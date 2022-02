Osa Ukrainan pääkaupungin asukkaista aloitti matkan kohti maan länsiosaa.

Kiova on alkanut tyhjentyä asukkaista.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on huomattava määrä liikennettä pois kaupungista, kohti maan läntisiä osia. Tuoreet kuvat näyttävät autoista tukkeutuneen moottoritien täynnä Venäjän hyökkäystä pakenevia ihmisiä.

Kiovassa on aamun aikana kuultu räjähdyksiä sekä varoitussireenejä. Osa kaupungin asukkaista on hakeutunut suojaan metroasemille, CNN kertoo. Myös bensa-asemille on ollut huomattavia jonoja.

Google Maps -karttapalvelun tietojen mukaan länteen, kohti Puolan rajaa suuntaava moottoritie E40 on ruuhkautunut. Pahimmat sumput ovat muodostuneet keskustan ja kaupungin laitamien poistumiskohtiin.

CNN:n mukaan Kiovan asukkaita on kehotettu pysymään kotonaan ja pakkaamaan laukut tarpeellisilla tavaroilla.

Kiovan asukkaat suuntaavat kohti maan länsiosia.

Massat jonottavat bensa-asemalle Kiovassa.