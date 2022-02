Maailma muuttui aamuviideltä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan – tämä tiedetään Putinin motiiveista ja tavoitteista

Presidentti Vladimir Putin on muun muassa väittänyt Naton muodostavan uhkan Venäjälle. Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet väitteen.

Venäjä hyökkäsi varhain torstaiaamuna Ukrainaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perustellut sotaa Venäjän tarpeella puolustaa itseään ja väitti, että Ukrainassa oli sellaisia Naton sotilasrakennelmia, jotka pakottivat Venäjän reagoimaan. Putin myös väitti, että länsimaat ovat pyrkineet hajottamaan Venäjän lopullisesti.

Asiantuntijoiden mukaan keskeisessä roolissa sodan syttymisessä on kuitenkin ollut Putin itse.

Putinin toimintaa on arvioitu ohjaavan kaksi asiaa: Venäjän suuruuden palauttaminen ja vallassa pysyminen.

Putin tulkitsi 2000-luvun värivallankumousten aallon uhaksi omalle vallalleen, jos liikehdintä leviäisi Venäjälle.

Putin pitää myös Natoa uhkana, vaikka asiantuntijoiden mukaan on erittäin epätodennäköistä, että kukaan uhkaisi Venäjän kaltaista sotilaallista suurvaltaa.

Ukrainassa tiivistyvät nämä kaksi asiaa: Se on halunnut Natoon, ja vuonna 2014 kansa kaatoi maan venäläismielisen hallinnon jo toistamiseen.

Kolmas seikka on, että Ukrainassa itäosassa on merkittävä venäjää puhuva kansanosa, ja Putinin Venäjän kansallismieliseen politiikkaan kuuluu suojella venäläisiä ulkomailla. Näin kansan huomio voidaan ohjata pois maan sisäisistä ongelmista.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi ISTV:n suorassa lähetyksessä, että Putinin minimitavoitteena on Dohanskin ja Luhanskin hallinnollisten alueiden valloittaminen. Jos Venäjä menestyy, katsoo se todennäköisesti, mitä muuta se voi saada.

– Siellä saattaa olla laajempiakin valloitushaluja tiedossa. Mutta jos he epäonnistuvat pahasti, sen on pakko riittää heille. Ensisijainen tavoite on nyt hävittää Ukrainan sodankäyntikyky ja heikentää Ukrainan valtiota.

Lavikainen ei usko sodan laajenemiseen.

– Venäjän tavoitteet ovat Ukrainassa suoraan. Venäjä ei edes halua laajentaa. Silloin se ei kykenisi saavuttamaan tavoitteitaan enää. Jos puhutaan esimerkiksi Naton ja Venäjän välisestä konfliktista, en näe sitä.

Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro huomautti Ylellä sen jälkeen, kun Putin oli tunnustanut Itä-Ukrainan kapinallisalueiden itsenäisyyden, että Putinilla oli intressejä myös Valko-Venäjän suhteen.

– Valko-Venäjä on yksi, mitä meidän on hyvä seurata. Olen melkoisen varma, että se on suunta, jossa Venäjä tulee toimimaan nyt myöskin. Mahdollisesti pysyviä joukkoja ja tukikohtia, mahdollisesti ohjusten sijoittamista. Nämä sopisivat näihin Putinin sotilaallisteknisiin vastauksiin, joita hän on nyt monta kertaa väläyttänyt.

Venäjän joukot harjoittelivat Valko-Venäjällä juuri ennen hyökkäystä. Venäläisjoukot ovat Ukrainan mukaan hyökänneet maahan myös Valko-Venäjältä. Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka, joka on saanut paljon tukea Putinilta, on sanonut, etteivät valkovenäläiset asevoimat osallistu Venäjän ”operaatioon” Ukrainassa.