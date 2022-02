Tavalliset ukrainalaiset ovat pyrkineet selviytymään sodan alkupäivästä: ”Minulla ei ole muita tunteita kuin, että olen todella peloissani”

Harkovassa ihmiset pakenivat Venäjän hyökkäystä metroasemalle. Kiovassa äiti vei poikansa kellariin turvaan. Sota on mullisti vain muutamassa tunnissa ukrainalaisten arjen.

Torstaina ukrainalaiset heräsivät varhain aamuyöllä sodan ääniin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäläisjoukot iskivät Ukrainaan kolmesta ilmansuunasta: pohjoisesta, idästä ja etelästä.

– Ukrainassa ei ole enää turvallista paikkaa, tiivisti BBC:n Ukrainan-toimittaja Marta Shokalo.

Shokalo kirjoitti BBC:lle olleensa hereillä kotonaan Kiovassa, kun räjähdysten äänet kaikuivat ympäri kaupunkia. Aamulla hän puki 10-vuotiaan poikansa ja kaksikko söi aamupalaa mahdollisimman kaukana ikkunasta. Poika tosin oli niin peloissaan, että oksensi. Aamupalan jälkeen he ottivat mukaan kynttilän ja vettä ja siirtyivät talon kellariin.

– Kotini lähellä olevien supermarkettien ja pankkiautomaattien ulkopuolella on valtavat jonot ja monista pankkiautomaateista on loppunut raha. Joistain bensa-asemista on loppunut polttoaine ja ne ovat sulkeutuneet. Ilmassa on paniikkia nyt, kun tiedämme, että koko maa on hyökkäyksen kohteena, Shokalo kirjoittaa.

Ukrainalaisia sotilasajoneuvoja Kiovassa torstaina.

Harkovassa ihmiset ovat hakeneet suojaa metroasemalta. Paikalla olleen Washington Postin kuvaajan mukaan metroasemalla oli satoja ihmisiä, mukaan lukien naisia ja lapsia samalla, kun kaupungissa kuului räjähdyksiä.

Myäs CNN:n toimittaja Clarissa Ward oli harkovalaisella metroasemalla. Hän puhui naisen kanssa, joka oli siellä 9-vuotiaan poikansa kanssa.

– Me yritämme olla rohkeita, koska meillä on lapsia, emmekä halua näyttää heille, että me pelkäämme, nainen sanoi.

Ihmisiä jonotti pankkiautomaatille Lvivissä torstaina.

Svetlana Lokotova oli Lvivissä jonottamassa pankkiautomaatille, kun CNN haastatteli häntä. Mukana oli Lokotovan 12-vuotias tytär Margarita ja Lokotova puhui samaan aikaan sukulaisille, jotka olivat Harkovassa.

CNN:n mukaan Lokotova vaikutti puhuvan paitsi uutiskanavalle, myös tyttärelleen:

– On täysin normaalia, että näin tapahtuu. Tämä jono oli odotettavissa. Tämä on vain, kuinka ihmiset reagoivat, Lokotova sanoi.

Hän oli palannut tyttärensä kanssa ampumaradalta.

– Me olemme luottavaisia, mutta varaudumme pahimpaan.

Monet siviilit ovat pyrkineet pois Kiovasta ja Itä-Ukrainasta. IS:n toimittaja ja kuvaaja olivat aiemmin Harkovassa, jossa pitkä autoletka ajoi ulos kaupungista.

Medykan rajanylityspisteellä Ukrainan ja Puolan välissä oli tavallista vilkkaampaa, kun ukrainalaisia saapui paikalle Venäjän hyökkäyksen alettua, Reuters uutisoi. Aleksandr Bazhanov asuu Mariupolissa, mutta hän jätti kotinsa vaimonsa ja pienen lapsensa kanssa. Mukaan he ottivat vain sen, mitä jaksoivat kantaa.

– Minulla ei ole muita tunteita kuin, että olen todella peloissani, Bazhnov sanoi.

Aleksandr Bazhanov lähti perheensä kanssa kohti Puolaa.

Olga Pavlusik kiirehti poikaystävänsä kanssa Ukrainan ja Puolan rajalle. Kotiin jäi pariskunnan koira. Pavlusikin mukaan pariskunnalla ei ollut mitään määränpäätä tiedossa.

– Missä tahansa, missä on turvallista, käy.

Puola on sanonut pystyttävänsä vastaanottokeskuksia ja sairaaloita sitä varalta, että maahan saapuu paljon ukrainalaisia ja sellaisia, jotka ovat haavoittuneet sodassa.

Kaikki eivät halua jättää kotiaan.

Viktor Alekseyvitsh sanoi The Guardianille vievänsä lapsenlapsensa pois Kiovasta, mutta palaavansa itse takaisin.

– Minulla ei ole aseita, mutta olen valmis puolustaman maatani. Ehkä kansalliskaarti auttaa.