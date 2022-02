Kommentti: Hyökkäys Ukrainaan on sarja­valehtelija Vladimir Putinin pahin virhe

Nopeita ja voitokkaita sotia ei olekaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kuinka monella foorumilla ja kuinka monen valtionjohtajan vierellä ehti presidentti Vladimir Putin kertoa, ettei Venäjällä ”tietenkään” ole aikeita hyökätä Ukrainaan?

Aika monella.

Kaikki se oli suurta valhetta. Ohjukset alkoivat putoilla aamuviiden aikaan, ukrainalaisten ollessa vielä nukkumassa.

Putin on valehtelun ammattilainen. Hyökkäys Ukrainaan on huipennus hänen urallaan, joka alkoi KGB-upseerina entisessä Itä-Saksassa. Hänen valtiomiestaitonsa on pettämisen, valehtelun ja kylmän, kyynisen valtapolitiikan taitoa, jossa tarkoitus pyhittää kaikki keinot.

Tshetshenian sodan oikeuttamiseksi Putinin kerrotaan teettäneen turvallisuuspalvelullaan kerrostaloräjäytyksiä, joista voitiin syyttää tshetsheeniterroristeja. Aluksi en uskonut noita väitteitä. Nyt uskon.

Euroopassa on käynnissä suuren mittaluokan sota. Suurin sitten Jugoslavian hajoamissotien ja toisen maailmansodan. Se ei ole alkanut pelkin kuluttavin ilma- ja ohjusiskuin, niin kuin länsimaat hyökkäsivät Irakiin vuonna 2003. Venäjän operaatiossa ovat alusta lähtien mukana myös maa- ja merivoimat. Tykistö paukuttaa Donbassia.

Elleivät läntiset tiedustelulähteet olisi varoittaneet välittömästä sodan uhkasta, tätä ei uskoisi todeksi. Tiedustelupalvelut tiesivät, että Venäjän lähes 200 000 sotilaan voima oli hyökkäysasemissa. Nykyaikainen sotilastiedustelu on ihmeellisen kyvykästä.

Venäjän sotilaallisia tavoitteita ei vielä tiedetä. Onko se koko maan valtaaminen? Mahdollisesti.

Vastarinnan kovuudesta ei ole vielä tietoa. Ukrainan valmistautuminen välittömään uhkaan jäi jälkijättöiseksi. Liikekannallepano viivästyi, ja reserviläisiä ryhdyttiin kutsumaan palvelukseen vasta tällä viikolla.

Länsiyhteisö ei lähde sotimaan Ukrainaan. Ukrainalaiset ottavat yksin vastaan tämän hyökkäyksen.

Nopeita ja voitokkaita sotia ei olekaan.

On vaikea nähdä, että Venäjän kansa hyväksyisi hyökkäyksen slaaviveljiään vastaan. Sodalla voi olla seurauksensa myös Venäjällä. Mahdollinen protestiliike kuitenkin varmasti tukahdutetaan väkivalloin.

Entä sen jälkeen? On vaikea nähdä, että Venäjän eristäminen tämän sodan seurauksena miellyttää venäläisiä. Venäjästä tulee paariavaltio.

Hyökkäys voi osoittautua sarjavalehtelijan viimeiseksi virheeksi. Kolossaalisessa mitassa.