Haavisto: Kiovasta pyritään Puolaan, maantiet ovat tukossa ja polttoaineesta on pulaa

”Puolaa pyritään auttamaan, että se pystyy ottamaan vastaan ja majoittamaan pakolaisia”.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tietojen mukaan Ukrainan pääkaupungista Kiovasta on tällä hetkellä paljon autoliikennettä kohti Puolaa. Hänen mukaansa suomalainen diplomaatti Mikko Kinnunen on matkalla autoletkassa pois Kiovasta ja kertoi hänelle asiasta.

– Maantiet ovat hyvin täynnä väkeä tällä hetkellä, ja polttoaineesta on pulaa. Ihmisten pääseminen turvaan Kiovasta on tällä hetkellä hankalaa, ja maantiet ovat tukossa. Tämä on tämän hetken kuva Ukrainasta, Haavisto kertoi toimittajille eduskunnassa.

Haaviston mukaan Puolaa pyritään auttamaan niin, että se pystyy ottamaan vastaan ja majoittamaan pakolaisia.

– Humanitäärinen apu on ensimmäinen asia. Se, että ihmisille saadaan juomavettä ja ruokaa ja katto pään päälle. Pidemmän päälle nähdään, onko kyse henkilöistä, jotka joutuvat syystä tai toisesta jäämään asumaan muihin Euroopan maihin, eivätkä voi palata Ukrainaan.

Tätä on Haaviston mielestä vielä liian aikaista miettiä, mutta asiasta on käyty hänen mukaansa hallituksessa keskustelua.