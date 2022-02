Venäjä iskee Ukrainaan useasta eri suunnasta.

Ukrainan tilanne näyttää tällä hetkellä erittäin hankalalta, sanoo sotilasasiantuntija. Jyväskylän yliopiston opettaja ja Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp. Martti J. Kari arvioi, että Ukraina on nyt selvästi alakynnessä.

Venäjä iskee hänen mukaansa useasta eri suunnasta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi varhain aamulla.

– Tällä hetkellä hankitaan ilmaherruus. Ukrainan ilmapuolustus eli hävittäjätorjunta ja ilmatorjuntajärjestelmä lamautetaan, lamautetaan johtaminen ja eristetään maan johto alajohtoportaista ja myös kansasta. Tämä on se ensimmäinen vaihe, Kari sanoo.

Samaan aikaan maavoimien joukot ovat lähteneet liikkeelle. Karin mukaan painetta näyttää tulevan kaikista viidestä operatiivisesta suunnasta.

– Valko-Venäjän asevoimat hyökkäävät Venäjän asevoimien kanssa. Hyökkäys tulee pohjoisrajan yli Kiovaan menevien teiden suunnasta. Myös Harkovaa kohtaan on hyökätty ja ilmeisesti myös kapinallistasavaltojen suunnasta on isketty, Kari kertoo.

– Lisäksi Krimiltä on työnnytty mantereelle kapeikkojen yli ja operaatiota on tuettu joidenkin varmistamattomien tietojen mukaan maihinnousulla Odessan alueelle eli Krimin länsipuolelle ja Mariupolin alueelle eli Krimin itäpuolelle.

Sotilaallisten toimien ohella tilannetta vaikeuttavat kyberhyökkäykset ja informaatiovaikuttaminen.

Venäjän tavoitteena kokemansa uhan eliminoiminen

Karin mukaan Venäjän sotatoimien tavoitteena on omaan maahan kohdistuvan uhan poistaminen. Kari sanoo, että ilman Ukrainaa Venäjä ei ole imperiumi.

– Lopullinen tavoite on pitää huolta siitä, ettei mikään sotilaallinen uhka koskaan kohdistu Ukrainan kautta Venäjälle. Siihen on eri vaihtoehtoja, miten tämä toteutetaan, hän sanoo.

Martti J. Kari ei usko siihen, että Venäjä pyrkisi valtaamaan koko Ukrainan poistaakseen kokemansa itseensä kohdistuvan uhan. Näin siksi, että se johtaisi liiallisiin tappioihin eikä koko maan hallussa pitäminen olisi kannattavaa.

Esimerkiksi Ukrainan mahdollinen liittyminen sotilasliitto Natoon on sellainen uhka, jonka Venäjä haluaa torjua.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on väittänyt, että varhain aamulla alkaneella operaatiolla on määrä puolustaa Itä-Ukrainassa olevia Venäjän tukemia separatisteja. Pitämässään puheessa Putin sanoi, ettei Venäjällä ole aikomuksia miehittää Ukrainaa, vaan ukrainalaiset voisivat hänen mukaansa valita vapaasti, kuka maata johtaa. Sotilasoperaation tavoitteena on sen sijaan Putinin mukaan maan demilitarisaatio.

Länsi-Ukrainassa ei ole esimerkiksi sellaisia tärkeitä energiavaroja kuin terästä, hiiltä tai liuskeöljyä. Lisäksi väestö on vähemmän venäläismielistä kuin idässä.

Myös Berliinissä järjestettiin mielenosoitus, jossa vaadittiin Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä Ukrainaan.

Kari sanoo, että Venäjän näkökulmasta siihen kohdistuvan uhan poistaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Se voi tapahtua esimerkiksi synnyttämällä Ukrainaan sellaisia alueita, jotka estävät liikkumisen lännen suuntaan. Uhkaa voi myös yrittää torjua ottamalla haltuun suuria maa-alueita, mikä on erittäin haastavaa, tai vaikkapa vaihtamalla hallituksen.

– Jos Ukraina ei pysty pysäyttämään venäläisten aggressiota, kansa voi menettää uskonsa hallintoon ja tällöin hallinto vaihtuu, Kari sanoo.

Ukraina on korostanut, että se puolustaa itseään Venäjää vastaan ja tulee voittamaan. Mutta kykeneekö maa oikeasti voittamaan Venäjän?

– Nyt pitäisi määritellä, mitä tarkoittaa voittaa. Jos Venäjän tavoitteena on varmistaa, että mitään sotilaallista uhkaa ei jatkossa kohdistu Ukrainan kautta Venäjään, Venäjä saattaa onnistua tässä tavoitteessa. Jos Ukrainan poliittinen tavoite on säilyttää itsenäisyys, Ukrainan asevoimat pystyvät mahdollisesti täyttämään tämän tehtävän, Kari muotoilee.

Hänen mukaansa länsimaat voivat auttaa Ukrainaa muun muassa toimittamalla sille aseapua, jota on jo annettukin.

Kiovan kaduilla näkyi torstaina runsaasti ukrainalaisia sotilasajoneuvoja.

– Se näyttää toimivan, koska useita venäläisiä koneita on ilmeisesti pudotettu länsimaisilla ohjuksilla, Kari sanoo.

Lisäavun antamisen osalta kysymys kuuluu, saadaanko sitä perille ennen kuin sota on jo ohi.

”Suomessa ei tarvitse olla peloissaan”

Uutistoimisto AP:n mukaan Putin on varoittanut muiden maiden kohtaavan ennennäkemättömiä seurauksia, jos ne puuttuvat Venäjän sotilasoperaatioon. Kari ei osaa sanoa, mitä nämä seuraukset voisivat olla.

– Ensimmäiseksi tulee mieleen se, että Euroopasta katkaistaan venäläinen energia. Se on näin helmikuussa hyvä ase, hän pohtii.

Vastaavanlaisia operaatioita kuin nyt on menossa Ukrainassa Venäjä tuskin pystyisi aloittamaan muita maita vastaan ainakaan vähään aikaan. Karin mukaan esimerkiksi Venäjän maavoimista pääosa on tällä hetkellä kiinni Ukrainassa.

– Toivon, että ukrainalaiset taistelevat rohkeasti ja kuluttavat Venäjän asevoimaa ja tuottavat paljon tappioita, mikä tarkoittaa sitä, että Ukrainan sodan jälkeen Venäjän asevoimilla menee hetken aikaa ennen kuin ne saavat itsensä taas siihen kuntoon, että ne voivat operoida, Kari sanoo.

Hän muistuttaa, että joukkojen poisvetäminen, huoltaminen, uudelleenvarustaminen ja siirtäminen vievät Ukrainan sodan kaltaisen operaation jälkeen oman aikansa.

Karin mukaan Suomessa ei tarvitse olla toistaiseksi peloissaan Venäjän toimien takia, koska meillä on hyvä puolustus, toimiva tiedustelu ja viisas valtiojohto. Siihen ei kuitenkaan kannata tuudittautua, ettei Venäjä voisi periaatteessa kohdistaa myös Suomeen sotilaallisia toimia.

– Suurin syy, miksi Venäjä ei ole käyttänyt sotilaallista voimaa meitä vastaan pitkään aikaan, on se, ettei heillä ei ole ollut siihen operatiivista tarvetta. Jos tällainen operatiivinen tarve syntyy, voi olla, että venäläiset käyttävät sotilaallista voimaa myös meitä vastaan tai ainakin uhkaavat voimankäytöllä, Kari sanoo.