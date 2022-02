Kapteeni kertoo Ylellä, kuinka Venäjän joukot vyöryvät kohti Kiovaa: ”Tulemme näkemään entistä kovempia sotatoimia”

Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaan mukaan Venäjällä ei tällä hetkellä ole mitään pidikkeitä sodassa, ja se tulee tarvittaessa koventamaan sotatoimiaan Ukrainassa.

Kapteeni ja Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa arvioi tämänaamuisessa Ylen aamussa Ukrainan sotatilannetta.

Hän kertoi, että viimeöiset hyökkäykset keskittyivät Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

– Venäjän joukot etenevät pohjoisesta ja ne ovat jo lähellä Kiovaa. Myös koillisesta suuntautuu joukkoja Kiovaan, mutta niillä on sinne melko paljon matkaa, Pihlajamaa sanoo Ylen haastattelussa.

Hän kertoi, että täydellistä tilannekuvaa on vaikea arvioida, sillä tilanne on arvaamaton. On kuitenkin mahdollista, että Venäjä pyrkisi saartamaan Kiovan täydellisesti. Pihlajamaa sanoi, että osa venäläisjoukoista saattaa saavuttaa Kiovan jo tämän päivän aikana, mutta täydelliseen saartoon voisi kuitenkin mennä vielä aikaa.

– Eilen jo näytti siltä, että Venäjä saa haltuunsa [Hostomelin] lentokentän, mutta tilanne keikahtikin toiseen suuntaan. Tilanne on arvaamaton, yksityiskohtaisia ennusteita on vaikea tehdä. Venäjä näyttää kuitenkin lähestyvän Kiovaa vääjäämättä.

Ihmisiä haki suojaa metrotunneleista, jotka Kiovassa sijaitsevat syvällä maan alla torstaina.

Ympäri maailmaa on nähty mielenosoituksia Venäjän toimia vastaan. Kuva Müncheista torstaina.

Yksi Venäjän sotastrategia Kiovan valtaamisen lisäksi voisi Pihlajamaan mukaan olla Ukrainan halkaiseminen kahtia. Kahtiajakolinja saattaa olla esimerkiksi Harkovasta Krimille, jolloin maa jakautuisi itäiseen ja läntiseen Ukrainaan.

– Silloin Itä-Ukrainassa olevat hallinnon joukot eivät olisi käytössä Länsi-Ukrainassa käytettäviin taisteluihin, Pihlajamaa sanoo.

Kapteenin arviot ukrainalaisten lähitulevaisuuden tilanteesta eivät ole valoisat. Hän toteaa, että ukrainalaisilla ei tällä hetkellä ole valonpilkahduksia näkyvissä, ja tilanne tulee muuttumaan sotilaallisesti, poliittisesti ja humanitaarisesti entistä vaikeammaksi, sillä Venäjä on tarvittaessa valmis koventamaan sotatoimiaan.

– Venäjällä ei ole nyt mitään pidikkeitä. Tällä hetkellä sen tavoitteena on saavuttaa menestystä mahdollisimman nopeasti ja röyhkeästi. Tulemme näkemään entistä kovempia sotatoimia, jos se heidän kannaltaan niin vaatii.

Pihlajamaa kuitenkin sanoi haastattelussa, että Venäjä ei olisi vielä eilen saavuttanut kaikkia tavoitteitaan, joita se oli itselleen asettanut. Ukraina on pistänyt sodassa kaikin keinoin kampoihin.

– Tämä voi kestää joitain päiviä tai viikkoja, riippuu siitä, miten pitkään Ukrainassa pysyy taistelutahto yllä, hän sanoi.