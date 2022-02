Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on protestoitu ympäri maailman: ”Tyranni istuu Kremlissä”

Mielenosoituksiin on osallistunut myös ukrainalaisia ja venäläisiä.

Satoja ukrainalaisia, jotka olivat pukeutuneet kotimaansa väreihin, kokoontui Downing Streetille Lontoossa protestoimaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, The Guardian uutisoi.

Aleksandra Legosteva oli osoittamassa mieltään Olena-äitinsä kanssa. Äiti oli saapunut lauantaina vierailulle tyttärensä luo.

– En halua hänen menevän takaisin, Legosteva sanoi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti tunteita pintaan.

Hän kertoi seuranneensa perheen kanssa yöllä Venäjän hyökkäyksen etenemistä ja oli huolissaan sukulaisistaan Pohjois-Ukrainassa.

Paikalla oli myös pieni joukko venäläisiä, jotka eivät uskaltaneet antaa brittilehdelle nimiään, sillä pelkäsivät mahdollisia seuraamuksia.

– En kirjaimellisesti voinut katsoa kollegoitani silmiin tänä aamuna, yksi heistä sanoi.

Lontoossa mielenosoitukseen osallistunut vaati Venäjälle kovempia pakotteita ja sotilaallista tukea.

Madridissa pieni joukko mielenosoittajia kokoontui Venäjän Madridin-suurlähetystön edustalle. Osa kyynelehti, joillain oli Ukrainan lippuja ja he huutelivat erilaisia iskulauseita kuten ”terroristi,” New York Times kertoo.

Berliinissä satoja ihmisiä oli kokoontunut kuuluisalle Brandenburgin portille. Myös heidän joukossaan oli paljon ukrainalaisia.

”Ei sotaa,” mielenosoittajat vaativat.

Anton Kushsh sanoi AFP:lle heränneensä, kun hän sai puhelimeensa uutishälytyksen sodan alkamisesta.

– Tämä on katastrofaalista koko maailmalle... Mutta meillä on se, mitä on, tyranni istuu Kremlissä, mies sanoi France24:n mukaan.

”Venäläiset eivät tue sotaa,” luki tämän mielenosoittajan kyltissä Berliinissä.

Myös Berliinissä mielenosoitukseen osallistui myös venäläisiä. Osa piteli sodanvastaisia kylttejä Venäjän Berliinin-suurlähetystön edustalla.

– Haluamme näyttää olevamme sotaa vastaan, Moskovasta kotoisin oleva Ekaterina Studnitzky sanoi.

– Ukraina oli aina meille ystävällinen ja läheinen maa. Meillä on paljon sukulaisia siellä, paljon ystäviä. Kukaan ei halua tätä sotaa.

Pariisissa useampi sataa ihmistä huusi ”Lopeta Putin, lopeta sota” ja kantoi kylttejä, joissa luki esimerkiksi ”Ei sotaa”. Joissain Putinin toimintaa verrattiin Natsi-Saksaa johtaneen Adolf Hitlerin toimintaan vuonna 1939.

Mielenosoittajia Pariisissa.

Ruotsissa Ukrainan Tukholman-suulähetystöllä oli noin 150 ihmistä, jotka heiluttivat Ukrainan lippuja ja pitelivät kylttejä, joissa luki ”Ukraina, solidaarisuutta” tai ”Pysäyttäkää se hemmetin hullu”.

Protesteja on pidetty myös muun muassa Alankomaissa, Irlannissa, Libanonissa, Sveitsissä, Turkissa, Portugalissa, Bulgariassa, Tokiossa ja Puolassa.