Kommentti: Putinin tie kulki sodasta sotaan – Kiova on verinen pääte­piste

Militarismista tuli Venäjän aate, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Venäjän presidentti on tehnyt armeijasta maansa uskonnon. Putin sotaharjoituksissa vuonna 2014.

Sodan sumun kerrotaan peittävän kaiken. Totuus häviää. Mutta kun sitten jälkeenpäin katsotaan, asiat vaikuttavat aivan selviltä.

Vladimir Putinin tie on kulkenut sodasta sotaan, Groznyista Kiovaan. Putin on löytänyt Venäjälle aatteen. Se on militarismi.

Putinista tuli Venäjän pääministeri vuonna 1999. Lähes välittömästi hän käynnisti uuden hyökkäyksen Tshetsheniaan. Sen kapinalliset olivat muutamaa vuotta aiemmin nöyryyttäneet presidentti Boris Jeltsiniä ja Venäjän armeijaa.

Nyt Tshetshenian pääkaupunki Groznyi vallattiin ja tshetsheenitaistelijat lyötiin. Maailma sulki silmänsä, koska tshetsheenejä pidettiin jihadisteina. Putin sai ensimmäisen sulan koppalakkiinsa.

On selvää, että hän ei tätä yksin hetkessä juoninut. Armeijalla oli valmis suunnitelma kostosta tshetsheeneille ja Putin nostettiin toteuttamaan sitä. Presidenttinä hän on kulkenut samaa veristä tietä.

Yli 20 vuoden ajan Venäjän sodat ovat seuranneet toisiaan. Tshetshenian jälkeen Georgia, Itä-Ukraina, Syyria ja nyt hyökkäys koko Ukrainaa vastaan. Siinä sivussa venäläiset palkkasotilaat ovat taistelleen Afrikassa Libyasta Mosambikiin.

Venäjästä tuli kuoleman vientimaa.

Presidentti Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu Venäjän asevoimien pääkatedraalissa Kubinkassa.

Kaksi vuotta sitten Moskovan lähellä Kubinkassa vihittiin Venäjän asevoimien uusi pääkatedraali. Valtavan kirkon metallilattia on tehty saksalaisilta toisessa maailmansodassa vallatuista aseista ja tankeista sulatetusta metallista.

Kirkon alkuperäisten mosaiikkien oli tarkoitus ylistää Josif Stalinia toisen maailmansodan voittajana ja Putinia Krimin palauttajana. Kun asiasta nousi kohu, kiistanalaisimmat mosaiikit poistettiin. Kreml kielsi tienneensä niistä etukäteen.

Katedraali symbolisoi Venäjän armeijan, valtion ja kirkon liittoa. Se on uusi valtionuskonto, jonka ylipappina toimii Putin.

Neuvostoliiton kaaduttua Venäjä jäi ilman aatetta. Putin kehitti sellaisen: militarismin.

Venäjän historiasta halutaan muistaa vain sodat. Tappioista ammennetaan katkeruutta, voitoista taisteluintoa.

Jo pari sukupolvea koululaisia on Putinin aikana kasvanut tähän oppii. Monet heistä taistelevat näinä päivinä Ukrainassa

Jos Putin ei uskonut itse propagandaansa alun perin, nyt hän uskoo siihen varmasti. Uskoa todistavat Kiovaa lähestyvät tankit.

Sodan ihailu ei ole Putinin tai venäläisten keksintö. Ennen maailmansotia se oli yleistä kaikkialla Euroopassa. Niiden jälkeen siitä on yleensä harjoitettu hyssytellen.

Putin ei kainostele. Se joka miekkaan tarttuu, miekkaan hukkuu.