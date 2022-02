Naton Stoltenberg: Suomi ja Ruotsi on kutsuttu mukaan huomiseen Nato-kokoukseen

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg paljasti lehdistö­tilaisuudessa, että Suomi on kutsuttu mukaan Naton pikavauhtia järjestettävään virtuaalikokoukseen.

Suomi on Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan kutsuttu osallistumaan huomenna järjestettävään Naton kokoukseen. Jäsenmaiden välinen kokous on virtuaalinen ja siinä on tarkoitus käsitellä muun muassa Naton suhdetta Venäjään.

Jäsenmaiden ulkopuolisista maista mukaan on kutsuttu Suomen lisäksi ainakin Ruotsi.

Lehdistötilaisuuden aikana Stoltenberg painotti, että Suomella ja Ruotsilla on oltava itsenäinen päätäntävalta halustaan liittyä Natoon.

Tiedotustilaisuuden aikana Stoltenberg nimitti sodan alkamista Euroopan uudeksi normaaliksi. Nato aikoo keskittää joukkojaan Itä-Euroopan jäsenmaihinsa, sillä on puolustusvalmiudessa yli 100 hävittäjää ja laivaston alusta.