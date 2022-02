Tämä tiedetään Ukrainan tilanteesta kello 23: Venäjän joukot edenneet lähemmäs Kiovaa, Putin keskustellut Macronin kanssa

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on hyökännyt kymmenelle Ukrainan alueelle, lähinnä maan itä- ja eteläosissa.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan niin mereltä, ilmasta kuin maalta varhain torstaiaamuna. Hyökkäys on suurin Euroopassa nähty sitten toisen maailmansodan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan hyökkäyksen tarkoituksena on demilitarisoida ja poistaa natsit Ukrainasta (denazify).

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vedonnut maailman johtajiin Putinin pysäyttämiseksi.

Euroopan unioni, liittolaismaat ja Yhdysvallat kertovat määräävänsä Venäjälle ”vakavia pakotteita”.

Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies kertoo uutistoimisto Reutersille, että tiedustelutietojen mukaan Venäjän joukot ovat edenneet lähemmäs Kiovaa.

Samaisten tietojen mukaan Venäjä on ampunut torstaina jo 160 ohjusta Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen aikana.

Ukrainan presidentinkanslian mukaan taistelut jatkuvat Hostomelin lentokentällä. Aiemmin raportoitiin, että Ukraina on saanut lentokentän takaisin haltuunsa.

Kremlinin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on keskustellut Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa puhelimitse, ja antanut ”tyhjentävän” selityksen Venäjän sotilasoperaatiolle Ukrainassa.

Kremilinin mukaan puhelu käytiin Macronin aloitteesta, ja hän ja Putin sopivat pitävänsä yhteyden auki.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki pitää pian tiedotustilaisuuden.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on vaatinut ”taisteluiden mahdollisimman suurta hillintää” Ukrainan ydinvoimalaitosten suojelemiseksi. Pääjohtaja Mariano Grossin mukaan on erittäin tärkeää, että Tshernobylin suojavyöhykkeen ydinvoimalaitosten toimintaa ei häirittäisi millään tavalla.

Ukrainan puolustusministeri kertoi kello 22:n jälkeen Venäjän valmistelevan uutta hyökkäysaaltoa, jossa on mukana ilmaiskuja. Ukrainan poliisi kertoo venäläisjoukkojen vallanneen Mustallamerellä sijaitsevan Käärmesaaren (Zmiinyi).

Mariupolin kaupungista on raportoitu satoja räjähdyksiä, ja uutistoimisto Reuters kertoo kaupungin olevan raskaan tulen alla. Myös Hostomelin lentokentältä on kuultu kello 22: jälkeen voimakkaita räjähdyksiä.

Euroopan unionin johtajat pääsivät sopuun uusista Venäjän vastaisista pakotteista, kertoo Reuters. Pakotteet kohdistuvat finanssi-, energia- ja kuljetussektoreihin ja lisäksi pakettiin kuuluu vientirajoitteita.

Pakotelistalle joutui myös uusia henkilöitä. 27 EU-maan johtajat olivat koolla päättämässä pakotteista torstaina Brysselissä.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan venäläisjoukkoja valuu yhä rajan yli Ukrainaan.

Venäjän poliisi on pidättänyt ainakin 1 400 ihmistä sodanvastaisissa mielenosoituksissa.

Ukraina kertoi miehistötappiostaan vähän kello 21:n jälkeen. Uutistoimisto Reutersin mukaan Ukraina on ilmoittanut Venäjän hyökkäyksessä toistaiseksi kuolleen 57 ihmistä ja 169:n loukkaantuneen.

Lukuihin on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti.

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR puolestaan arvioi, että jopa 100 000 ukrainalaista on jättänyt kotinsa torstain aikana.

Tuhannet ihmiset ovat pyrkineet Ukrainan naapurimaihin Moldovaan, Romaniaan, Unkariin, Slovakiaan ja Puolaan.

Venäjän joukot ovat avanneet patoluukut, jonka vuoksi vesi pääsee jälleen virtaamaan Dnepr-joesta kanaalia pitkin Krimille. Ukraina oli padonnut kanaalin sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Krimille ja miehittänyt Krimin niemimaan vuonna 2014.

Kanaalin kautta tuleva vesi kattaa noin 85 prosenttia Krimin niemimaan puhtaan veden tarpeesta.

Ukrainan presidentinkanslia kertoi hieman ennen kello 21:tä, että Ukraina on vallannut takaisin haltuunsa Hostomelin lentokentän.

Aiemmin päivällä Venäjän laskuvarjojoukot ottivat vain noin 30 kilometrin päässä Kiovasta sijaitsevan Hostomelin lentokentän haltuunsa.

Reutersin mukaan Venäjän laskuvarjojoukot lennätti paikalle 20 Venäjän taistelu- ja MI-8-kuljetushelikopteria.

Hostomelin lentokenttä on testi- ja rahtilentokenttä, jonka omistaa lentokonetehdas Antonov. Se sijaitsee vain noin 30 kilometrin päässä Kiovan keskustasta.

Asovanmeren rannikolla lähellä Venäjän rajaa sijaitsevasta Mariupolin satamakaupungista on raportoitu ankaraa tulitusta.

Diplomaattilähteet kertoivat uutistoimisto Reutersille noin kello 20:n aikaan, että kaupungista oli kuulunut sadoittain räjähdyksiä.

Kuolleiden tai loukkaantuneiden määrästä ei heti ollut tietoa.

Mariupol on yksi Ukrainan suurimmista satamakaupungeista.

Venäläiset joukot ovat saaneet haltuunsa Tshernobylin ydinvoimalan, Ukrainan presidentin kanslian edustaja kertoi Reutersille. Myhailo Podolyakin mukaan on mahdotonta sanoa, että ydinvoimala olisi turvallinen. Myös Ukrainan pääministeri on kertonut, että lähellä Kiovaa sijaitseva Tshernobylin alue on venäläisjoukkojen hallussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli vahvistanut ennen kello kuutta Suomen aikaa, että ukrainalaisjoukot yrittivät estää venäläisiä saamasta haltuunsa ydinvoimalan.

Aiemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui medialle ensimmäistä kertaa Venäjän varhain torstaiaamuna Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Putin sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei muuta vaihtoehtoa ollut. Putin sanoi, että kaikki Moskovan aikaisemmat yritykset muuttaa turvallisuustilannetta Ukrainassa eivät olleet johtaneet mihinkään.

Putinin päätös hyökätä Ukrainaan on poikinut useita mielenosoituksia Venäjällä. Poliisi oli ottanut kiinni ainakin 389 ihmistä 39 venäläiskaupungissa torstaina-iltaan mennessä, Reuters uutisoi protesteja tarkkailevan OVD-Infon pohjalta. Pidätetyt olivat protestoineet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Mielenosoituksia on ollut eteläisestä Toljatin kaupungista Venäjän kaukoidässä sijaitsevaan Habarovskiin kaupunkiin, mukaan lukien myös useissa suurkaupungeissa kuten Moskovassa ja Jekaterinburgissa.

Britannia asetti torstai-iltana Venäjälle kovat talouspakotteet. Kaikkien venäläisten pankkien – ensimmäisenä VTB-pankin – Britanniassa olevat varat jäädytetään ja pankit pidetään täydellisesti Britannian talouselämän ulkopuolella, niiltä ei oteta eikä niille myönnetä lainaa.

Lisäksi Venäjän kansalaisten Britannian pankeissa olevien talletusten määrää rajoitetaan.

Lisäksi rajoituksiin kuului mm. se, että lentoyhtiö Aeroflotin koneet eivät saa enää laskeutua millekään brittikentälle.

– Putin ei pysty koskaan pesemään ukrainalaisten verta käsistään, Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi.

Brittiläinen sotilasasiantuntija, kenraali Richard Barrons arvioi Sky Newsillä, että Venäjä voi saavuttaa Kiovan jo hyvinkin pian, mahdollisesti jo tänä iltana.

– Jos tehokasta vastarintaa ei ole, Venäjän joukot saavuttavat Kiovan tänä iltana tai huomenna, Barrons sanoi Sky Newsille.

Reutersin mukaan Ukraina on jo menettänyt maan eteläosassa sijaitsevan Khersonin alueen hallinnan venäläis- ja separatistijoukoille.

Venäjä on myös ottanut haltuunsa Etelä-Ukrainassa lähellä Hersonin kaupunkia Dnepr-joen varressa olevan Kahovkan vesivoimalaitoksen.

Venäjän ilmavoimien tiedottaja kertoi uutistoimisto Reutersille, että maan ilmavoimat olivat pudottaneet alas neljä Ukrainan armeijalle kuulunutta lentokonetta, neljä dronea ja yhden helikopterin.

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on julistettu ulkonaliikkumiskielto. Ulkonaliikkumiskiellon määräsi uutistoimisto Reutersin mukaan Kiovan pormestari.

Turkin viranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersin mukaan, että maan omistuksessa olevaan, Marshallin saarten lipun alla seilaavaan laivaan on osunut pommi Odessan rannikon edustalla.

Viranomaisten mukaan iskusta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä alus menettänyt merikelpoisuuttaan.

Paikallinen johto Donetskin alueella sanoi, että venäläisjoukot olivat iskeneet siellä sijaitsevaan sairaalaan. Iskussa kuoli neljä ihmistä.

Latvia ja Tshekki ovat päättäneet lopettaa viisumien myöntämisen Venäjän kansalaisille toistaiseksi.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa voidaan neljä kaupungin metroasemaa ottaa väestösuojiksi, sillä niissä ei ole tällä hetkellä metroliikennettä.

Näin sanoi Kiovan pormestari uutistoimisto Reutersin mukaan. Jo aiemmin monet kiovalaiset ovat hakeutuneet syvällä maan alla oleville metroasemille hakemaan turvaa ilmaiskuilta.

Ukrainan naapurimaa Puola puolestaan suunnittelee potilasjunan lähettämistä Ukrainaan. Junalla kuljetettaisiin Venäjän hyökkäyksessä loukkaantuneita ukrainalaisia Puolan puolelle saamaan sairaalahoitoa. Puolassa on valmisteltu lista 120 sairaalasta, joissa voitaisiin hoitaa Venäjän hyökkäyksessä loukkaantuneita.

Ukrainan armeijan mukaan maahan on ammuttu ohjuksia myös Valko-Venäjän suunnalta. EU on vedonnut Valko-Venäjään, ettei se ottaisi osaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

Ukrainan ulkoministeri on vaatinut kaikkia maan liittolaisia katkaisemaan diplomaattisuhteensa Venäjän kanssa.

Venäjän puolustusministeriö sanoo tuhonneensa 74 maanpäällistä sotilaskohdetta Ukrainassa. Ne ovat mm. lentokenttiä ja tutka-asemia.

EU-maiden johtajista Italian pääministerin Mario Draghin sekä Ranskan presidentin Emmanuelle Macronin viesti oli sama: Venäjää vastaan tarvitaan rajumpia pakotteita.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi sanktioita, jotka tyrehdyttävät Venäjän taloudellisen kasvun ja heikentävät maan teknologista kehitystä.

Ukrainan johto sanoo, että se pelkää Venäjän lähettävän laskuvarjojoukkojaan maahan pystyäkseen tunkeutumaan pääkaupunki Kiovan hallintokortteleihin.

Ukraina sanoo, että Venäjä on tehnyt aamupäivän aikana yli 30 ohjusiskua sotilas- ja siviilikohteisiin.

Ukrainan presidentinkansliasta kerrottiin juuri ennen klo 14:ää, että raskaita taisteluja on tällä hetkellä käynnissä eri puolilla itäistä Ukrainaa.

Luotettavana pidettävän Rochan Consulting -yhtiön arvion mukaan Venäjä yrittäisi vallata koko Dnepr-joen itäpuolisen osan Ukrainasta.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo, ettei sotilasliitolla ole tällä hetkellä suunnitelmissa lähettää maajoukkoja Ukrainaan. Stoltenbergin mukaan sotilasliitolla on käytössä 100 hävittäjälentokonetta, jotka valvovat sen jäsenmaiden ilmatilaa.

Nato aikoo lisätä joukkojensa määrää Itä-Euroopassa.

Nato-maiden johtajat kokoontuvat etäkokoukseen perjantaina, sitä ennen torstaina tapaavat Nato-maiden suurlähettiläät. Perjantain kokoukseen on kutsuttu myös kumppanuusmaiden, eli Suomen ja Ruotsin johtajat.

Venäjällä Kremlin tiedottaja sanoo, että on kohtuutonta puhua Ukrainan miehittämisestä. Tiedottaja kieltäytyy vastaamasta siihen, pitäisikö Venäjän mielestä Ukrainan valtionjohdon vaihtua.

Kansainvälinen yhteisö on voimakkaasti tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mutta tiedottajan mukaan presidentti Vladimir Putin päättää operaation jatkosta sitten, kun sen tavoitteet on saavutettu.

Samaan aikaan paikallisviranomaiset Ukrainassa kertovat uutistoimisto Reutersille, että ainakin 18 ihmistä on kuollut ohjusiskussa Odessassa, Mustanmeren rannalla sijaitsevassa satamakaupungissa.

Lisäksi Kiovan lähellä sijaitsevassa Brovaryn kaupungissa on kuollut ohjusiskussa kahdeksan ihmistä, Reuters raportoi.

Ukraina sanoo ampuneensa alas kolme venäläistä helikopteria. Venäjän hallituksen uutistoimisto TASS sanoo Ukrainan ohjusiskun osuneen kahteen venäläiseen rahtialukseen Mustallamerellä. Tätä tietoa ei ole vahvistettu.

Ukrainan sota lyhyesti Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan niin mereltä, ilmasta kuin maalta varhain torstaiaamuna. Hyökkäys on suurin Euroopassa nähty sitten toisen maailmansodan.

Ukrainan mukaan yli 40 sen sotilasta on kuollut ja useita kymmeniä on loukkaantunut. Myös siviiliuhreista on raportoitu, joukossa poika, joka menehtyi kerrostaloon tehdyssä iskussa Harkovassa.

Ukrainan mukaan ainakin 18 ihmistä on kuollut ohjusiskussa Odessassa ja kahdeksan ihmistä Brovaryn kaupungissa, pääkaupunki Kiovan lähellä.

Ukraina kertoo tuhonneensa kuusi lentokonetta, yhden helikopterin ja neljä panssarivaunua iskussa Itä-Ukrainassa. Iskussa menehtyi sen mukaan myös yli 50 venäläistä sotilasta. Myöhemmin Ukraina kertoi tuhonneensa kaksi muuta helikopteria. Venäjä on kiistänyt nämä väitteet.

Presidentti Vladimir Putinin mukaan hyökkäyksen tarkoituksena on demilitarisoida ja poistaa natsit Ukrainasta (denazify).

Useat ukrainalaiskaupungit joutuivat ilmaiskujen kohteeksi torstaiaamuna. Räjähdyksiä on kuultu myös pääkaupunki Kiovassa.

Toinen ilmaiskujen sarja alkoi puolen päivän jälkeen Suomen aikaa ja on kohdistunut muun muassa sotilastukikohtiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vedonnut maailman johtajiin Putinin pysäyttämiseksi.

Euroopan unioni, liittolaismaat ja Yhdysvallat kertovat määräävänsä Venäjälle ”vakavia pakotteita”.

Useat Keski-Euroopan maat ovat valmistautuneet ottamaan pakolaisia vastaan Ukrainasta. Moldovan rajalla on jo ruuhkaa. Saksa on ilmoittanut auttavansa Itä-Euroopan maita, etenkin Puolaa, pakolaistilanteen ratkaisussa.

Kiina kieltäytyy kutsumasta Venäjän hyökkäystä invaasioksi ja vaatii kaikilta osapuolilta pidättäytymistä.

Venäjä on estänyt kaupallisen laivaliikenteen Asovanmerellä.

Ukraina on sulkenut ilmatilansa siviililennoilta. Se on myös pyytänyt Turkkia sulkemaan Bosporinsalmen ja Dardanellit Venäjän sotalaivoilta.

Euroopan pörssikurssit ovat reilun 3 prosentin laskussa. Kullan ja raakaöljyn hinta on noussut. Raakaöljyn hinta nousi torstaina yli 100 dollariin barrelilta, ensi kertaa sitten vuoden 2014.

Presidentti Biden ja G7-maaryhmä kokoontuu torstaina keskustelemaan pakotteista Venäjää vastaan.

EU-johtajat puhuvat pakotteista torstaina.

Naton suurlähettiläät on kutsuttu hätäkokoukseen ja Nato-maiden johtajat kohtaavat virtuaalisesti perjantaina. Järjestön pääsihteeri sanoo, että sillä on yli 100 hävittäjäkonetta turvaamassa jäsenmaiden ilmatilaa.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu myös torstaina.

Puolan ja Ukrainan väliselle rajalle on alkanut saapua pakolaisia. Reuters siteeraa paikallisia medioita, joiden mukaan normaalisti hiljaiselle rajanylityspaikalle Puolan Medykassa on puolen päivän aikoihin saapunut jalan kymmeniä pakolaisia.

Silminnäkijähavaintojen mukaan Kiovassa sijaitsevasta Ukrainan puolustusministeriön tiedustelun päämajasta nousee paksu musta savu, raportoi Reuters klo 12.43.

Hieman ennen klo 12.30:ä Suomen aikaa Ukrainan sotilasjohto tiedotti, että maahan kohdistuu parhaillaan uusi ohjusiskujen sarja.

Reutersin mukaan puolen päivän jälkeen maan pääkaupungissa Kiovassa kuultiin voimakas räjähdys. Kansainvälisten mediatietojen mukaan iso isku on osunut sotilaskohteeseen, missä on ollut ammustarvikkeita.

Ukrainan ulkoministeri vakuutti puolen päivän jälkeen, että maan armeija on pystynyt torjumaan Venäjän hyökkäyksiä. Hän kirjoitti Twitterissä, että hyökkäykset eivät kohdistu vain Itä-Ukrainaan, vaan koko maahan.

Maan sisäministeriön mukaan sotilastukikohtia ympäri maata, mukaan lukien Kiovassa, on pommitettu.

Ennen puolta päivää maan presidentin Volodmyr Zelenskiyn kansliasta kerrottiin, että yli 40 Ukrainan armeijan sotilaista on kuollut ja useita kymmeniä loukkaantunut.

Ukrainan armeijan joukot taistelevat ankarasti Venäjän massiivisen tykistö- ja ilmaiskutulen moukaroidessa infrastruktuuria, kansliasta kerrotaan.

Aiemmin Ukrainan armeija kertoi noin 50 venäläisen kuolleen Itä-Ukrainassa ja tuhonneensa kuusi lentokonetta, yhden helikopterin ja neljä panssarivaunua. Ukrainan mukaan panssarivaunut tuhottiin Harkovaan vievälle tielle. Venäjä on kiistänyt tiedot kuolleista.

Aamupäivällä Reuters kertoi Ukrainan poliisin alkavan jakaa aseita veteraaneille. Hieman myöhemmin puolustusministeri Oleksii Reznikov sanoi, että kuka tahansa valmis ja asetta kantamaan kykenevä voi liittyä paikallisiin puolustusjoukkoihin, Reuters kertoo.

Ukrainan mukaan maahan hyökätään kolmesta suunnasta: idästä, etelästä ja pohjoisesta. Ukrainan rajavartiolaitoksen mukaan Ukrainaan kohdistuu tykistötulta ja maahyökkäys pohjoisella ja eteläisellä rajalla. Rajan yli on tullut ainakin panssarivaunuja ja muuta raskasta kalustoa.

Kansainväliset mediat ovat raportoineet räjähdyksistä myös maan länsiosissa.

Rajalle hyökätään myös tykistöä ja pienaseita käyttäen, rajavartioston lausunnossa sanotaan.

Ukraina kertoo myös pyytäneensä Turkkia sulkemaan kontrolloimansa Bosporinsalmen ja Dardanellit venäläisiltä sotalaivoilta. Tämä asettaa Turkin kovan paikan eteen, sillä Nato-maa on ylläpitänyt hyviä suhteita sekä Ukrainan että Venäjän kanssa.

Turkki kontrolloi salmia vuonna 1936 tehdyn sopimuksen nojalla ja voi rajoittaa niiden kautta kulkevaa liikennettä sotalaivaliikennettä sodan aikana tai sellaisen uhatessa.

Turkki on toistaiseksi vastustanut Venäjään kohdistuvia pakotteita. Toisaalta itsevaltainen presidentti Tayyip Erdogan on myös sanonut, ettei Venäjän toimia Ukrainaa kohtaan voi hyväksyä.

Ukrainan Turkin suuslähettiläs on sanonut, että Turkki on luvannut harkita Ukrainan pyyntöön suostumista.

Venäjä pysäytti meriliikenteen

Venäjän hyökkäyksessä on mukana myös valkovenäläisiä joukkoja, eri lähteet kertovat. Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka kuitenkin kiistää maansa asevoimien osallistujan hyökkäykseen. Hän tarjoutuu myös isännöimään Ukrainan ja Venäjän välisiä neuvotteluja Minskissä.

Ukrainan sisäministeriön virkamiehen mukaan Shtshastjan kaupunki Luhanskin alueella on joutunut Ukrainan hallinnolta Venäjän tukemien separatistien käsiin.

Lisäksi venäläinen uutistoimisto Interfax kertoo Donetskin kapinallisten ottaneen haltuunsa Viktorovkan ja Bogdanovkan asutuskeskukset Donetskin alueella. Kapinalliset kertovat ampuneensa alas Ukrainan Bayraktar-lennokin. Ukraina ei ole vahvistanut asiaa.

Venäjä kertoo myös pysäyttäneensä kaupallisen meriliikenteen toistaiseksi Asovanmerellä. Sekä Venäjällä ja Ukrainalla on satamia meren rannalla, muun muassa Ukrainan Mariupol.

Ukraina ja Venäjä kertovat sotatoimista

Sekä Ukrainan poliisi ja Itä-Ukrainan kapinalliset kertovat kapinallisten ottaneen kaksi Luhanskin alueella sijaitsevaa kylää haltuun. Tiedon välitti uutistoimisto Reuters.

Venäjä myös väittää tuhonneensa Ukrainan asevoimien lentotukikohtia ja ilmapuolustusjärjestelmää. Reutersin välittämän tiedon mukaan myös Luhanskin kapinalliset väittävät ampuneensa alas kaksi taukrainalaisen sotilaskonetta.

Iskuja useisiin kaupunkeihin

Ilta-Sanomien kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen kertoo, että Kramatorskissa kuultiin aamulla kello 5 useita räjähdyksiä. Kramatorsk sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Itä-Ukrainan kapinallisten ja Ukrainan armeijan kontaktilinjasta Donetskin alueella Ukrainan puolella.

Lue lisää: Tiedustelutiedot: Venäjän joukot edenneet lähemmäksi Kiovaa – EU-maat sopivat uusista Venäjän vastaisista pakotteista

Marttinen kertoo, että Harkovan liepeillä on isoja ruuhkia ihmisten paetessa kaupungista. Marttisen mukaan autoissa on pelokkaan näköisiä perheitä.

Reutersin mukaan myös Itä-Ukrainassa separatistialueella sijaitsevassa Donetskissa on kuultu ainakin viisi räjähdystä. Vastaava tilanne on myös Luhanskin kapinalliskaupungin lähistöllä, uutistoimisto Interfax puolestaan kertoo.

Interfaxin mukaan Venäjän joukkoja on saapunut Mustanmeren rannikolla sijaitseviin Mariupolin ja Odessan kaupunkeihin.

Reutersin mukaan Mariupolissa kuultiin kello 7 jälkeen kaksi isoa räjähdystä peräperään. Kello 8.30 räjähdyksiä tuli vielä neljä lisää.

Interfaxin mukaan Venäjän tukemat Donetskin kapinallisjoukot ovat myös käynnistäneet massiiviset iskut Ukrainan armeijaa vastaan.

Myös Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kertoo ukrainalaisjoukkojen joutuneen idässä intensiivisen tykistötulen kohteeksi. Reznikovin mukaan osansa iskuista ovat saaneet myös esimerkiksi lentokentät ja sotilaalliset komentokeskukset.

Uutinen päivittyy.