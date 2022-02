”Tunnen tuskaa, pelkoa ja hirveää häpeää” – Suomen venäläiset kommentoivat hyökkäystä Ukrainaan

Moni Suomen venäläisistä vastustaa sotaa Ukrainassa.

34-vuotias Vlada Petrovskaja heräsi torstaiaamuna hämmentäviltä ja epätodellisilta tuntuviin uutisiin.

– Olin ehkä odottanutkin tämän tilanteen syntymistä, sillä olen seurannut Venäjän ja Ukrainan välistä tilannetta pitkään. Mutta vaikka tähän osasi varautua, tunnen tuskaa, pelkoa, epävarmuutta ja hirveää häpeää, 10-vuotiaana Venäjältä Suomeen muuttanut Petrovskaja sanoo.

Hän kertoo, että aihe on ollut viime päivinä vahvasti läsnä sukulaisten ja ystävien kanssa käydyissä keskusteluissa. Petrovskaja kertoo, että sekä omien tuttavien lähipiireissä että Suomen venäläisyhteisössä ylipäätään näkyy kahtiajakoa siinä, miten tilanteeseen suhtaudutaan.

– Itse näen, että sotatoimet rikkovat Ukrainan koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tämä on täysin tuomittava ihmisoikeusrikos. Toivon, että sota lopetetaan välittömästi.

Vlada Petrovskaja pitää tärkeänä sitä, että Suomen venäjänkieliset ottavat tilanteeseen kantaa.

Petrovskaja on huolissaan siitä, miten tilanne vaikuttaa Venäjän kansalaisten ja kaksoiskansalaisten asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Hänestä on tärkeää ymmärtää se, että ihmiset ovat yksilöitä ja heillä on erilaisia mielipiteitä.

– Se, että on kaksoiskansalainen tai Venäjän kansalainen, ei tarkoita, että on Venäjän valtaapitävien kanssa samaa mieltä.

Petrovskaja pelkää, että tilanteen takia Suomessa asuviin venäläisiin voi kohdistua aggressiota paitsi suomalaisten niin myös Venäjän suunnalta.

– Jonkin verran olen jo sosiaalisessa mediassa havainnut sitä, että Venäjältä tulee aggressiota meitä kohtaan, jotka tukevat Ukrainan kansaa.

– Meitä kehotetaan olemaan neutraaleja ja hiljaa ja jättämään tilanteen ratkaiseminen Venäjälle ja Ukrainalle. Kysellään, että miksi sotkeudumme tähän. Venäjä on kuitenkin synnyinmaani, jossa asuu sukulaisiani ja ystäviäni, ja mielestäni osallistuminen poliittiseen keskusteluun on äärettömän tärkeää.

Polina Timofeeva pitää surullisena sitä, miten propaganda saa ihmiset jakautumaan niin vahvasti eri leireihin.

Helsinkiin opintojen perässä vuonna 2015 muuttanut Polina Timofeeva, 33, sanoo, että vielä viime viikolla kukaan hänen venäläisistä tutuistaan ei vaikuttanut uskovan siihen, että Venäjä aloittaisi sotatoimet Ukrainassa.

– Kukaan ei osannut odottaa tällaista. Moni tuntuu olevan shokissa nyt.

Timofeeva sanoo ymmärtävänsä hyvin, jos suomalaisten asenteet venäläisiä kohtaan kiristyvät tilanteen takia.

– Mutta toivon, että ihmiset ymmärtävät sen, että on paljon venäläisiä, jotka eivät tue Vladimir Putinia ja tämän hallintoa ja tekevät voitavansa toimien vastustamiseksi, hän sanoo.

Lokakuussa Suomen passin saanut Timofeeva on muuttanut töiden takia väliaikaisesti Itävaltaan ja olikin torstaina iltapäivällä aikeissa lähteä Wienin kaduille protestoimaan Venäjän toimia vastaan. Hän kertoo myös osan Venäjällä asuvista sukulaisistaan aikovan kaduille.

– Heille se tarkoittaa sitä, että poliisi ottaa heidät kiinni saman tien ja he voivat saada tuomion. Mutta se on ainoa asia, jonka tässä tilanteessa voi tehdä.

Timofeeva toivoo, että Putinin valtakausi päättyisi mahdollisimman pian.

Kristiinankaupungissa asuva Natalia Kaleva kertoo seuranneensa sukulaistensa tilannetta Donetskissa.

30 vuotta sitten Moskovasta Suomeen muuttanut Natalia Kaleva, 62, kertoo seuranneensa uutisia ristiriitaisin tuntein. Hän kertoo ymmärtävänsä hyvin ukrainalaisten kauhun ja järkytyksen ja surevansa siviiliuhreja.

– En hyväksy sotaa. Tämä on hyvin surullista, hän sanoo.

Toisaalta Kalevan venäläisiä sukulaisia asuu Donetskin alueella, ja hän kertoo sukulaisten olleen helpottuneita, kun vuodesta 2014 jatkunut tilanne on viimein purkautumassa.

– Näiden vuosien aikana seurasin heidän elämänsä, joka on ollut todella raskasta. He ovat kertoneet olevansa todella väsyneitä, halunneet ja jopa odottaneet, että Venäjä suojelee ja auttaa heitä. Sukulaiseni ovat joutuneet jättämään kotinsa Donetskissa, eikä heillä ole mitään tietoa tulevaisuudesta nyt, Kaleva sanoo.

– Näen, että sodan alkamisessa molemmat osapuolet, sekä Ukraina että Venäjä, ovat syyllisiä, koska aikaa ja tilaisuuksia tilanteen ratkaisemiseen on ollut.

Kaleva seuraa useiden maiden mediaa ja toteaa, että tilanteesta on hyvin vaikeaa saada selkeää kuvaa, sillä käynnissä on niin mittava informaatiosota.

Hän toivoo ja odottaa sitä, että tilanne jollain tavalla ratkeaisi ja rauhoittuisi.

– Me kaikki tavalliset ihmiset – venäläiset, suomalaiset ja ukrainalaiset – haluamme rauhaa.

Alex Fomushkin on muuttanut Suomeen vuonna 2014.

Torstaiaamuna uutiset luettuaan Alex Fomushkin, 32, soitti Suomen Venäjän-suurlähetystöön, josta hänen on pitänyt hakea uusittu Venäjän passinsa jo jonkin aikaa.

– Aamulla mietin, että mitä jos suurlähetystö suljetaankin enkä saa passiani.

Fomushkin sai Suomen kansalaisuuden hiljattain, joten Venäjän passia hän sanoo tarvitsevansa lähinnä tiettyihin maihin tai Venäjälle sukulaisten luo matkustaessaan.

– Ennen kuin konflikti on ohi, en toisaalta ole halukas matkustamaan Venäjälle. Pelkään sitä, että menen Venäjälle ja raja suljetaankin ja joutuisin jäämään sinne, Sortavalasta Helsinkiin vuonna 2014 muuttanut Fomushkin sanoo.

Fomushkin kertoo tukevansa vahvasti EU:n ideologiaa ja maiden välistä yhteistyötä ja yhteishenkeä sekä vastustavansa Venäjän hallintoa.

– Putin ja hänen hallintonsa ovat tehneet hyvää työtä sen suhteen, että yhteishenki on parantunut entisestään ja EU ja koko maailma ovat kääntymässä Venäjää vastaan, Fomushkin toteaa hirtehisesti.

Hän ei usko, että Venäjän vastaiset pakotteet hidastavat Putinia tai että tilannetta ratkaistaan nopeasti tai rauhanomaisesti.

– Toivon, että tulevaisuudessa Venäjä voisi integroitua osaksi Euroopan unionia ja jopa Natoa, vaikka tiedänkin, että se on utopistista.