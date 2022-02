Suomalaiset hyväntekeväisyysjärjestöt ovat valmiita auttamaan Ukrainan sodasta kärsiviä.

Suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida kertoo aloittaneensa hätäapukeräyksen Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Ukrainan hyväksi.

Järjestön mukaan sota on aiheuttamassa Ukrainassa humanitäärisen hätätilan. Fida kertoo tiedotteessa, että esimerkiksi Pohjois-Ukrainassa lähellä Venäjän sijaitsevassa Shostkan kaupungissa on jo katkaistu vesi, ja polttoaine on pian lopussa.

Myös Suomen Punainen Risti kertoo olevansa valmis lisäämään apua Ukrainassa sodan seurauksena.

Punainen Risti on tehnyt avustustyötä Itä-Ukrainassa vuosien ajan. Järjestö kertoo tiedotteessa muun muassa jakavansa ihmisille materiaaliapua, tukee terveyssektoria ja vesisektoria.

Suomen Unicef kerää rahaa Ukrainan lasten auttamiseksi.

– Olemme paikan päällä auttamassa ja suojelemassa lapsia ja lähetämme alueelle lisää avustustarvikkeita varastoistamme, Unicef kirjoittaa.

Unicef on kerännyt verkkosivuilleen myös ohjeita vanhemmille siitä, kuinka puhua lapsen kanssa pelottavista tapahtumista maailmalla. Voit lukea vinkit tästä linkistä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty vetoaa kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitääristen lakien noudattamisen puolesta. Järjestö lupaa seuraavansa tilanteen kehittymistä tarkasti, jotta pystyy tarvittaessa paljastamaan kansainvälisten lakien rikkomisen.