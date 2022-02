Venäläiset käyttävät Ukrainan valloituksessa samaa taktiikkaa kuin amerikkalaiset Irakin iskussa 2003.

Viitteitä on siihen, että venäläiset yrittävät pystyttää Kiovaan myötämielisen nukkehallituksen, Pekka Toveri sanoo.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri uskoo, että Kiovan saarto saattaa tapahtua lähiaikoina.

– Kiovaa ei ole vielä saarrettu, mutta pohjoisesta on maajoukkoja hyökkäämässä.

Kiovan pohjoispuolelta hyökkäävät venäläiset joukot yrittävät saartaa kaupungin. Samaan aikaan venäläiset erikoisjoukot yrittävät tunkeutua Kiovan keskustaan ja iskeä Ukrainan hallintoa vastaan.

– On ollut viitteitä siihen, että Kiovan keskustaan on ollut tunkeutumisyrityksiä. Ilmeisesti erikoisjoukoilla on otettu Kiovan kaakkoispuolelta pienempi lentokenttä haltuun.

Jos venäläiset eivät saa Kiovassa erikoisjoukoilla haluamaansa vaikutusta, he alkavat katsoa keskustaan tunkeutumista voimalla, Toveri uskoo.

Muutamasta lähteestä on Toverin mukaan tullut tietoa, että venäläisten valtaus Kiovan luoteispuolella Antonovin lentokentällä on lyöty takaisin. Lentokentälle venäläisten oli tarkoitus tuoda lisäjoukkoja.

Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Kiovan esikaupunkiin.

Kiova on kolmen miljoonan asukkaan kaupunki.

Kenraalimajuri Pekka Toveri sanoo, että jos Kiovassa on puolustus kunnossa, kaupunkiin tunkeutuminen olisi kallista ja hankalaa, ja tuottaisi tappioita venäläisille.

– Jos arvioidaan, että puolustus ei ole järjestäytynyttä, häikäilemättömällä iskulla voidaan ehkä yrittää vallata Kiova.

Venäläisten taktiikkana on Toverin mukaan eristää valtion johto muusta Ukrainasta ja sotilaallinen johto armeijan joukoista.

– Presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmoittanut, ettei hän lähde Kiovasta mihinkään, joten voisi olettaa, että sinne on jäänyt muutakin johtoa. Ehkä osa johdosta on hajasijoitettu muualle, ettei mene kerralla koko Ukraina johtamiskyvyttömäksi.

Kiovalaiset viettävät öitään pommisuojissa.

Viitteitä on Pekka Toverin mukaan siihen, että venäläiset haluavat Kiovaan itselleen myötämielisen nukkehallituksen.

– Venäjä on kartoittanut sellaisia henkilöitä, jotka voisivat nostaa sinne vähän kuin Otto Ville Kuusisen hallituksen talvisodassa. Eri asia on sitten, kuka on valmis sellaista hallitusta tunnustamaan.

Venäläisten tunkeutumisessa Ukrainaan on Toverin mielestä samanlaisia elementtejä kuin Suomen talvisodassa. On Mainilan laukaukset ja Terijoen hallituksen muodostaminen.

– Vaikka puhutaan hybridisodankäynnistä ja muusta vastaavasta, ihan samanlaiset elementit löytyvät. Tehdään proxyhallitus, nukkehallitus, jolla on proxyarmeija. Venäläisethän yrittivät muodostaa Suomeen armeijan vapautta tekemään.

Lisäksi levitetään propagandaa, yritetään tehdä sabotaasi-iskuja selustaan, painostaa sotilaallisesti, taloudellisesti ja diplomaattisesti.

Talvisodan ajoista on muuttunut Toverin mielestä vanhan Neuvostoliiton ja Venäjän taktiikassa vain se, että työkaluja on tullut lisää. Nyt voidaan tehdä kyberiskuja ja painostaa sosiaalisessa mediassa.

Kiovalaiset pakenevat Ukrainan pääkaupungista.

Samantyyppistä taktiikkaa ja psykologisen sodankäynnin keinoja käyttävät muutkin suurvallat, esimerkiksi Yhdysvallat Lähi-idässä.

– Mutta ei sentään ihan näin röyhkeästi toimita, Pekka Toveri vertaa.

Irakissa Yhdysvallat romahdutti Saddam Husseinin hallinnon. Maahan tuli Saddamin jälkeen uusi hallinto.

– Yhdysvallat sentään pyrki aina järjestämään vaalit niin, että uudella hallinnolla olisi kansalaisten tuki. Venäläisiä eivät kiinnosta tällaiset asiat, että järjestetään vaalit niin että kansalaiset tukisivat uutta hallintoa.

Ukrainan armeijan joukkoja näkyy Harkovin alueella.

Ukrainalaiset lähtevät Pekka Toverin mielestä onnettomalta takamatkalta puolustustaisteluun.

Heillä on Toverin mielestä vielä edellytyksiä torjua venäläisten valloitus.

– Jos he pystyvät johtamaan joukkoja niin, että voidaan käydä suunnitelmallista taistelua eikä jäädä saarroksiin Dneprin itäpuolella, vaan saadaan joukot vedettyä taistelukuntoisina ja jatkaa taistelua syvällä alueella.

Suunnitelmallinen taistelu käy Toverin mukaan hankalaksi, jos venäläiset pystyvät ilmasta hallitsemaan tilannetta niin, ettei alueella voi siirtää joukkoja.

Venäläiset joukot ovat Toverin mielestä päässeet Krimiltä yllättävän nopeasti etenemään Dneprille. Ukrainalaiset olivat tukkineet vesikanavan, joka tuo vettä Krimille. Nyt kanava on kokonaan venäläisten hallussa.

Dneprin ylityksen jälkeen venäläiset ovat jatkaneet pohjoisen suuntaan, eteneminen on Toverin mielestä mennyt yllättävän nopeasti.

Yksi kohtalon kysymys on Toverin mielestä se, että Donbassin tulitaukolinjalla on paljon ukrainalaisia puolustamassa linjaa.

– Jos ukrainalaisia joukkoja ei vedetä ajoissa irti, joukot saarrostetaan pohjoisesta ja etelästä, ja ne menetetään. Sen jälkeen mahdollisuudet jatkaa taisteluja Länsi-Ukrainassa heikkenevät merkittävästi.

Venäläisten hyökkäys alkoi massiivisin ohjusiskuin.

Venäläisten hyökkäys Ukrainaan muistuttaa Pekka Toverin mielestä hyvin paljon sitä, miten amerikkalaiset hyökkäsivät Irakiin vuonna 2003.

Venäläiset ovat kopioineet amerikkalaisilta mallin, jossa hyökkäys aloitetaan pitkän kantaman ohjusiskuilla, häiritään ilmapuolustusta ja johtamista, isketään varikoihin. Samaan aikaan lähdetään maajoukoilla hyökkäämään.

Jos vertailuksi otetaan talvisota, jolloin suomalaiset onnistuivat torjumaan venäläiset, voisivatko ukrainalaiset saada talvisodasta jotakin oppia?

Ensimmäinen vinkki on Pekka Toverin mukaan se, että puolustusvalmistelut pitää aloittaa ajoissa.

– Meillä YH (ylimääräiset harjoitukset) alkoi useita kuukausia ennen kuin Neuvostoliitto hyökkäsi eli koko kenttäarmeija oli puolustusasemissa. He ehtivät kouluttautua, harjoitella, valmistautua, panna miinat maahan ja muuta vastaavaa.

Vaikka suomalaisilla oli vähän resursseja, kaikki resurssit olivat käytössä.

– Tänään Zelenskyi ilmoitti, että on yleinen liikekannallepano. Se on aika lailla myöhässä.

Toinen vinkki on aloittaa sulutukset. Pekka Toveri sanoo, ettei hän ole nähnyt Ukrainassa sulutuksia.

– Meillä lähdetään siitä, että puolustusvalmistelujen yhteydessä pioneerit miinoittavat kaikki tiet ja katkaisevat väylät niin, että joukot eivät onnistu vapaasti liikkumaan. Hyökkääjät joutuvat raivaamaan miinoja, tulee tappioita ja eteneminen on hidasta.

Ukrainassa ei ole näkynyt mitään tällaista.

– Se näkyy siinäkin, että Ukrainassa venäläiset tankit ajavat moottoriteitä pitkin. Ukrainalaiset ajavat autoilla ja polkupyörillä siinä vieressä. Siviiliväestö on taistelujen keskellä.