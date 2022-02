Venäjä on torstain kuluessa ilmeisesti iskenyt Ukrainan puolustuksen kannalta keskeisiin kohteisiin: lentokentille, satamiin ja sotilastukikohtiin.

Hyökkääjän ensimmäinen tehtävä nykyaikaisessa sodankäynnissä on lamauttaa kohteen kyky puolustautua. Tämä pyritään aluksi tekemään kaukaa, täsmäasein. Näin voidaan minimoida omien tappioiden riski.

Ensimmäiset tiedot Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan näyttäisivät tukevan tätä arviota. Tosin tiedot iskukohteista olivat torstaiaamuna vielä hajanaisia ja osin vahvistamattomia. Varmaa on, että torstain hyökkäys on vasta alkua Venäjän sotatoimissa. Jatkoa seuraa, ehkä entistä laajempia iskuja. Venäjän arvioidaan myös pyrkivän ottamaan maavoimien avulla haltuunsa Ukrainan strategisia kohteita.

Tiedot tätä juttua varten on koottu sekä virallisista lähteistä että sosiaalisesta mediasta. Oheinen Viron ulkomaantiedustelupalvelun kartta on arvio, ja se on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä.

Puolustusasioihin erikoistunut Lontoon King’ Collegen tutkija Rob Lee jakoi Twitterissä videoaineistoa muun muassa venäläisestä risteilyohjuksesta, joka kuvattiin Khersonissa sekä venäläisen, radiosäteilyyn hakeutuvan ohjuksen jäänteistä Kiovassa. Nämä aseet ovat juuri sellaisia, jotka kykenevät tuhoamaan pistekohteita Ukrainassa: komentokeskuksia, ilmapuolustustutkia ja viestikeskuksia.

Twitterissä näkyi muun muassa vahvistamaton video Mariupolissa sijaitsevasta tutka-asemasta, joka kuvien perusteella on täysin raunioina.

Venäjä saattaa kohdistaa iskunsa myös muun muassa Ukrainan energiahuoltoon ja sähköverkkoon. Ydinvoimalaitoksia sinänsä tuskin pommitetaan, sillä iskut niihin aiheuttaisivat laajan ydinkatastrofin vaaran.

Satamat ja lentokentät ovat kohteita, joiden kautta Ukraina voi ottaa vastaan ulkopuolista ase- ja materiaaliapua.

Sosiaalisen median välittämissä kuvissa näkyi muun muassa laajaa tuhoa Otshakovin satamassa Odessan itäpuolella. Sataman uskotaan joutuneen ohjusten kohteeksi. Mariupolia on ilmeisesti myös pommitettu.

Kohteiksi ovat Ukrainan puolustusvoimien mukaan joutuneet Borispolin, Ozernojen, Kulbakinon, Tshugujevin, Kramatorskin and Tshernobajevkan lentokentät.

Keskeiset Ukrainan asevoimien suorituskyvyt ovat todennäköisiä Venäjän kohteita.

Ukraina on muun muassa hankkinut Turkista parikymmentä TB-2 Bayraktar -droonia, joita se on käyttänyt Itä-Ukrainan kapinallisia vastaan. Bayraktar kykenee tiedusteluun, maalinosoitukseen ja iskuihin kevyin ohjuksin tai täsmäpommein. Tämän suorituskyvyn tuhoaminen on todennäköisesti ollut Venäjän prioriteettina.

Ilmavoimat, ilmapuolustuksen tutkat, komento- ja viestikeskukset ja varikot ovat myös todennäköisesti olleet Venäjän ensimmäisten iskujen kohteina.Ukrainan ilmavoimilla on vanhentuvaa venäläiskalustoa, muun muassa MiG-29-hävittäjiä, joista ei ole vastusta Venäjän moderneille monitoimihävittäjille. Iskut lentokentille ja ilmavoimien tukikohtiin pyrkivät kuitenkin varmistamaan sen, ettei Ukraina saa hävittäjiään ilmaan.

