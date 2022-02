Kommentti: Putin uskoo oman henkensä olevan vaarassa – ”Kun voimaa on, järkeä ei tarvita”

Vladimir Putin pyrkii vaihtamaan Ukrainan valtion nykyisen johdon ja viemään heidät tuomittavaksi omaan venäläiseen ”Nürnbergin oikeudenkäyntiinsä”, erikoistoimittaja Arja Paananen kirjoittaa.

Presidentti Vladimir Putin perusteli hyökkäyskäskyään Ukrainaan sillä, että Venäjän on pakko puolustaa sekä itseään että Ukrainan kansaa.

Putinin mukaan Venäjän on pysäytettävä kansanmurha, jota Ukrainan uusnatsimielinen juntta harjoittaa omaa kansaansa kohtaan Yhdysvaltain ja koko ”valheen imperiumin” eli länsiblokin tuella.

Lännen toimia Putin kuvaili puolestaan seuraavanlaisella venäläisellä sananlaskulla.

– Kun voimaa on, järkeä ei tarvita.

Juuri näin toimii propagandisti, joka on tottunut kääntämään mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi.

Maailman tämän hetkinen suurin valheen imperiumi on Venäjä itse. Sen johtajana istuu Putin, jonka järki tuntuu kadonneen lopullisesti.

Putin itse on se, jonka toimia voi perustellusti rinnastaa Adolf Hitleriin ja tämän natsihallinnon toimiin.

Putin itse sortaa paitsi omaa kansaansa niin myös Krimin ja Itä-Ukrainan demokratia- ja länsimielisiä ihmisiä: käytössä ovat niin salamurhat, kidutukset kuin mielivaltaiset vankeustuomiotkin.

Putinin kaksi tuoretta puhetta kertovat siitä, kuinka vääristyneesti hän näkee maailman. Hän on omiin pelkoihinsa käpertynyt vainoharhainen johtaja, joka ei suinkaan pelkää Ukrainassa asuvien venäjänkielisten ja Venäjä-mielisten hengen puolesta.

Putin pelkää oman henkensä puolesta. Hän pelkää myös oman valtansa sekä oman valtaklaaninsa vallan puolesta.

Koko hyökkäyksen pohjimmainen tavoite on, että Putin pyrkii iskemään ensin, ennen kuin länsi hänen oletuksensa mukaan ehtisi yrittää hänen syrjäyttämistään tai surmaamistaan.

Vaikuttaa siltä, että pitkä koronaeristyksen aika on vaikuttanut Putiniin myös niin, että hän on alkanut uskoa oman propagandakoneistonsa päivittäisiä valheita lännestä ja Ukrainasta.

Lisäksi taustalla on mitä ilmeisimmin myös se stressi, jota Putin on kokenut koronaviruksen vuoksi. Hän on piilotellut bunkkerissaan ja vaatinut lähipiiriltään suorastaan hysteerisiä koronaturvatoimia, sillä hän on pelännyt konkreettisesti kaikki nämä ajat oman henkensä puolesta myös viruksen muodossa.

” Tavoitteena on koko Ukrainan alistaminen.

Putinin todellinen tavoite Ukrainan suhteen ei ole pelkkä Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” rajojen laajentaminen ja niiden hallinnon tukeminen. Kiovassa ja eri puolilla Ukrainaa käynnissä olevat sotatoimet kertovat siitä, että tavoitteena on koko Ukrainan alistaminen.

Puheessaan Putin sanoi, että hän pyrkii riisumaan Ukrainan sekä aseista että natseista. Lisäksi hän viittasi tavoitteeseen viedä oikeuteen heidät, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin sekä Ukrainan kansalaisia että Venäjän kansalaisia vastaan.

Putin pyrkii mitä ilmeisimmin vaihtamaan Ukrainan nykyhallinnon ja asettamaan maan johtoon Venäjälle myötämieliset voimat.

Operaatio on Putinin oma ”Anti-Maidan” ja henkilökohtainen kosto Ukrainalle. Sen alku ajoitettiin tarkoituksella näihin helmikuun päiviin, sillä maanantaina 21. helmikuuta tuli kuluneeksi tasan kahdeksan vuotta siitä kun venäläismielinen Putinin mielihallitsija Viktor Janukovitsh joutui pakenemaan Kiovasta Venäjälle.

Viittaus rikollisten saattamiseen oikeuteen liittyy siihen, että Putin haluaa päästä järjestämään jonkinlaisen ”uuden Nürnbergin oikeudenkäynnin”. Hän haluaa, että hänen luomansa läpeensä vääristynyt ja korruptoitunut venäläinen oikeusjärjestelmänsä saisi olla tuomitsemassa väitettyjä Ukrainan nykyhallinnon uusnatseja.

Koko ajan jatkuva taistelu Euroopassa leviävää väitettyä natsismia vastaan on ollut se mantra, jolla Putin on oikeuttanut oman valtansa viime vuodet venäläisten silmissä. Nyt tarvitaan vihdoin uusnatseja tuomiolle, ja heitä Putin aikoo Ukrainasta löytää.

Ukrainan nykyinen johto, kaikki ukrainalaiset Venäjä-kriittiset yhteiskunnalliset vaikuttajat, kansalaisaktivistit ja toimittajat ja ylipäätään Putinia vastustavat henkilöt ovat siksi todellisessa vaarassa. Kenestä tahansa heistä voidaan tehdä nyt Putinin nappaama uusnatsi samalla mielivaltaisuudella kuin Putin on julistanut jo oman maansa kansalaisia ulkomaalaisiksi agenteiksi.

” Toivottavasti mahdollisimman monen suomalaisen silmät aukeavat vihdoin nyt.

Jo nyt on merkkejä siitä, että jotkut Putinin toimien valkopesua muun muassa sosiaalisessa mediassa harjoittaneet suomalaiset ovat heränneet siihen, että he luottivat Putiniin liikaa. Monelle heille Putinin hyökkäys Ukrainaan on ollut aito ja syvä järkytys.

Tietenkin joukossa on yhä myös heitä, jotka jatkavat edelleen Putinin valkopesua, mutta aikamoisia voltteja he joutuvat tekemään siinä oman omantuntonsa kanssa.

Jos tästä kaikesta karmeudesta voi toivoa seuraavan jotain hyvää, niin toivottavasti mahdollisimman monen suomalaisen silmät aukeavat vihdoin nyt.

Sillä kuten Aleksei Navalnyi kirjoitti vastikään vankileiriltään, Ukrainan tilalla Putinin puheissa ja toimissa voisi aivan hyvin olla myös Suomi.

Älkää sanoko enää, että eihän se olisi mahdollista, sillä eihän siinä olisi mitään järkeä, että Venäjä mukamas ottaisi Suomen jollain tapaa aggressionsa kohteeksi.

Juuri järjettömyyteen Putinin toiminta perustuu. Hän vedättää länttä järjettömyyksillä, kun taas länsi ei kykene ajattelemaan asioita muuten kuin järjen kautta.

Putin toimii juuri niin, kuten hänen siteeraamassaan venäläisessä sananlaskussa sanotaan: ”Kun voimaa on, järkeä ei tarvita.”