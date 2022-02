Ukrainan armeijalta kova väite Venäjän todellisesta tavoitteesta

Jälleen spekuloidaan Transnistrian kohtalolla.

Ukrainan armeija väitti torstaina, että Venäjän joukot tähtäsivät Ukrainan pääkaupungin Kiovan eristämiseen samalla, kun ne loisivat väylän etelärannikolle Venäjään vuonna 2014 liitetyltä Krimin niemimaalta Transnistrian alueelle Moldovaan, Reuters uutisoi.

Julkisuuteen ei kerrottu tarkemmin, mihin väite perustuu.

Kyse ei ole kuitenkaan ensimmäisestä kerrasta, kun spekuloidaan Venäjän laajentumisella uusille alueille ja juurikin Transnistriaan.

Myös maaliskuussa 2014 huhuttiin, että Venäjä voisi haluta Transnistrian. Tuolloin Venäjä oli juuri liittänyt Krimin itseensä.

– Venäjällä on Itä-Ukrainan rajan takana riittävästi asevoimia, jotka voivat tarvittaessa rynnätä Transnistriaan. Se on erittäin huolestuttavaa, Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali ja Naton Euroopassa sijaitsevien joukkojen komentaja Philip Breedlove sanoi.

Venäjä ei kuitenkaan päätynyt havittelemaan Transnistriaa.

Transnistria sijaitsee Moldovan itäpuolella ja rajoittuu idässä Ukrainaan. Se on yksipuolisesti itsenäistynyt Moldovasta vuonna 1990, ennen kuin Moldova oli julistautunut itsenäiseksi Neuvostoliitosta.

Transnistria on halunnut liittyä Venäjään, vaikka sillä ei ole maan kanssa yhteistä rajaa eikä Venäjä ole tunnustanut sen itsenäisyyttä. Venäjällä on kuitenkin joukkoja Transnistriassa.

Kun Transnistrian tilanteesta edellisen kerran spekuloitiin, Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro huomautti, ettei alue ollut Venäjälle välttämätön.

– Se on köyhä alue ja siellä on tietysti venäläisiä joukkoja takaamassa nykyisen jäätyneen konfliktin olemassaoloa. Mutta verrattuna Sevastopoliin, ei siellä ole sellaista sotilastukikohtaa, jolla olisi strategista merkitystä, Kangaspuro arvioi vuonna 2014.

Venäjä hyökkäsi torstaina Ukrainaan pohjoisesta, idästä ja etelästä. Kyse on suurin hyökkäys eurooppalaista valtiota kohtaan sitten toisen maailmansodan. YK:n mukaan 100 000 ihmistä on jättänyt kotinsa ja ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 57 ihmistä on kuollut.