneen onnettomuuden jälkeen, hän sanoo.

Laitoksen valtauksen syytä on pohdittu.

Voisiko laitoksen reaktoreiden sähköntuotannon käynnistää uudelleen?

– Se ei ole enää mahdollista, Tomi Routamo sanoo.

Laitoksen sisälle menijöiden säteilyannos kasvaa siellä oleskelun pidentyessä.

– Turhia säteilyannoksia pitää välttää. Ydinvoimaloiden pitää kestää monenlaisia vaaroja, kuten yllättäviä luonnonoloja, mutta niitä ei ole suunniteltu kestämään sotilaallisia iskuja. Räjähtäneen reaktorin ympärillä on suojus, mutta mitä syvemmälle laitoksen uumeniin tunkeudutaan, sitä suurempaa on säteily. Säteilyaltistukseen vaikuttaa laitoksessa vietetty aika, hän kertoo.

– Venäjä varmasti tietää, mikä on tilanne Tshernobylissä, kun he ovat laitoksen itse suunnitelleet ja rakentaneet. Toivottavasti myös alueelle hyökkäämään määrätyt sotilaat tietävät millaisella alueella he liikkuvat, Routamo sanoo.

Yhdysvallat tuomitsee panttivankien ottamisen ja vaatii, että heidät vapautetaan. Venäläisjoukkojen toimet voivat Yhdysvaltojen mukaan vaarantaa ydinjätteisiin liittyvien laitosten ylläpidon ja suojaamisen, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki sanoi.

Venäjän joukot valtasivat torstaina kiivaiden taistelujen jälkeen Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevan ydinvoimalan. Asiasta kertoi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhaylo Podoljak. BBC:n varmentamassa videossa puolestaan näkyi entisen ydinvoimalan ulkopuolella tankkeja, jotka näyttivät venäläisiltä.