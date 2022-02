Mikä on Venäjän tavoite? Tutkija arvioi: ”Jos he epäonnistuvat pahasti, sen on pakko riittää”

ISTV:n studiossa vierailleen Ulkopoliittisen instituutin tutkijan mukaan Venäjän täysmittaista hyökkäystä pidättelee se, että Venäjä tuskin haluaa kohdistaa iskujaan suoraan siviileihin.

Venäjän menestyminen tässä hyökkäyksessä ratkaisee paljon sitä, mihin Venäjä tyytyy, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen ISTV:n suorassa lähetyksessä aamulla.

– Näkisin, että minimitavoitteena on Dohanskin ja Luhanskin hallinnollisten alueiden valloittaminen. Tämä on se raja, jonka Venäjä tunnisti kuuluvan valevaltioille. Olisi hyvin omituista, jos he eivät pyrkisi niitä valloittamaan tässä tilanteessa. Vastatoimia tulee joka tapauksessa.

Lavikainen sanoo, että nyt kun sota on jo käynnissä ja jos Venäjä menestyy, loogista Venäjälle on katsoa, mitä se voi saada näiden minimitavoitteiden lisäksi.

– Siellä saattaa olla laajempiakin valloitushaluja tiedossa. Mutta jos he epäonnistuvat pahasti, sen on pakko riittää heille. Ensisijainen tavoite on nyt hävittää Ukrainan sodankäyntikyky ja heikentää Ukrainan valtiota.

IS Studion taustalla kuvaa Ukrainasta autosta, jossa ajavat Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ja kuvaaja Antti Hämäläinen.

Tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Venäjän täysmittaisia tavoitteita pidättelee se, että Venäjä tuskin haluaa kohdistaa iskuja suoraan ukrainalaisiin siviileihin.

Tutkija Lavikaisen mukaan presidentti Vladimir Putinin puheisiin pitää suhtautua erittäin suurella varauksella.

– Hän sanoi, että tavoitteena ei ole koko Ukrainan miehittäminen. Hän on puhunut, että tavoitteena on Ukrainan demilitarisointi, mikä on hyvin kyyninen tapa ilmaista se, että tavoitteena on tuhota Ukrainan sodankäyntikyky.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen analysoi IS studiossa presidentti Putin puheita.

Kumpikin näistä on tutkijan mukaan uskottavaa puhetta.

– Ihan länteen on aika pitkä matka, pitää jyrätä koko Ukrainan asevoimat. Siellä on myös hyvin kansallismielistä väestöä. Venäjän asevoimat eivät halua juuttua vastasissisotaan. Eli sotaan, jossa he taistelevat paikallista väestöä vastaan.

– On ilmoitettu, että Venäjä on suunnannut hyökkäyksensä Ukrainan sodankäyntikyvylle kriittistä infrastruktuuria vastaan esimerkiksi lentokenttiä ja komentopisteitä vastaan. Niitä vastaan se hyökkää täsmäaseilla, tutkija lisää.

Ukrainalla on kyky vastata hyökkäykseen jossain määrin, tutkija Lavikainen arvioi.

– Ukrainan asevoimien vahvuus on noin 200 000 aseissa ja reservissä noin 900 000.

Ukraina on jo ilmoittanut ampuneensa venäläiskoneita alas.

– Ongelma on se, että Venäjän asevoimat on paljon harjaantuneempia hyökkäyssotaan. Ukrainassa on taistelukokemusta jo Itä-Ukrainan sodasta kahdeksan vuoden ajalta, mutta teknisesti Venäjän asevoimat on ottanut valtavia harppauksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Joten on aika selvää, että heillä on tietyllä tavalla ylivoima.

Lavikainen sanoo, että Ukrainalla ei käytännössä ole ilmavoimia samalla laajuudella kuin Venäjällä.

Tutkija Jyri Lavikainen ei usko sodan leviämiseen Ukrainan ulkopuolelle.

– Tämä on nyt omalla tavallaan testi Venäjälle. Toimivatko kaikki heidän suunnitelmansa, ne, joita he ovat suursotaharjoituksissaan harjoitelleet. Täsmäiskut ovat sellainen asia, johon Venäjä on panostanut viime vuosina. Nyt me ehkä sitten näemme, mikä on tulos.

Lavikainen muistuttaa, että puolustuksella on aina etulyöntiasema sodassa.

– Yleensä puhutaan, että hyökkääjällä tulee olla kolminkertainen ylivoima eikä Venäjällä ole sellaista. Mutta kysymys on nyt siitä, että jos Ukrainan sodankäyntikyky lamautetaan, miten asevoimat pystyvät koordinoidusti vastaamaan Venäjän hyökkäykseen.

Ukraina ei kuulu Natoon, joten se ei saa apua Nato-joukoilta.

– Ukraina saa aseapua ja moraalista apua ja Venäjälle asetetaan pakotteita. Mutta tämän sodan he joutuvat käymään yksin.

Tutkija Jyri Lavikainen sanoo, että ukrainalaisilla on erittäin korkea maanpuolustustahto.

Tutkija Jyri Lavikaisen mukaan emme voi excel-taulukolla arvioida, miten hyökkäyksessä tulee käymään.

– Venäjän ylivoima, mikä luvuissa näkyy, ei ole sama, mikä kentällä näkyy. Osa kalustosta on myös vanhentunutta.

Toisaalta Lavikainen nostaa esiin sen, että Venäjällä on paljon sopimussotilaita ja Ukrainalla reserviläisiä.

– On selvä, että ammattisotilas on reserviläistä parempi. On epävarmuutta, kuinka valmis Ukraina on torjumaan tätä hyökkäystä.

Ukrainassa maanpuolustustahto on kuitenkin hyvin korkea.

– Ukrainalaisilta kansalaisilta on kysytty, kuinka moni olisi valmis tarttumaan aseisiin ja puolustamaan maataan. Koko Ukrainassa määrä taisi olla kolmannes ja Itä-Ukrainassa neljännes. Puhutaan kuitenkin 44 miljoonaisesta kansasta.

Tutkija Jyri Lavikainen ei usko sodan laajenemiseen.

– Venäjän tavoitteet ovat Ukrainassa suoraan. Venäjä ei edes halua laajentaa. Silloin se ei kykenisi saavuttamaan tavoitteitaan enää. Jos puhutaan esimerkiksi Naton ja Venäjän välisestä konfliktista, en näe sitä.

Suomella on noin tuhat kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa.

– Tällä hetkellä hyökkäys keskittyy Ukrainaan. Se, mitä meidän pitää tehdä on pysyä rauhallisena. Toinen seikka on tietenkin avata silmät, minkälaisessa maailmassa me elämme, Lavikainen päättää.