Tällaisella propagandalla Venäjä yritti oikeuttaa hyökkäystä

Venäläinen propagandakoneisto on paiskinut jo vuosia kovasti töitä maalatakseen Ukrainasta Venäjälle ja venäläisille vaarallisen naapurin.

Kremlin myönteinen media on jo vuosien ajan raportoinut villejä ja paikkaansa pitämättömiä väitteitä Ukrainasta ja sen hallinnosta.

Disinformaation kumoamiseen keskittyvä EU vs Disinfo -sivusto julkaisi katsauksen Venäjällä levitettyyn propagandaan, jonka avulla on pyritty oikeuttamaan Venäjän tänään aloittama hyökkäys Ukrainaan. Katsaus julkaistiin vain päivää ennen hyökkäyksen aloittamista.

Kremlin myönteinen media on jo vuosien ajan raportoinut villejä ja paikkaansa pitämättömiä väitteitä Ukrainasta ja sen hallinnosta. EU vs Disinfo -sivuston mukaan yksi villeimmistä väitteistä on, että Ukraina olisi jonkin asteen natsivaltio.

Natsit ja fasismi on liitetty venäläisessä propagandassa Ukrainaan jo vuodesta 2015. Maininnat natseista ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen kuuden kuukauden aikana ja kiihtyneet erityisesti ennen tänään alkanutta hyökkäystä.

Propagandakoneisto on kyhäillyt jopa tarinoita siitä, että Ukrainassa olisi käynnissä venäläistaustaisten sekä venäjänkielisten kansanmurha. Kansanmurhaa on helpompi myydä, kun Ukrainasta on ensin maalattu natsivaltion kuvaa.

Venäjän aggressioista Ukrainaa kohtaan on annettu humanitäärinen vaikutelma. Donbassista kohti Venäjää siirrettyjä siviilejä on kuvailtu pakolaisiksi, joita Venäjä auttaa. Venäjällä toimiva itsenäinen The Insider kuitenkin kertoo, että monet separatistien hallussa olevilla Donetskin ja Luhanskin alueilla asuvat eivät pidä Ukrainaa vihollisena, eivätkä haluaisi jättää kotejaan.

Ukrainan on myös väitetty olevan ulkopuolisten valtioiden hallinnassa, toimien Venäjän vihollisten sätkynukkena. Samalla on väitetty, ettei nykyistä Ukrainan valtiota olisi ilman Venäjää, mikä taas oikeuttaisi Venäjän vaikutusvallan Ukrainassa.

Lue lisää: Näin Ukrainan sodasta on uutisoitu Venäjällä

Ennen hyökkäystä Venäjällä kerrottiin useista Ukrainan aloitteesta tapahtuneista provokaatioista. Ukrainasta oli väitteiden mukaan ammuttu ohjus, joka tuhosi syrjäisän talon, mutta todisteiden perusteella 40 kilometrin päästä ammuttu ohjus olisi todennäköisesti tehnyt suurempaa tuhoa taloon ja sen ympäristöön.

Ukrainan kerrottiin pommittaneen myös päiväkotia. Kun selvisi, että päiväkoti sijaitsee Ukrainan hallussa olevalla alueella, kääntyi narratiivi siihen, että kyseessä oli Ukrainan lavastama isku. Tämän viikon maanantaina ukrainalaissotilaiden väitettiin tunkeutuneen Venäjän rajojen puolelle varustuksella, joita Ukrainan armeijalla ei ole.

Yöllä käynnistyneen hyökkäyksen alettua Venäjän isoimmissa medioissa, kuten Tass, Ria ja Interfax, puhuttiin sotilaallisista toimista Ukrainassa. Sanaa ”hyökkäys” ei käytetty.