Mika Aaltola Ylen aamussa: Myös Helsingissä täytyy olla tarkkana – Putin käyttää hullun miehen taktiikkaa

Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola sanoo, että Venäjä tähtää todennäköisesti Ukrainan halkaisemiseen häikäilemättä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Venäjän yöllä aloittamaa sotaa Ylen Aamussa. Hänen arvionsa on synkkä.

Aaltolan mukaansa Ukrainan ilmavoimat eivät ole siinä kunnossa, että ne pysyvät vastaamaan Venäjän hyökkäykseen.

Venäjä näyttää Aaltolan mukaan pyrkivän Ukrainan halkaisemiseen ja koko rannikon haltuunottoon.

– Venäjä pehmittää Ukrainaa strategisten kohteiden haltuunotolla risteilyohjusten ja tykistön avulla.

– Tämä ei ole mikään täsmäsota. Tässä isketään niin lujaa kuin voidaan. Ei siellä karsita siviilejä ja sotilaallisia kohteita. Se on sellaista sanahelinää, jolla pyritään oikeuttamaan, tekemään jotenkin kirurgiseksi se toimenpide, joka on hyvin väkivaltainen.

Aaltola pitää todennäköisenä, että jonkinlainen nukkehallinto perustetaan Ukrainassa suhteellisen nopeasti.

– Jolla se sitten hakee kansainvälistä tukea ja lamauttamaan ukrainalaiset tässä sotilaallisen paineen keinoin. Vanha ulkopoliittinen kikka. Eurooppa on tällä hetkellä maailman tulenarin alue, ikävä kyllä taas kerran.

Hänen mukaansa Venäjän tarkoituksena voi olla hullun miehen taktiikan käyttö.

– Venäjän tarkoituksena on käyttää kansainvälisestä politiikasta surullisenkuuluisaa hullun miehen taktiikkaa eli omalla arvaamattomuudellaan tuottaa tunnetta, että me emme voi tehdä mitään muuta kuin antaa periksi. Venäjä pala palalta etenisi sen jälkeen.

– Nyt kannattaa olla hyvin tarkkana myös Helsingissä. Me emme ole kovin kaukana Kiovasta.

Hänen mukaansa asiasta tulee nyt puhua selvästi. Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan.

– Ukrainalla on YK:n peruskirjan mukainen oikeus puolustukseen, ja sen auttaminen on tällä hetkellä tärkeää. Voiman pitää kohdata vastavoima jossakin Ukrainassa, ja se on äärimmäisen tärkeää myös sen estämiseksi, että konflikti leviää. Sillä on suorat implikaatiot koko Euroopan turvallisuudelle.

Häneen mukaansa tilanne ei pysy Ukrainassa.

– Putinin ukaasit joulukuussa koskettavat myös Suomea siinä mielessä, että Venäjä haluaa kontrolloida koko naapurustonsa suvereenisuutta, tai he kokevat, että heillä on sananvaltaa tässä.

– Ei kannata olla enää millään tavalla moniselitteinen. Kysymys on hyökkäyssodasta, ja kaikki ajatukset ovat ukrainalaisten puolella. He joutuvat nyt ylivertaisuusnäytelmän kohteeksi.