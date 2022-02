Jussi Halla-aho jyrähtää venäjänkielisessä twiitissään: ”Pysäyttäkää rikollinen”

Kansanedustaja Jussi Halla-aho julkaisi Twitterissä venäjänkielisen viestin, jossa hän hyökkäsi vahvasti Venäjän johtoa vastaan.

Kansanedustaja, eduskunnan ulkoasianvaliokunnan tuore puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) on julkaissut Twitterissä painokkaan venäjänkielisen viestin, jossa hän tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

– Venäjän kansa, venäläiset sotilaat, poliitikot, viranhaltijat! Pysäyttäkää rikollinen, joka häpäisee teidät ja teidän maanne ihmiskunnan edessä. Historia ei tuomitse ainoastaan häntä. Se tuomitsee myös teidät, Halla-ahon viesti kuuluu suomeksi käännettynä.

Halla-aho on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan venäjän kieli ja on väitellyt tohtoriksi muinaiskirkkoslaavista. Ennen poliitikon uraansa hän on työskennellyt muun muassa viisumivirkailijana Suomen suurlähetystössä Kiovassa.