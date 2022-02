Venäläisjoukkojen kerrottiin torstaina vallanneen maan pohjoisosassa sijaitsevan laitoksen, jossa sattui yli 30 vuotta sitten yksi historian pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista.

Yhdysvaltain saamien tietojen mukaan venäläisjoukot pitävät Ukrainassa Tshernobylin ydinvoimalan henkilökuntaa panttivankina. Asiasta kertoo brittilehti Guardianin ja yhdysvaltalaisuutiskanava CBS Newsin mukaan Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki uskottavaksi kuvailemiinsa tietoihin pohjaten.

Yhdysvallat tuomitsee panttivankien ottamisen ja vaatii, että heidät vapautetaan. Venäläisjoukkojen toimet voivat Psakin mukaan vaarantaa ydinjätteisiin liittyvien laitosten ylläpidon ja suojaamisen.

Venäjän joukot valtasivat torstaina kiivaiden taistelujen jälkeen Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevan ydinvoimalan. Asiasta kertoi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhaylo Podoljak. BBC:n varmentamassa videossa puolestaan näkyi entisen ydinvoimalan ulkopuolella tankkeja, jotka näyttivät venäläisiltä.

Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui vuonna 1986 yksi historian pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista, kun yksi sen neljästä reaktorista räjähti. Räjähdyksessä vapautui radioaktiivisia kaasua ja muita hiukkasia. Laskeuma levisi ympäri Eurooppaa, myös Suomeen.

Ydinvoimalan lähialueilta evakuoitiin yli satatuhatta ihmistä. Voimalaa ympäröi edelleen laaja suojavyöhyke, jossa ei käytännössä asu ketään.

Voimalan alueella on edelleen mittavat määrät ydinjätettä

Ydinvoimala ei ole tuottanut sähköä yli kahteen vuosikymmeneen ja valtaosa voimalan laitteistosta on viety pois. Sen sijaan jäljelle on jäänyt mittavat määrät ydinjätettä, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Lehden mukaan vahingoittumattomista reaktoreista poistettiin ydinpolttoainetta, jota on pidetty säilössä veden alla. Radioaktiivista ainesta on sittemmin siirretty pikkuhiljaa pitkäaikaiseen sijoituspaikkaan, joka avattiin vuoden 2020 lopulla. Alueella on lisäksi vähemmän vaarallisen jätteen säilömiseen tarkoitettuja tiloja.

Jos esimerkiksi pommi tai joku muu räjähdys onnistuisi vahingoittamaan näitä varastoja, voisi niistä päästä vapaaksi radioaktiivista ainesta.

Suurin huolenaihe on kuitenkin onnettomuudessa räjähtäneen nelosreaktorin hengenvaarallisten jäänteiden lähistöllä tapahtuvat mahdolliset taistelut. Tuhoutuneen reaktorin pohjalla on edelleen noin 200 tonnia ydinpolttoainetta, jota ei ole lehden mukaan kummoisesti suojattu.

Taistelut alueella herättävät pelkoja uudesta ydinonnettomuudesta

Onnettomuuden jälkimainingeissa nelosreaktorin ympärille rakennettiin säteilyn suitsimiseksi pikaisesti suojakuori, jonka kunto on kuitenkin heikentynyt ajan myötä. Niin kutsutun sarkofagin pelättiin tästä syystä sortuvan ja päästävän jälleen mittavat määrät radioaktiivisia hiukkasia ilmaan.

Vuonna 2016 sarkofagin ympärille asennettiin uudet teräsrakenteet ja ukrainalaisviranomaiset antoivat viime vuonna luvan itse sarkofagin purkamiseen ja polttoaineen sekä muun radioaktiivisen materiaalin turvalliseen hävittämiseen.

Jos taistelut vahingoittaisivat rauhanaikana pystytettyä suojakuorta tai aiheuttaisivat sen suojaaman sarkofagin romahtamisen, saattaisi tämä johtaa joka tapauksessa samankaltaiseen onnettomuuteen, jota uudella suojakuorella pyrittiin estämään, New York Times kirjoittaa.

Kuoren paljastamisen yhteydessä vuonna 2016 kerrottiin, että rakenteen on määrä kestää sata vuotta. Kuori on korkeampi kuin Yhdysvaltojen Vapaudenpatsas ja kolme kertaa painavampi kuin Pariisin Eiffel-torni.