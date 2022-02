Kiovan kohtalo on jo vaakalaudalla – brittikenraalin mukaan venäläiset voivat saavuttaa pääkaupungin illalla

IS tavoitti Kiovasta evakuoidun EU-mission johtajan Antti Hartikaisen, jonka mukaan pääkaupungin valtaus näyttäisi olevan meneillään.

Kun Varsovan liiton massiiviset joukot miehittivät Tshekkoslovakian elokuussa 1968, Suomessa soivat herätyskellot. Yllättävä ja nopea miehitys säpsäytti puolustusvoimat ja turvallisuuspoliittisen johdon. Suoraan valtionjohtoon suunnattu kaappaushyökkäys oli Tshekkoslovakian lisäksi mahdollinen myös Suomessa.

Venäjä näyttäisi olevan toteuttamassa tätä kylmän sodan aikaista kauhukuvaa juuri nyt Ukrainassa. Se on hyökännyt maahan neljältä suunnalta. Merkit viittaavat siihen, että Kiovan valtaus on meneillään.

– Siltä se näyttää, sanoi Euroopan unionin Ukrainan-avustusmission EUAM:n johtaja Antti Hartikainen torstaina puhelimitse IS:lle.

– Joka puolella tuntuu olevan joukkoja ja merkkejä siitä. Kyllä se vähän siltä nyt haiskahtaa.

Onko Venäjän tavoitteena siis vaihtaa valta Ukrainassa?

– Se on minun näkemykseni, kyllä.

EUAM on jo laittanut toimistonsa Kiovassa kiinni ja evakuoinut henkilöstönsä turvaan. Hartikainen oli työntekijöidensä kanssa iltapäivällä autosaattueessa noin 60 kilometrin päässä Kiovasta. Matka jatkui ruuhkassa kohti Moldovan rajaa.

– Meitä on tässä viitisenkymmentä kansainvälistä (työntekijää) ja joitakin paikallisia mukana.

Tilanne maantiellä oli rauhallinen – tulitusta tai taisteluja ei ollut näkyvissä.

– Emme ole muuta nähneet, kuin joitakin savuja vähän kauempaa.

Hartikaisen kuvaili tuntemuksiaan IS:lle näin:

– Onhan tämä aika uskomatonta, että tällainen on mahdollista nykymaailmassa, mutta näköjään kaikki on mahdollista. Kyllä länsi on aika voimaton. Venäjä pelaa tätä peliä ihan omilla säännöillään.

Hartikaisen mukaan EU ei juuri kykene tekemään enää mitään Ukrainan hyväksi.

– En tiedä... Aseapu olisi varmaan ollut tarpeen. Onko nyt sitten jo liian myöhäistä, vaikea sanoa. Pakotekeskustelut eivät uskoakseni vaikuta enää ollenkaan tähän akuuttiin tilanteeseen.

Ukrainan pääkaupungin tilanne alkoi näyttää uhatulta jo aiemmin päivällä.

Rochan Consulting -ajatuspajan analyytikko Konrad Muzyka kertoi puolilta päivin julkaistussa raportissaan, että Valko-Venäjältä liikkeelle lähteneet Venäjän 36. armeijan joukot olivat etenemässä kahdelta suunnalta kohti Kiovaan johtavaa valtatietä.

Useat muutkin lähteet raportoivat venäläisten etenemisestä.

”Kauhun leka lähenee eurooppalaista miljoonakaupunki Kiovaa. Tiellä Valko-Venäjältä Kiovaan on käynnissä useita taisteluita. Kiovaa tavoitellaan vauhdilla uuden nukkehallinnon pystyttämistä varten”, kirjoitti Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola torstai-iltapäivällä Twitterissä.

Sky Newsilla esiintyneen brittiläinen sotilasasiantuntija, kenraali Richard Barrons, oli hänkin hyvin huolissaan Kiovan kohtalosta. Barronsin mukaan Venäjä voisi saavuttaa Kiovan jo hyvinkin pian. Venäjän maajoukot olivat torstaina Barronsin 240–320 kilometrin päässä Kiovasta, riippuen lähtöasemien sijainnista.

– Jos tehokasta vastarintaa ei ole, Venäjän joukot saavuttavat Kiovan tänä iltana tai huomenna, Barrons sanoi Sky Newsille.

Barrons piti todennäköisenä, että Ukrainan joukkojen ja komentokeskusten väliset yhteydet on katkaistu.

– Ukrainalaiset joutuvat hyvin vaikeiden valintojen eteen. Jos ne yrittävät estää hyvin vahvojen (venäläisten) etenemistä, ne luultavasti tuhotaan. Jos ne taas väistyvät ja yrittävät hyökätä sivustoilta, pääsevät Venäjän joukot jatkamaan liikettään kohti Kiovaa.

Ukrainan viranomaisten ja sosiaalisessa mediassa julkaistujen tietojen mukaan Hostomelin lentokentästä lähellä Kiovaa käytiin torstaina kova taistelu. Venäläisten kerrotaan iskeneen sinne helikopterein.

– Taistelu on meneillään. Kolme vihollisen helikopteria on ammuttu alas, sanoi Ukrainan sisäministeriön korkea virkamies Anton Gerashtshenko torstaina PavlovskyNewsille.

Hostomelin lentokenttä tunnetaan myös Antonovin lentokenttänä.

Iltapäivällä tulleiden tietojen mukaan Venäjä sai kentän hallintaansa. Sen asettaa Kiovan aseman erittäin uhanalaiseksi. Hostomelin kautta Venäjä kykenee kuljettamaan pääkaupungin lähelle lisää joukkoja.