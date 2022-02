Tiet ruuhkautuvat ihmisten pyrkiessä pois sota­toimien tieltä: ”Nyt on menossa joukko­pako” – IS paikalla Itä-Ukrainassa

Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ja kuvaaja Antti Hämäläinen ovat parhaillaan Itä-Ukrainan Harkovassa, josta ihmiset pakenevat sotatoimien tieltä.

Harkovan kehätiet ovat ruuhkautuneet Itä-Ukrainassa, kertoo Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Mikko Marttinen.

– Nyt on menossa joukkopako kohti turvallisempia seutuja Ukrainassa, Marttinen kuvaili ISTV:n lähetyksessä hieman ennen aamukymmentä torstaina.

– Lähipäivinä jää nähtäväksi, kuinka moni suuntaa maan ulkopuolelle, tai ainakin pyrkii sinne.

Harkovassa asuu arviolta 1,4 miljoonaa asukasta. Kaupunki sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Venäjän rajasta.

Mediatietojen ja Marttisen saamien tietojen mukaan ihmiset pakenevat myös maan pääkaupunki Kiovasta, jossa tiet ovat ruuhkautuneet.

– Pako on nyt menossa kaikin keinoin.

Marttinen oli aamupäivällä paikalla Harkovassa yhdessä kuvaaja Antti Hämäläisen ja heidän paikallisten avustajiensa kanssa.

Samassa kuljetuksessa heidän kanssaan kaupungista oli poistumassa heidän autonkuljettajansa läheisiä. Kyytiin oli otettu mukaan myös perheiden lemmikkejä.

Suunta oli turvallisemmille seuduille, ja mukana oli tarvikkeita useammaksi päiväksi.

– Kaikki suuret kaupungit ovat oletettavasti jossain kohtaa iskujen kohteena.

Marttinen luonnehti, että tilannetta leimaa syvä epätietoisuus tulevasta. Marttisen mukaan kaikkien operaattorien kännykkäverkot eivät enää toimi.

Savua nousi torstaiaamuna. Kuva on matkalta Kramatorskista Harkovaan.

Jo aikaisemmin torstaiaamuna Marttinen kertoi, että huoltoasemille oli syntynyt kymmenien autojen jonoja. Myös pankkiautomaateilla oli jonoa.

– Ihmiset hakevat käteistä kun vielä voivat. Apteekeissa oli jonoja ja Harkovan kehäteillä oli jo melkoiset ruuhkat. Autot olivat täynnä perheitä, melko pelokkaita katseita näkyi sieltä, hän kuvaili ISTV:n haastattelussa.

Harkovalaisia oli Marttisen mukaan muun muassa kehotettu pysymään pois ikkunoiden äärestä.

– Tähän mennessä tulleiden tietojen mukaan Venäjä ei ole siviilikohteisiin iskenyt, Marttinen sanoo.

Marttinen ja Hämäläinen viettivät keskiviikon ja torstain välisen yön Kramatorskin kaupungissa, josta he raportoivat viimeksi keskiviikkoiltana kaupungin järjestämästä patrioottisesta tilaisuudesta.

Toistatuhatta ihmistä kokoontui illalla kaupungin kulttuuripalatsin edustalle osoittamaan mieltään sen puolesta, että heidän kaupunkinsa on osa Ukrainaa.

– Silloin tilanne vaikutti vielä hyvin normaalilta.

Jo muutamaa tuntia myöhemmin, aamuyöllä, tilanne oli muuttunut turvattomaksi.

– Heräsin kello viideltä, ja nopeasti selvisi, että kyse oli tykistötulesta, Marttinen sanoo.

Marttinen ja Hämäläinen päättivät lähteä kohti Harkovaa ja edelleen keskisempään Ukrainaan. Sotilaskalustoa tuli teillä vastaan.

– Nyt kaikkien mielessä on tämä sota. Kaikkien mielessä on se, miten he pystyvät pitämään itsensä ja omat lähimpänsä turvassa. Nyt ei ole enää mistään normaalista tietoakaan.